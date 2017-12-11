مواجهات خلال تظاهرة قرب السفارة الاميركية في لبنان

بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬استخدمت‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬اللبنانية‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬والرصاص‭ ‬المطاطي‭ ‬الاحد‭ ‬ضد‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭. ‬وتجمع‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عوكر‭ ‬بالضاحية‭ ‬الشمالية‭ ‬للعاصمة‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ومنع‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬السفارة‭ ‬بواسطة‭ ‬باب‭ ‬حديدي‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬اليه‭ ‬وعمدت‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والرصاص‭ ‬المطاطي‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬لتفريق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭.‬

وشاركت‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬اسلاميين‭ ‬وانصار‭ ‬لليسار‭ ‬اللبناني‭. ‬وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬اعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬وارتدوا‭ ‬الكوفية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مطلقين‭ ‬هتافات‭ ‬ضد‭ ‬ترامب‭. ‬واحرق‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬مجسماً‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬اغان‭ ‬وطنية‭.‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬يغادر‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬اندلعت‭ ‬المواجهات‭ ‬مجدداً‭ ‬ورشق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬القوى‭ ‬الامنية‭ ‬بالحجارة‭ ‬فاعتقلت‭ ‬عدداً‭ ‬منهم‭.‬