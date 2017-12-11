احتفاء دولي بذكرى ميلاد مكتشف مرض السل

برلين – الزمان
احتفل محرك البحث غوغل الأحد بذكرى ميلاد الطبيب الألماني روبرت كوخ الرائد والمؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم، الذي تمكن بفضل إسهاماته العلمية من الحصول على جائزة نوبل في الطب عام 1905، بعد اكتشافه البكتيريا المسببة للسل الرئوي.ويعد كوخ المؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم، وتزخر مسيرته بالاكتشافات والمساهمات الطبية البارزة.اكتشف روبرت كوخ بنفسه البكتيريا المسببة لمرض السل الذي حير العلماء قديماً لعجزهم عن معرفة أسبابه في 1882، وأثبت أن هذا الميكروب يمكنه إحداث تغيرات مرضية في مختلف أعضاء الجسم مثل الحنجرة والأمعاء والجلد.كما تمكن من استخلاص مادة التيوبركلين tuberculin من جرثومة السل، وهي المادة التي تستخدم حتى اليوم في تشخيص مرض السل وتحديد ما إذا كان الشخص محصناً ضد المرض أو سبق له الإصابة به.وكانت أبحاث كوخ حول مرض السل تحديداً وراء حصوله على جائزة نوبل، وما زال البعض يطلق على بكتيريا السل اسم «عصيات كوخ».في سنة 1883 درس روبرت كوخ مرض الكوليرا بمستشفى الإسكندرية بمصر، التي اجتاحها المرض يومها، وتسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص.