خطاب الانتصار يكرّس انفصال إقليم كردستان

فاتح عبد السلام
بات من ضرورات الحكم أكثر من ذي قبل أن يتسلم منصب رئاسة الحكومة في العراق شخص غير حزبي ، بعد أن أظهر خطاب النصرعلى داعش أنّ الخصومة مع اقليم كردستان الذي سعى للانفصال قبل شهرين هي خصومة أقرب للسياسية والحزبية والشخصية والتبعية الاقليمية منها خصومة مع نص الدستور العراقي وأحكامه المشبعة خرقاً وتجاهلاً وعبثاً طوال أزيد من عقد كامل من الزمن .
جميع المقاتلين والمدنيين الذين قاتلوا تنظيم داعش أو صمدوا تحت حكمه ، يستحقون التحية والتقدير في خطاب تاريخي توثيقي ، سيبقى لمَن يقرأه بعد سنوات وعقود مرجعاً، لكنه سيثير تساؤلات عن سبب الانحياز ونوعيته ، كونه خالياً من أية اشارة الى الجزء الثاني دستورياً من العراق ، وهم الكرد واقليمهم المنصوص عليه في الدستور الفيدرالي وقواته القتالية المسماة البيشمركة التي أعطت ألفاً وسبعمائة وخمسين شهيداً في معاركها ضد داعش وعشرة آلاف جريح في ثلاث سنوات . وكانت معركة الموصل قد انطلقت في ساعة صفرها بقوات كردية بحسب خطة من بغداد،وتطرزت بأول ثلاثة شهداء ،وكانوا من البيشمركة في طريق تحرير سهل نينوى ثم الموصل .
الآن ، نحن عرباً وعراقيين ، إذا برأنا خطاب الانتصار من النعرة العنصرية لأنها تلحق بنا الخزي والعاروتتناقض مع انسانية القومية العربية ، فلن يكون أمامنا أي جواب سوى القول إنّ الخطاب كان يتعمد دفع الاقليم الكردي ،الذي وافق على قرار المحكمة العليا في رفض الاستفتاء ، الى مزيد من الخطوات المتشددة أو التي تبدو خارج السياق الوطني العراقي ، بعد أن أخرجهم خطاب الانتصار من حيز المنجز العراقي كلياً وتجاهل دماء شهدائهم وجرحاهم بل تجاهل وجودهم القومي المنصوص عليه في الدستور، الذي قالوا في بغداد انهم قاتلوهم وانتزعوا كركوك من بين أيديهم بقوة نصوصه وأحكامه وليس بتوجيه من قيادات الدول المحيطة التي حضر رموزها علناً في الميدان .
مهما كانت الخصومة مع الكرد ،وهم جزء أساس من الشعب العراقي لاسيما بعد مرحلة ما بعد الاستفتاء ، فهي ليست عداءً لشعب قاتل وضحى في سبيل العراق ، كما أراد أن يدفع به خطاب الانتصار الممهد لطرق من التطرف في العلاقة بين أجزاء الشعب العراقي الواحد .
هذا الخطاب الذي يتناقض مع خطب سابقة حول الوطنية والبلد الواحد والشعب الموحد والمصير المشترك ، إلاّ في حال جرى تنقيح على مسودة الخطاب خارج الحدود أو داخلها ، لم يعد هناك فرق.
رئيس التحرير ـ لندن
فاتح عبد السلام
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