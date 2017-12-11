نستنكر ونشجب – سامي الزبيدي

ضاعت نصف فلسطين عام 1948 ونحن العرب نستنكر ونشجب ، واحتل الصهاينة النصف الآخر من فلسطين ومعها الجولان وسيناء في حرب عام 1967 ونحن العرب نستنكر ونشجب ،وعبر الصهاينة الى الضفة الغربية لقناة السويس عام 1973 وحاصروا الجيش المصري ونحن العرب نستنكر ونشجب لم ينفذ الصهاينة قرارات مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ولم ينسحبوا من الأراضي العربية التي احتلوها عامي 67 و73 وضربوا تلك القرارات بأرجلهم وليس عرض الحائط ونحن العرب نستنكر ونشجب ، واعتبر الصهاينة القدس عاصمة لكيانهم ونحن العرب نستنكر ونشجب، ودمر الصهاينة لبنان ووصلوا بيروت عام 1982 ونحن العرب نستنكر ونشجب ، ودمروا المفاعل النووي العراقي الخاص للأغراض السلمية عام 1982 ونحن العرب نستنكر ونشجب ، ودمروا غزة وأعادوا الكرة على جنوب لبنان في عدوان سافر جديد ونحن العرب نستنكر ونشجب ، بنى الصهاينة الجدار العازل بينهم وبين الضفة الغربية ونحن العرب نستنكر ونشجب ، أحرقوا المسجد الأقصى ونحن العرب نستنكر ونشجب، ضموا الجولان الى كيانهم ونحن العرب نستنكر ونشجب يقتل الصهاينة الفلسطينيين كل يوم بدم بارد بحجج واهية ونحن العرب نستنكر ونشجب ، يقصفون سوريا بين الحين والآخر ونحن العرب نستنكر ونشجب، غزا الأمريكان العراق واسقطوا نظام الحكم فيه ودمروه وقتلوا شعبه بمساعدة (أشقائه )العرب وأصوات عربية غير مسموعة تستنكر وتشجب ، دمر الأمريكان والغرب ليبيا وبتمويل وتعاون من(الأشقاء) العرب وأصوات عربية خافتة تستنكر وتشجب ، نفذنا نحن العرب أوامر أمريكا وإسرائيل ودمرنا شقيقتنا سوريا ولم نستنكر ولم نشجب لكن الشرفاء في العالم استنكروا أفعالنا وشجبوها ، دمرنا اليمن نحن العرب وقتلنا شعبها (يدمرون بيوتهم بأيديهم ) ولا أحد حتى سيتنكر ويشجب ،وها هو الرئيس الأمريكي ترامب يستخف بالعرب بعد أن سلب منهم مئات المليارات من الدولارات يستخف وبالمسلمين ويهينهم ويعلن اعترافه بالقدس أول القبلتين وثالث الحرمين عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل أراضينا منذ عقود ونحن العرب نستنكر ونشجب ، ترى متى نفعل ونعمل ومتى نرد على أعداء امتنا الذين يتجاوزون على حقوقنا وأراضينا ومقدساتنا الرد الحاسم بدلاً من أن نستنكر ونشجب ؟ ونحن نمتلك كل أدوات العمل المؤثرة في السياسة وفي الاقتصاد العالمي والتي تؤثر حتى على قرارات أمريكا ومصالحها ومصالح إسرائيل والغرب كله وأهمها المال والبترول قطبا الاقتصاد العالمي ونمتلك القوة الكبيرة لو اتحدنا وتعاضدنا ، وماذا ينفعنا الاستنكار والشجب ؟ هل أعاد لنا حقاً ضائعا ً ؟

هل أعاد لنا فلسطين والجولان ؟ هل أوقف الصهاينة عن أعمالهم التوسعية والعدوانية والإجرامية التي تتــــــــكرر كل يوم ؟ والى متى نظل نستنكر ونشجب ؟

ونحن نعلم ان هذا الاستنكار والشجب ما هو إلا سلاح الضعفاء والمتخاذلين ، فلماذا لم يتخذ القادة والرؤساء والملوك قراراً واحداً يوقف أمريكا وإسرائيل عند حدودهما في التجاوز والاستخفاف بالعرب بدلاً من مؤتمرات القمة التي لا جدوى ولا منفعة منها غير صرف الأموال ؟هل فكر القادة العرب رداً على قرار ترامب مثلاً بقطع العلاقات الدويلوماسية مع أمريكا وطرد الشركات الأمريكية من البلاد العربية خصوصاً شركات النفط وسحب الودائع العربية من البنوك الأمريكية ، ان دعوة فقط مثل هذه ستضطر أمريكا وغيرها الى احترام العرب وعدم الإقدام على أي فعل يغيظهم أو ينتقص من حقوقهم وليجرب قادتنا الأفذاذ ذلك ولو مرة واحدة لكن هل يســــــتطيعون طبعاً لا.

اعتقد بل أجزم ان من يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد العربية ما هم إلا موظفون عند أمريكا وإسرائيل ينفذون ما يطلب منهم وليس بمقدورهم قول لا وليس بمقدورهم الاعتراض أو القيام بعمل ما وأقوى ما يقدرون عليه ضد أعمال أمريكا وإسرائيل العدوانية غير الاستنكار والشجب في الإعلام فهم حمل وديع وبقرة حلوب ومطيع للأمريكان والصهاينة لكنهم أسود كاسرة على إخوانهم العرب والعراق واليمن وسوريا وليبيا شاهد على ذلك ، ونقول لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة والفخامة ان الاستنكار والشجب عمره ما أعاد حقاً ضائعا وما أنصف مظلوماً ولم يردع متجبراً طاغياً لكن الذي يردعه ويعيده الى جادة الصواب العمل المؤثر والفعل الرادع والله تعالى يقول في كتابه الكريم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ولم يقل أبدا تخاذلوا واقبلوا بالعار ولم يقل استنكروا واشجبوا فقط فهذه أعمال المتخاذلين فارضوا بالخيبة والخذلان والذل والعار والشنار يا من حملتم الأمانة ولم تصونوها وقبلتم الزعامة ولم تعطوها حقها وتسلطتم على شعوبكم فظلمتموها وضيعتموها وأذليتموها فالويل لكم والثبور .