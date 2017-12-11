بوتين في القاهرة ..ومصدر رئاسي لـ (الزمان): السيسي يطالب بدور روسي أكبر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

يبدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اليوم‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬والتى‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬بوتين‭ ‬فى‭ ‬احتفالية‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬انشاء‭ ‬مفاعل‭ ‬النووي‭ ‬بالضبعة‭ ‬بعد‭ ‬انهاء‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسى‭ ‬،كما‭ ‬سيبحث‭ ‬الطرفان‭ ‬عودة‭ ‬رحلات‭ ‬السياحة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬توقفت‭ ‬اثر‭ ‬حادث‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائره‭ ‬الروسيه‭ ‬فوق‭ ‬سيناء‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬السياسى‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬بقوه‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المباحثات‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بحث‭ ‬الازمة‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬المباحثات‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭. ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬سوف‭ ‬يطلب‭ ‬دورا‭ ‬روسيا‭ ‬اكثر‭ ‬فاعليه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ادركت‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬ليست‭ ‬طرفا‭ ‬محايدا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬انحيازها‭ ‬الاعمى‭ ‬لاسرائيل‭ ‬والذى‭ ‬يعرض‭ ‬المنطقه‭ ‬والعالم‭ ‬لافدح‭ ‬الاخطار‭ ‬،‭ ‬فى‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬فى‭ ‬هيئة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامه‭ ‬للمحطات‭ ‬النووية‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬الاربعة‭ ‬الخاصه‭ ‬بالمفاعل‭ ‬النووى‭ ‬قانونيا‭ ‬ليتم‭ ‬البدء‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬بقدرة‭ ‬4800‭ ‬ميجا‭ ‬وات‭ ‬،وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المفاعل‭ ‬النووى‭ ‬الجديد‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬نظم‭ ‬الامان‭ ‬والحماية‭ ‬ويتم‭ ‬استخدامه‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الاخرى‭ ‬،كما‭ ‬سيخضع‭ ‬للرقابة‭ ‬وتجارب‭ ‬التشغيل‭ ‬قبل‭ ‬توريده‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬ماهر‭ ‬عزيز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الطاقه‭ ‬العالمى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬محطة‭ ‬الضبعه‭ ‬مجلس‭ ‬الطاقه‭ ‬العالمى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬محطة‭ ‬الضبعه‭ ‬تستوعب‭ ‬انشاء‭ ‬8‭ ‬محطات‭ ‬نووية‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬مراحل‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬بنقل‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬مرحله‭ ‬الامان‭ ‬التكنولوجى‭ ‬وطالب‭ ‬د‭/ ‬عزيز‭ ‬بضرورة‭ ‬نقل‭ ‬الفكر‭ ‬التكنولوجى‭ ‬النووى‭ ‬داخل‭ ‬المصانع‭ ‬المصريه‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬فيما‭ ‬اوضحت‭ ‬دراسه‭ ‬اعدها‭ ‬مجموعه‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بالمؤسسه‭ ‬المصريه‭ ‬للثقافه‭ ‬والعلوم‭ ‬ان‭ ‬سداد‭ ‬القرض‭ ‬الخاص‭ ‬بانشاء‭ ‬المحطه‭ ‬يبدا‭ ‬فى‭ ‬اكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2029‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬43‭ ‬قسط‭ ‬خلال‭ ‬22‭ ‬عام‭ ‬ويتم‭ ‬سداد‭ ‬الاقساط‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عائد‭ ‬مشروع‭ ‬بيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬اجمالى‭ ‬ارباح‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬التى‭ ‬تسبق‭ ‬سداد‭ ‬القرض‭ ‬16‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كما‭ ‬اوضحت‭ ‬الدراسه‭ ‬ان‭ ‬نصف‭ ‬عائدات‭ ‬محطة‭ ‬الضبعه‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تسدد‭ ‬كل‭ ‬اقساط‭ ‬القرض‭ ‬واضاف‭ ‬د‭/ ‬مختار‭ ‬الشريف‭ ‬استاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بجامعة‭ ‬المنصورة‭ ‬ان‭ ‬القرض‭ ‬الروسى‭ ‬هو‭ ‬افضل‭ ‬الخيارات‭ ‬المطروحه‭ ‬لاقامة‭ ‬مشروع‭ ‬المحطة‭ ‬النووية‭ ‬ولاتوجد‭ ‬اى‭ ‬مؤسسه‭ ‬اخرى‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬وانه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التشغيل‭ ‬الفعلى‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الطاقه‭ ‬النظيفه‭ ‬كبديل‭ ‬للغاز‭ ‬والبترول‭ ‬اللذين‭ ‬ترتفع‭ ‬اسعارهما‭ ‬باستمرار‭ ‬وبالتالى‭ ‬سوف‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬المليارات‭ ‬لخزينة‭ ‬الدولة