لعبة الحوت الأزرق تدفع لمزيد من انتحار الأطفال في الجزائر

الجزائر‭ – ‬الزمان‮ ‬

في‭ ‬ظاهرة‭ ‬باتت‭ ‬محيّرة‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬انتحر‭ ‬مراهقان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بجاية‭ ‬شرق‭ ‬الجزائر‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ ‬‮«‬الحوت‭ ‬الأزرق‮»‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬القاتلة‭ ‬المحرّضة‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬في‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭.‬المراهقان‭ ‬اللذان‭ ‬انتحرا‭ ‬شنقاً،‭ ‬يدرسان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الثانوية‭ ‬بدائرة‭ ‬‮«‬سيدي‭ ‬عيش‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لولاية‭ ‬بجاية،‭ ‬وهما‭ ‬‮«‬بلال‮»‬‭ ‬و»فيروز‮»‬‭ ‬البالغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬قال‭ ‬والد‭ ‬بلال‭ ‬الذي‭ ‬شيعت‭ ‬جنازته‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬ابنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬جد‭ ‬هادئ‭ ‬ومجتهداً‭ ‬في‭ ‬دراسته،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬سلوكه‭ ‬فجأة،‭ ‬حيث‭ ‬عزل‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬مجتمعه‭ ‬وأسرته‭ ‬وظل‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يعيش‭ ‬منفرداً‭ ‬مع‭ ‬هاتفه‭ ‬النقال،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليه،‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬بمسكنه‭ ‬العائلي‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬العربية‭.‬ودعا‭ ‬والد‭ ‬بلال،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجهل‭ ‬وجود‭ ‬لعبة‭ ‬قاتلة‭ ‬اسمها‭ ‬الحوت‭ ‬الأزرق،‭ ‬باقي‭ ‬الأولياء‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬أبنائهم‭ ‬بعدما‭ ‬تحولت‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬‮«‬تكنولوجيا‭ ‬العصر‭ ‬إلى‭ ‬سمّ‭ ‬قاتل‭ ‬يهدد‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بضرورة‭ ‬حظر‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬الخوف‭ ‬والحزن‭ ‬إلى‭ ‬بيوت‭ ‬الجزائريين‭.‬وكانت‭ ‬مدينة‭ ‬سطيف‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬انتحار‭ ‬3‭ ‬أطفال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬شنق‭ ‬نفسه‭ ‬بحبل،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬انتحار‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وقبلهما‭ ‬ضحية‭ ‬أولى‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬حدا‭ ‬لحياته‭ ‬بشنق‭ ‬نفسه‭ ‬داخل‭ ‬غرفته‭ ‬بالمنزل،‭ ‬فيما‭ ‬نجت‭ ‬تلميذة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الموت،‭ ‬بعد‭ ‬إنقاذها‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬الانتحار،‭ ‬بقطع‭ ‬أحد‭ ‬شرايين‭ ‬يدها‭.‬وتبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬دشّن‭ ‬مستخدمو‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حملات‭ ‬افتراضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحذير‭ ‬الأولياء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ودعوتهم‭ ‬لمراقبة‭ ‬استخدام‭ ‬أبنائهم‭ ‬لشبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مطالبة‭ ‬وزارة‭ ‬البريد‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬بالتدخل‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

ولعبة‭ ‬‮«‬الحوت‭ ‬الأزرق‮»‬،‭ ‬هي‭ ‬تطبيق‭ ‬يُحمّل‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬يتلقى‭ ‬من‭ ‬يلعبها‭ ‬أوامر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬50‭ ‬يوماً‭ ‬تنتهي‭ ‬بطلب‭ ‬الانتحار‭ ‬عند‭ ‬مرحلة‭ ‬تحدي‭ ‬الموت‭.‬