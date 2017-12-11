 النجمة الأمريكية بيلا تتظاهر في لندن من أجل القدس 

‮ ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎قامت‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وعارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬الشهيرة‭ ‬بيلا‭ ‬حديد،‭ ‬فلسطينية‭ ‬الأصل،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ضد‭ ‬أمريكا‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وقراره‭ ‬الأخير‭ ‬بتهويد‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬وجعلها‭ ‬عاصمةلإسرائيل،‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ .‬

‎وبدا‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاما،‮ ‬‭ ‬الحماس‭ ‬وهي‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المظاهرة‭.‬

‎وكانت‭ ‬العارضة‭ ‬الشهيرة‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬للقدس‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تبادل‭ ‬الصور‭ ‬إنستجرام،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭: ‬هذا‭ ‬ظلم،‭ ‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬جدًا‭ ‬جدًا،‭ ‬رؤية‭ ‬ألم‭ ‬الفلسطينيين

‭ ‬تجعلني‭ ‬أبكي‭ ‬من‭ ‬أجلجميع‭ ‬الأجيال‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.. ‬رؤية‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬وجه

أبي‭.. ‬أقاربي‭ ‬وعائلتي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تصعب‭ ‬على‭ ‬الكتابة،‭ ‬معاملتهم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬غير‭ ‬عادلة،‭ ‬ومنحازة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التسامح‭ ‬معهم‭ ‬أبدًا،‭ ‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬معفلسطين‭.‬