تحذير من الروبوت القاتل 

واشنطن – الزمان
حذر البروفيسور الأمريكي ستيوارت روسل، المتخصص في أجهزة الذكاء الاصطناعي بقسم التكنولوجيا الحديثة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة المدمرة ومخاطر استخدامه على البشرية وهو ما يشير إلى «الروبوت القاتل».وجاء هذا التحذير ردا وتضامنا مع التحالف الدولي الذي ضم أكثر من 65 منظمة غير حكومية في العديد من المدن الأمريكية، مطالبين بوقف استخدام الأسلحة الذاتية مثل طائرات الدروع أي طائرة دون طيار، وذلك بعد أن عرض موقع «اليوتيوب» فيلما عن مدى استخدامات هذه الطائرات في الحروب حيث إنه انفجر في تمثال لعارضة أزياء.