واتسآب تطلق خدمة متخصصة للأعمال وفيسبوك تعزز وجودها في لندن

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فيسبوك‭ ‬طورت‭ ‬خططها‭ ‬لمكاتبها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامها‭ ‬بتعيين‭ ‬800‭ ‬موظف‭ ‬‮«‬عالي‭ ‬التقنية‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬هندسي‭ ‬لها‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬وكانت‭ ‬شركة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عزمها‭ ‬تعيين‭ ‬500‭ ‬موظف‭ ‬عند‭ ‬افتتاحها‭ ‬مكاتب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬راثبون‭ ‬بليس‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬ويست‭ ‬إند‮»‬‭ ‬بلندن،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬لصناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬وتقول‭ ‬‮«‬فسيبوك‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬ستزيد‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬1300،‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬2300‭ ‬موظف‭.‬ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬نيكولا‭ ‬مندلسون،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭: ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فيسبوك‭ ‬أكثر‭ ‬التزاماً‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬وأضافت‭: ‬إن‭ ‬بيئية‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسمعة‭ ‬الدولية‭ ‬للتميز‭ ‬الهندسي،‭ ‬يجعلها‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لبناء‭ ‬شركة‭ ‬تكنولوجيا‭.‬ووفقاً‭ ‬للصحيفة‭ ‬فإن‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬800‭ ‬موظف‭ ‬يمثلون‭ ‬إضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ % ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الفيسبوك،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حذر‭ ‬فيه‭ ‬المديرون‭ ‬التنفيذيون‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصويت‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬المبرمجين‭ ‬والمطورين‭ ‬ذوي‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭. ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬شركة‭ ‬واتساب‭ ‬لإطلاق‭ ‬تطبيقها‭ ‬المستقل‭ ‬للأعمال‭ ‬قريباً،

بببببب‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬الشركة‭ ‬المملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬حسابات‭ ‬الأعمال‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحة‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشائعة‭ ‬الجديدة‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭. ‬وتضمنت‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬والحسابات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها،‭ ‬وتستخدم‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬العملاء،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

وتشير‭ ‬صفحة‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشائعة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬الدردشة‭ ‬مع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬الشخصي‭ ‬لجهة‭ ‬الاتصال‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوع‭ ‬الحساب‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمونه،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬الحساب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إثبات‭ ‬ملكيته‭ ‬والتحقق‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الشخصي‭ ‬تثبت‭ ‬بأنه‭ ‬حساب‭ ‬تابع‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأصلية‭.‬

وتشير‭ ‬علامة‭ ‬الاستفهام‭ ‬الرمادية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الشخصي‭ ‬لحساب‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬يستعمل‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬للأعمال،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيده‭ ‬أو‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واتساب‭. ‬ويجري‭ ‬حالياً‭ ‬اختبار‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬المختبرين،‭ ‬وسوف‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتوفيره‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تطبيق‭ ‬مستقل‭ ‬باسم‭ ‬WhatsApp‭ ‬Business‭.‬ويشير‭ ‬وصف‭ ‬التطبيق‭ ‬المتاح‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬جوجل‭ ‬بلاي‭ ‬‮«‬باعتبارك‭ ‬مشاركاً‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬WhatsApp‭ ‬Business‭ ‬فإنك‭ ‬تمتلك‭ ‬وصولاً‭ ‬مبكراً‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬ببنائها‭ ‬مع‭ ‬وضعك‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬يرجى‭ ‬مشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬معنا‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬المنتج‮»‬‭.‬