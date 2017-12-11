خطاب الانتصار يكرّس انفصال إقليم كردستان

فاتح عبد السلام

بات‭ ‬من‭ ‬ضرورات‭ ‬الحكم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬حزبي‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهر‭ ‬خطاب‭ ‬النصرعلى‭ ‬داعش‭ ‬أنّ‭ ‬الخصومة‭ ‬مع‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬للانفصال‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬هي‭ ‬خصومة‭ ‬أقرب‭ ‬للسياسية‭ ‬والحزبية‭ ‬والشخصية‭ ‬والتبعية‭ ‬الاقليمية‭ ‬منها‭ ‬خصومة‭ ‬مع‭ ‬نص‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬وأحكامه‭ ‬المشبعة‭ ‬خرقاً‭ ‬وتجاهلاً‭ ‬وعبثاً‭ ‬طوال‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ .‬

جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أو‭ ‬صمدوا‭ ‬تحت‭ ‬حكمه‭ ‬،‭ ‬يستحقون‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تاريخي‭ ‬توثيقي‭ ‬،‭ ‬سيبقى‭ ‬لمَن‭ ‬يقرأه‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬وعقود‭ ‬مرجعاً،‭ ‬لكنه‭ ‬سيثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الانحياز‭ ‬ونوعيته‭ ‬،‭ ‬كونه‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬دستورياً‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬الكرد‭ ‬واقليمهم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الفيدرالي‭ ‬وقواته‭ ‬القتالية‭ ‬المسماة‭ ‬البيشمركة‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬ألفاً‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وخمسين‭ ‬شهيداً‭ ‬في‭ ‬معاركها‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬وعشرة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ . ‬وكانت‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬صفرها‭ ‬بقوات‭ ‬كردية‭ ‬بحسب‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬بغداد،وتطرزت‭ ‬بأول‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬،وكانوا‭ ‬من‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تحرير‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭ ‬ثم‭ ‬الموصل‭ .‬

الآن‭ ‬،‭ ‬نحن‭ ‬عرباً‭ ‬وعراقيين‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬برأنا‭ ‬خطاب‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬النعرة‭ ‬العنصرية‭ ‬لأنها‭ ‬تلحق‭ ‬بنا‭ ‬الخزي‭ ‬والعاروتتناقض‭ ‬مع‭ ‬انسانية‭ ‬القومية‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬أمامنا‭ ‬أي‭ ‬جواب‭ ‬سوى‭ ‬القول‭ ‬إنّ‭ ‬الخطاب‭ ‬كان‭ ‬يتعمد‭ ‬دفع‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬،الذي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬الاستفتاء‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المتشددة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخرجهم‭ ‬خطاب‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬حيز‭ ‬المنجز‭ ‬العراقي‭ ‬كلياً‭ ‬وتجاهل‭ ‬دماء‭ ‬شهدائهم‭ ‬وجرحاهم‭ ‬بل‭ ‬تجاهل‭ ‬وجودهم‭ ‬القومي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور،‭ ‬الذي‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬انهم‭ ‬قاتلوهم‭ ‬وانتزعوا‭ ‬كركوك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أيديهم‭ ‬بقوة‭ ‬نصوصه‭ ‬وأحكامه‭ ‬وليس‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الدول‭ ‬المحيطة‭ ‬التي‭ ‬حضر‭ ‬رموزها‭ ‬علناً‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ .‬

مهما‭ ‬كانت‭ ‬الخصومة‭ ‬مع‭ ‬الكرد‭ ‬،وهم‭ ‬جزء‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬عداءً‭ ‬لشعب‭ ‬قاتل‭ ‬وضحى‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬به‭ ‬خطاب‭ ‬الانتصار‭ ‬الممهد‭ ‬لطرق‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬أجزاء‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الواحد‭ .‬

هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬خطب‭ ‬سابقة‭ ‬حول‭ ‬الوطنية‭ ‬والبلد‭ ‬الواحد‭ ‬والشعب‭ ‬الموحد‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‭ ‬،‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جرى‭ ‬تنقيح‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬الخطاب‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬أو‭ ‬داخلها‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭.‬

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

fatihabdulsalam@hotmail.com