عرض‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إحتفالاً‭ ‬بـالنصر‭ ‬على‭ ‬داعش

السعودية تهنيء العراقيين بالانجاز التاريخي
بغداد- الرياض -الزمان
شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد عرضا عسكريا كبيرا احتفالا بـ»الانتصار العسكري» على تنظيم ذاعش الارهابي الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت. وفي ساحة نصب الجندي المجهول، في المنطقة الخضراء المشددة الحماية حيث المقار الرئيسية للوزارات والسفارات، خصوصا الأميركية والبريطانية، أقامت قطعات من مختلف صنوف القوات العراقية عرضا عسكريا في ظل المروحيات والطيران الحربي الذي كان يجول في السماء. ورحب العبادي خلال العرض بعائلات «الشهداء» من القوات المسلحة الذين سقطوا خلال المعارك ضد داعش. وكان بين الحاضرين نسوة متشحات بالسواد مع أطفالهن، بعضهن يحمل صور أقرباء لهن قتلوا في المعارك. وفي خطاب رسمي السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي من أمام مقر وزارة الدفاع في بغداد، أن المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد المستشري في البلاد. ويعد هذا «الانتصار» الأكبر الذي يشهده العراق منذ اجتياح العراق العام 2003. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأحد عطلة رسمية في البلاد. وستتواصل الاحتفالات التي بدأت منذ مساء السبت في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان الذي انتقد عدم ذكر العبادي لقوات البشمركة الكردية وتضحياتها ضد داعش في خطابه. فيمااعتبرت السعودية الاحد ان اعلان العراق انتهاء الحرب ضدداعش على أراضيه يشكل «نصرا كبيرا على الارهاب»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية. وتاتي الاشادة السعودية بانتهاء المعارك مع التنظيم المتطرف في العراق في خضم تقارب دبلوماسي واقتصادي وسياسي بين الرياض وبغداد .
السعودية تهنيء العراقيين بالانجاز التاريخي عرض عسكري في بغداد إحتفالاً بـالنصر على تنظيم داعشبغداد- الرياض -الزمان شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد عرضا عسكريا كبيرا احتفالا بـ»الانتصار العسكري» على تنظيم ذاعش الارهابي الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت.وفي ساحة نصب الجندي المجهول، في المنطقة الخضراء المشددة الحماية حيث المقار الرئيسية للوزارات والسفارات، خصوصا الأميركية والبريطانية، أقامت قطعات من مختلف صنوف القوات العراقية عرضا عسكريا في ظل المروحيات والطيران الحربي الذي كان يجول في السماء.
ورحب العبادي خلال العرض بعائلات «الشهداء» من القوات المسلحة الذين سقطوا خلال المعارك ضد داعش.وكان بين الحاضرين نسوة متشحات بالسواد مع أطفالهن، بعضهن يحمل صور أقرباء لهن قتلوا في المعارك.وفي خطاب رسمي السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي من أمام مقر وزارة الدفاع في بغداد، أن المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد المستشري في البلاد.ويعد هذا «الانتصار» الأكبر الذي يشهده العراق منذ اجتياح العراق العام 2003.وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأحد عطلة رسمية في البلاد.وستتواصل الاحتفالات التي بدأت منذ مساء السبت في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان الذي انتقد عدم ذكر العبادي لقوات البشمركة الكردية وتضحياتها ضد داعش في خطابه.فيمااعتبرت السعودية الاحد ان اعلان العراق انتهاء الحرب ضدداعش على أراضيه يشكل «نصرا كبيرا على الارهاب»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجيةوتاتي الاشادة السعودية بانتهاء المعارك مع التنظيم المتطرف في العراق في خضم تقارب دبلوماسي واقتصادي وسياسي بين الرياض وبغداد بعد عقود من القطيعة. وعبّر المسؤول عن «تهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي».ووصف المصدر «انتهاء حرب العراق ضد داعش الإرهابي على أراضيه (بانه) نصر كبير على الإرهاب في المنطقة»، وعبر عن «تطلعه الى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء».من جهة ثانية، أوضح القائد العام للقوات المسلحة العراقية أنه «على الرغم من إعلان الانتصار النهائي، يجب أن نبقى على حذر واستعداد لمواجهة أية محاولة إرهابية تستهدف شعبَنا وبلدنا. فالإرهاب عدو دائم والمعركة معه مستمرة». ورغم فشل التنظيم المتطرف في إبقاء «دولة الخلافة» وإقامة «أرض التمكين»، يشير التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أن ثلاثة آلاف من عناصره في العراق وسوريا لم يلقوا السلاح بعد.وبحسب خبراء، لا يزال التنظيم المتطرف قادرا على إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالعراقيين. ويتوقع هؤلاء أن يعود التنظيم الآن إلى مربعه الاول عبر شن الهجمات المنفردة.