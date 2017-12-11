احتفاء دولي بذكرى ميلاد مكتشف مرض السل

‮ ‬برلين‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬احتفل‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ ‬الأحد‭ ‬بذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬روبرت‭ ‬كوخ‭ ‬الرائد‭ ‬والمؤسس‭ ‬الحقيقي‭ ‬لعلم‭ ‬الجراثيم،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬بفضل‭ ‬إسهاماته‭ ‬العلمية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬عام‭ ‬1905،‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافه‭ ‬البكتيريا‭ ‬المسببة‭ ‬للسل‭ ‬الرئوي‭.‬ويعد‭ ‬كوخ‭ ‬المؤسس‭ ‬الحقيقي‭ ‬لعلم‭ ‬الجراثيم،‭ ‬وتزخر‭ ‬مسيرته‭ ‬بالاكتشافات‭ ‬والمساهمات‭ ‬الطبية‭ ‬البارزة‭.‬اكتشف‭ ‬روبرت‭ ‬كوخ‭ ‬بنفسه‭ ‬البكتيريا‭ ‬المسببة‭ ‬لمرض‭ ‬السل‭ ‬الذي‭ ‬حير‭ ‬العلماء‭ ‬قديماً‭ ‬لعجزهم‭ ‬عن‭ ‬معرفة‭ ‬أسبابه‭ ‬في‭ ‬1882،‭ ‬وأثبت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الميكروب‭ ‬يمكنه‭ ‬إحداث‭ ‬تغيرات‭ ‬مرضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬مثل‭ ‬الحنجرة‭ ‬والأمعاء‭ ‬والجلد‭.‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استخلاص‭ ‬مادة‭ ‬التيوبركلين‭ ‬tuberculin‭ ‬من‭ ‬جرثومة‭ ‬السل،‭ ‬وهي‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬مرض‭ ‬السل‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬محصناً‭ ‬ضد‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭.‬وكانت‭ ‬أبحاث‭ ‬كوخ‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السل‭ ‬تحديداً‭ ‬وراء‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬البعض‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬بكتيريا‭ ‬السل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬عصيات‭ ‬كوخ‮»‬‭.‬في‭ ‬سنة‭ ‬1883‭ ‬درس‭ ‬روبرت‭ ‬كوخ‭ ‬مرض‭ ‬الكوليرا‭ ‬بمستشفى‭ ‬الإسكندرية‭ ‬بمصر،‭ ‬التي‭ ‬اجتاحها‭ ‬المرض‭ ‬يومها،‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬