بوتين في القاهرة ..ومصدر رئاسي لـ (الزمان): السيسي يطالب بدور روسي أكبر

القاهرة – مصطفى عمارة
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارته للقاهرة والتى من المنتظر ان تشهد مشاركة بوتين فى احتفالية التوقيع على اتفاقية انشاء مفاعل النووي بالضبعة بعد انهاء المفاوضات مع الجانب الروسى ،كما سيبحث الطرفان عودة رحلات السياحة الى مصر والتى توقفت اثر حادث اسقاط الطائره الروسيه فوق سيناء وكشف مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصة للزمان ان الجانب السياسى سوف يكون حاضرا بقوه خلال تلك المباحثات حيث سيتم بحث الازمة فى سوريا واليمن وان كانت القضية الفلسطينية سوف تكون على راس المباحثات خاصة بعد قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس. واكد المصدر ان الرئيس السيسى سوف يطلب دورا روسيا اكثر فاعليه بالنسبة للقضية الفلسطينية بعد ان ادركت مصر ان الولايات المتحده ليست طرفا محايدا فى ظل انحيازها الاعمى لاسرائيل والذى يعرض المنطقه والعالم لافدح الاخطار ، فى سياق متصل كشف مصدر مسئول فى هيئة الهيئة العامه للمحطات النووية انه تم الانتهاء من العقود الاربعة الخاصه بالمفاعل النووى قانونيا ليتم البدء فى تنفيذ المرحلة الاولى بقدرة 4800 ميجا وات ،وتوقع المصدر ان المفاعل النووى الجديد تتوافر فيه نظم الامان والحماية ويتم استخدامه فى روسيا وعدد من البلدان الاخرى ،كما سيخضع للرقابة وتجارب التشغيل قبل توريده من جانبه قال د/ ماهر عزيز عضو مجلس الطاقه العالمى فى تصريحات خاصه ان محطة الضبعه مجلس الطاقه العالمى فى تصريحات خاصة ان محطة الضبعه تستوعب انشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل مشيرا الى ان هذا المشروع سوف بنقل مصر الى مرحله الامان التكنولوجى وطالب د/ عزيز بضرورة نقل الفكر التكنولوجى النووى داخل المصانع المصريه فى كافة المجالات فيما اوضحت دراسه اعدها مجموعه من خبراء الاقتصاد بالمؤسسه المصريه للثقافه والعلوم ان سداد القرض الخاص بانشاء المحطه يبدا فى اكتوبر عام 2029 على مدار 43 قسط خلال 22 عام ويتم سداد الاقساط من نصف عائد مشروع بيع الكهرباء حيث من المتوقع ان تصل اجمالى ارباح توليد الكهرباء خلال الفتره التى تسبق سداد القرض 16 مليار دولار كما اوضحت الدراسه ان نصف عائدات محطة الضبعه يمكنها ان تسدد كل اقساط القرض واضاف د/ مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان القرض الروسى هو افضل الخيارات المطروحه لاقامة مشروع المحطة النووية ولاتوجد اى مؤسسه اخرى وعلى راسها صندوق النقد الدولى وانه مع بدء التشغيل الفعلى عام 2023 سوف يتم الاعتماد بالكامل على الطاقه النظيفه كبديل للغاز والبترول اللذين ترتفع اسعارهما باستمرار وبالتالى سوف يوفر هذا المليارات لخزينة الدولة