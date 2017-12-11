مواجهات خلال تظاهرة قرب السفارة الاميركية في لبنان

بيروت- الزمان
استخدمت قوى الامن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي الاحد ضد مشاركين في تظاهرة في محيط السفارة الأميركية احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في محيط السفارة الاميركية في منطقة عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت، وفق مراسل وكالة فرانس برس. ومنع هؤلاء من الوصول الى مجمع السفارة بواسطة باب حديدي قطع الطريق المؤدية اليه وعمدت قوى الامن الى اطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ما ادى الى اصابة العديد منهم.
وشاركت في التظاهرة فصائل فلسطينية اضافة الى اسلاميين وانصار لليسار اللبناني. وحمل المتظاهرون اعلاما فلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية مطلقين هتافات ضد ترامب. واحرق عدد منهم مجسماً للرئيس الأميركي على وقع اغان وطنية.وقبل ان يغادر المتظاهرون بعد الظهر، اندلعت المواجهات مجدداً ورشق عدد من الشبان القوى الامنية بالحجارة فاعتقلت عدداً منهم.