عرض‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إحتفالاً‭ ‬بـالنصر‭ ‬على‭ ‬داعش

السعودية‭ ‬تهنيء‭ ‬العراقيين‭ ‬بالانجاز‭ ‬التاريخي‮ ‬

بغداد‭- ‬الرياض‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬كبيرا‭ ‬احتفالا‭ ‬بـ»الانتصار‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬ذاعش‭ ‬الارهابي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‮ ‬‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬السبت‭. ‬وفي‭ ‬ساحة‭ ‬نصب‭ ‬الجندي‭ ‬المجهول،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المشددة‭ ‬الحماية‭ ‬حيث‭ ‬المقار‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوزارات‭ ‬والسفارات،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأميركية‭ ‬والبريطانية،‭ ‬أقامت‭ ‬قطعات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬صنوف‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المروحيات‭ ‬والطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجول‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬ورحب‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬بعائلات‭ ‬‮«‬الشهداء‮»‬‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭. ‬وكان‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬نسوة‭ ‬متشحات‭ ‬بالسواد‭ ‬مع‭ ‬أطفالهن،‭ ‬بعضهن‭ ‬يحمل‭ ‬صور‭ ‬أقرباء‭ ‬لهن‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭. ‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬رسمي‭ ‬السبت،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأحد‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وستتواصل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق،‭ ‬باستثناء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬العبادي‭ ‬لقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬وتضحياتها‮ ‬‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬خطابه‭. ‬فيمااعتبرت‭ ‬السعودية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬العراق‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬ضدداعش‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬نصرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الارهاب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬وتاتي‭ ‬الاشادة‭ ‬السعودية‭ ‬بانتهاء‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تقارب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬وسياسي‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭ .‬

السعودية‭ ‬تهنيء‭ ‬العراقيين‭ ‬بالانجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إحتفالاً‭ ‬بـالنصر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعشبغداد‭- ‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬كبيرا‭ ‬احتفالا‭ ‬بـ»الانتصار‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬ذاعش‭ ‬الارهابي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬السبت‭.‬وفي‭ ‬ساحة‭ ‬نصب‭ ‬الجندي‭ ‬المجهول،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المشددة‭ ‬الحماية‭ ‬حيث‭ ‬المقار‭ ‬الرئيسية‭ ‬للوزارات‭ ‬والسفارات،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأميركية‭ ‬والبريطانية،‭ ‬أقامت‭ ‬قطعات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬صنوف‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المروحيات‭ ‬والطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجول‭ ‬في‭ ‬السماء‭.‬

ورحب‭ ‬العبادي‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬بعائلات‭ ‬‮«‬الشهداء‮»‬‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭.‬وكان‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬نسوة‭ ‬متشحات‭ ‬بالسواد‭ ‬مع‭ ‬أطفالهن،‭ ‬بعضهن‭ ‬يحمل‭ ‬صور‭ ‬أقرباء‭ ‬لهن‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭.‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬رسمي‭ ‬السبت،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬وأعلنت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأحد‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬وستتواصل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق،‭ ‬باستثناء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬العبادي‭ ‬لقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬وتضحياتها‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬خطابه‭.‬فيمااعتبرت‭ ‬السعودية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬العراق‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬ضدداعش‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬نصرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الارهاب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجيةوتاتي‭ ‬الاشادة‭ ‬السعودية‭ ‬بانتهاء‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تقارب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬وسياسي‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭. ‬وعبّر‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تهنئة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لجمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحرير‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬ووصف‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ (‬بانه‭) ‬نصر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تطلعه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه‭ ‬الشقيق‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء‮»‬‭.‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬أوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الانتصار‭ ‬النهائي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬على‭ ‬حذر‭ ‬واستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬أية‭ ‬محاولة‭ ‬إرهابية‭ ‬تستهدف‭ ‬شعبَنا‭ ‬وبلدنا‭. ‬فالإرهاب‭ ‬عدو‭ ‬دائم‭ ‬والمعركة‭ ‬معه‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬فشل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬الخلافة‮»‬‭ ‬وإقامة‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬التمكين‮»‬،‭ ‬يشير‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لم‭ ‬يلقوا‭ ‬السلاح‭ ‬بعد‭.‬وبحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭ ‬وإلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالعراقيين‭. ‬ويتوقع‭ ‬هؤلاء‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬التنظيم‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬مربعه‭ ‬الاول‭ ‬عبر‭ ‬شن‭ ‬الهجمات‭ ‬المنفردة‭.‬