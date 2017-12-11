 النجمة الأمريكية بيلا تتظاهر في لندن من أجل القدس 

لندن – الزمان
قامت النجمة الأمريكية وعارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، فلسطينية الأصل، بالمشاركة في مظاهرة فلسطينية ضد أمريكا ودونالد ترامب وقراره الأخير بتهويد مدينة القدس وجعلها عاصمةلإسرائيل، أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، يوم امس .
وبدا على النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، الحماس وهي تسير في وسط المظاهرة.
وكانت العارضة الشهيرة قد نشرت صورة للقدس عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلقت عليها: هذا ظلم، إنه يوم حزين جدًا جدًا، رؤية ألم الفلسطينيين
تجعلني أبكي من أجلجميع الأجيال في فلسطين.. رؤية الحزن على وجه
أبي.. أقاربي وعائلتي الفلسطينية تصعب على الكتابة، معاملتهم للفلسطينيين غير عادلة، ومنحازة ولا يمكن التسامح معهم أبدًا، أنا أقف معفلسطين.