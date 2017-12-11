تحذير من الروبوت القاتل 

واشنطن‭ – ‬الزمان‮ ‬

حذر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيوارت‭ ‬روسل،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بقسم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الأسلحة‭ ‬المدمرة‭ ‬ومخاطر‭ ‬استخدامه‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الروبوت‭ ‬القاتل‮»‬‭.‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬ردا‭ ‬وتضامنا‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الذاتية‭ ‬مثل‭ ‬طائرات‭ ‬الدروع‭ ‬أي‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اليوتيوب‮»‬‭ ‬فيلما‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬استخدامات‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬انفجر‭ ‬في‭ ‬تمثال‭ ‬لعارضة‭ ‬أزياء‭.‬