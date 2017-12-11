واتسآب تطلق خدمة متخصصة للأعمال وفيسبوك تعزز وجودها في لندن

لندن – الزمان
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن فيسبوك طورت خططها لمكاتبها الجديدة في لندن من خلال التزامها بتعيين 800 موظف «عالي التقنية» أكثر مما كان متوقعاً، ما يجعل العاصمة البريطانية أكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة.وكانت شركة التواصل الاجتماعي ذكرت في العام الماضي عزمها تعيين 500 موظف عند افتتاحها مكاتب جديدة في «راثبون بليس» في «ويست إند» بلندن، كجزء من التزامها لصناعة التكنولوجيا في المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتقول «فسيبوك» إنها ستزيد عدد الموظفين الجدد في المملكة المتحدة إلى 1300، ما سيرفع إجمالي عدد العاملين في البلاد إلى 2300 موظف.ومن جانبها، قالت نيكولا مندلسون، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن القرار يشير إلى أن «فيسبوك أكثر التزاماً من أي وقت مضى بالمملكة المتحدة».وأضافت: إن بيئية ريادة الأعمال المزدهرة في المملكة المتحدة، والسمعة الدولية للتميز الهندسي، يجعلها واحداً من أفضل الأماكن في العالم لبناء شركة تكنولوجيا.ووفقاً للصحيفة فإن الموظفين الجدد البالغ عددهم 800 موظف يمثلون إضافة أكثر من 50 % للقوى العاملة البريطانية في الفيسبوك، في الوقت الذي حذر فيه المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا من أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي يحد من قدرتهم على توظيف المبرمجين والمطورين ذوي المهارات العالية. فيما تستعد شركة واتساب لإطلاق تطبيقها المستقل للأعمال قريباً،
بببببب حيث كشفت الشركة المملوكة لشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك المزيد من التفاصيل حول حسابات الأعمال المقبلة من خلال صفحة الأسئلة الشائعة الجديدة المنشورة على موقعها الرسمي. وتضمنت تلك المعلومات تفاصيل حول كيفية التعرف إلى حسابات الأعمال التي تم التحقق منها والحسابات التي لم يتم التحقق منها، وتستخدم الشركات على مدى السنوات القليلة الماضية تطبيق واتساب على نطاق واسع للتواصل مع العملاء، وخاصة في قارة آسيا.
وتشير صفحة الأسئلة الشائعة إلى أنه أثناء الدردشة مع الأنشطة التجارية يمكن للمستخدم التحقق من الملف الشخصي لجهة الاتصال لمعرفة نوع الحساب الذي يستخدمونه، حيث يحتوي الحساب الذي تم إثبات ملكيته والتحقق منه على علامة خضراء في الملف الشخصي تثبت بأنه حساب تابع للعلامة التجارية الأصلية.
وتشير علامة الاستفهام الرمادية الموجودة في الملف الشخصي لحساب الأعمال على أن الحساب يستعمل تطبيق واتساب للأعمال، ولكن لم يتم تأكيده أو التحقق منه من قبل واتساب. ويجري حالياً اختبار تطبيق واتساب للأعمال التجارية من قبل مجموعة خاصة من المختبرين، وسوف تقوم الشركة بتوفيره على شكل تطبيق مستقل باسم WhatsApp Business.ويشير وصف التطبيق المتاح على متجر جوجل بلاي «باعتبارك مشاركاً في اختبار WhatsApp Business فإنك تمتلك وصولاً مبكراً إلى مجموعة واسعة من المميزات الجديدة التي قمنا ببنائها مع وضعك في الاعتبار، يرجى مشاركة الخبرات الخاصة بك معنا حتى نتمكن من تحسين المنتج».