أصدار السندات السيادية .. – حاكم محسن محمد الربيعي

المبررات والبدائل

في تصريح لمسؤول عراقي كبير ان مباحثات جرت في عمان مع خبراء او موفدين من صندوق النقد الدولي انتهت الى امكانية حصول العراق على ملياري دولار لتغطية العجز في ميزانية العام 2018 ، اذن مبررات هذا القرض هي تغطية العجز في الميزانية العامة ، ولكن هل فكر احد بماهي اسباب هذا العجز وكيف يمكن تلافيه او تغطيته ، اما ما يتعلق بأسباب العجز فهي بسبب اثقال الموازنة العامة بالنفقات غير الضرورية وتحميلها بما لا يفترض ان تتحمله الموازنة كالرواتب التي منحت لمن اطلق الناس عليهم متقاعدون بلا خدمة اضافة الى النفقات المتعلقة بدوائر ومجالس ادارات على مستويات مختلفة في بغداد والمحافظات والاقضية والنواحي واخرى غيرها وهي واضحة لمن يريد معرفتها وقد تم استحداثها بعد الاحتلال ، اضافة الى حجم الهدر في المال العام اذ ذكرت احدى النائبات في البرلمان العراقي ان ما يقارب 600 مليار دينار فقط هي نفقات الافواج الخاصة ومازالت هذه الافواج قائمة لا أشخاص يعيشون في الخارج فعلام اذن هذه الحمايات وكثيرا ما كانت الحلقات الزائدة في المحافظات وغيرها من حلقات اخرى ، هي السبب الرئيس في تعطيل بعض المشاريع الاستثمارية وذكرت بعض التقارير ان هذه السندات تشهد اقبالا واسعا في الاسواق العالمية رغم عدم وجود العراق ضمن التصنيفات الموثوقة للمؤسسات الدولية ، وهو مصنف بالدرجة B بشكل غير رسمي لان العراق مازال تحت البند السابع ، اما سعر الفائدة فهو 5.8بالمئة وان الاصدارات هي 2.7 مليار دولار ولم يذكر اجل هذه السندات لكن الفائدة السنوية ستكون بمبلغ 58 مليون دولار مضروبة في 2.7 مرة سيكون مبلغ الفائدة للمبلغ الكلي 15.6.6مليون دولار سنويا ، القرض 2 مليار بينما الاصدارات 2.7 مليار و لم تذكر اسباب الزيادة البالغة .0.7 مليار دولار وكانت الموازنة قد تم اعدادها على اساس سعر البرميل 43 دولار ثم عدل السعر الى 46 دولار وبمراجعة بسيطة لموازنة 2018 يمكن معرفة الحلقات التي هي ليست ضرورية بل تشكل اثقال كبير على الموازنة العامة مما جعل العجز في الموازنة العامة حوالي 23 ترليون دينار ، على تغيير النظام مر حوالي اربعة عشر عاما ، ما لذي تحقق خلالها ، الانجازات هي ، شلل للقطاع الزراعي ، توقف للمنشآت الصناعية ، وبالتأكيد لا يمكن الحديث عن السياحة لا نها جميعا تحتاج الى الامن والاستقرار الامني ولا سيما السياحة ، فالحديث عن الزراعة يمكن اختصار الكلام بما قالته منظمة الغذاء والزراعة الدولية عام 1996 اثر مذكرة التفاهم – النفط مقابل الغذاء والدواء – ان العراق كاد يصل الى الاكتفاء الذاتي لولا مذكرة التفاهم ، والسبب ان الدولة دعمت المزارعين والفلاحين بالأسمدة والبذور وبالأسعار مع سرعة التسديد لمستحقات المزارعين والفلاحين عن استحقاقاتهم عن المحصول المسوق ، اما القطاع الصناعي فكان هذا القطاع شغالاً رغم الحصار وكان الموظفون والعمال العاملون في الاقسام الانتاجية ينتظرون الحوافز لا نها كانت اعلى من الراتب الشهري حيث كانت هناك الحماية للمنتج الوطني وهو ما معمول به في مختلف دول العالم ، اما بعد 2003 اصبح ومازال الاستيراد منفلتاً دون حدود ودون قيود وفق اجندات تقف عائقا امام اي قرار يمكن ان يصدر لحماية المنتج الوطني ، وهذا ناتج عن ان هناك تجاراً مرتبطون بأصحاب القرار ويذكر البعض ان هناك شراكات بين البعض من اصحاب القرار مع التجار اضافة الى وجود اجندات خارجية لدول يرتبط بها البعض المؤثر في القرار وبالتالي منع اي قرار لا يقاف الاستيراد لسلع يمكن انتاجها ، او سلع يجري انتاجها في العراق لكن تنافسها سلع مستوردة تطرح بسعر يقل عن سعر المنتج المحلي ، بهدف تحييد المنتج الوطني وخسارة المزارع والفلاح الامر الذي يدفعهم الى ترك الزراعة والبحث عن عمل يوفر له دخل يعيش منه وعائلته وبالتالي الابقاء على السوق العراقية سوقا مهيئة للأخرين ، ان اهمال هذه القطاعات والاعتماد على النفط هو مشكلة المشاكل ، ان تأهيل القطاعات الاقتصادية يوفر مصدراً اضافياً للنفط ، ولكن ذلك يحتاج الى قرار مستقل وجريء بعيدا عن الطائفية والتحزب والعمل برؤية مخلصة تضع امامها مصلحة الوطن ، والامر الاخر هناك مصادر ايرادات داخلية يفترض تحصيل هذه الواردات بأشراف الادارة المركزية وتحويلها الى وزارة المالية ومن هذه المصادر .

المطارات والمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم الجمركية واية مصادر اخرى وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية ومحاربة الفساد بدءا من رواده ، وليعلم الجميع ان الفساد الذي اصبح وهو ما يؤسف له ثقافة يوجد حيث يوجد المال والسلطة والقرار .وليس عند الموظفين الصغار ، ويحاول السيد رئيس الوزراء محاربة الفساد رغم صعوبة ذلك لكن ذلك يجعل المواطن لديه بريق امل في القضاء على الفساد دون اي حساب لا احد مهما كانت مسؤوليته او كتلته ، ولما ذا لا تطرح هذه السندات داخل العراق و لكي يستفيد منها العراقيون وما يدفع عنها من فوائد داخل البلد .

ان الخيارات عديدة وفي البلد موارد كثيره لكن الامر يحتاج الى قرارات حازمة بعيدة عن المجاملة والحزبية وبعيدة عن التحسب الاجتماعي والطائفي والمذهبي ، والقومي ، المصلحة العامة هي مصلحة البلد ومصلحة البلد فوق مصلحة الجميع .