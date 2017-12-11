إردوغان‭: ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬سيجعل‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً

البابا‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬القدس‭ ‬وليبرمان‭ ‬يطالب‭ ‬بمقاطعة‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيل‮ ‬

‭- ‬روما‭ – ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‮ ‬

وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاحد‭ ‬اسرائيل‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬ارهابية‭ ‬تقتل‭ ‬الاطفال‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيناضل‭ ‬بكل‭ ‬السبل‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬اعتراف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬سيواس‭ (‬وسط‭) ‬ان‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬ضحية‭ ‬بريئة‭ (…) ‬اما‭ ‬اسرائيل‭ ‬فهي‭ ‬دولة‭ ‬ارهابية،‭ ‬نعم،‭ ‬ارهابية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ندع‭ ‬القدس‭ ‬تحت‭ ‬رحمة‭ ‬دولة‭ ‬تقتل‭ ‬الاطفال‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬موقف‭ ‬اردوغان‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬اعتراف‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬نددت‭ ‬به‭ ‬انقرة‭ ‬بشدة‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ان‭ ‬القدس‭ ‬‮«‬خط‭ ‬احمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المسلمين‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬باطل‭ ‬ومرفوض‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬سنناضل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬وبكل‭ ‬السبل‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬القرار‭ ‬الاميركي،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬قمة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬ستعقد‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬واكد‭ ‬انه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬‮«‬سنظهر‭ ‬ان‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‮»‬‭. ‬‮ ‬فيما‭ ‬جدّد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬دعوته‭ ‬‮«‬الجميع‮»‬‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الحكمة‮»‬‭ ‬و»التروي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭. ‬واورد‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاب‭ ‬الاقدس‭ ‬يجدد‭ ‬دعوته‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬الحكمة‭ ‬والتروي‭ ‬ويرفع‭ ‬الصلوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ان‭ ‬يلتزم‭ ‬قادة‭ ‬الامم،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الخطيرة،‭ ‬تجنب‭ ‬دوامة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بالدعوة‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬طبقاً‭ ‬لقرارات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وذكر‭ ‬الكرسي‭ ‬الرسولي‭ ‬ايضا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬حلا‭ ‬تفاوضيا‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬يمكنه‭ ‬وحده‭ ‬ان‭ ‬يؤمن‭ ‬سلاماً‭ ‬ثابتاً‭ ‬ودائماً،‭ ‬وأن‭ ‬يضمن‭ ‬تعايشاً‭ ‬سلمياً‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭ ‬داخل‭ ‬حدود‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬افيغدور‭ ‬ليبرمان‭ ‬الاحد‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬الى‭ ‬تجنب‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬اسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬للعرب‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬هناك‭ ‬ضد‭ ‬قرار‮ ‬‭ ‬ترامب‭ .‬وقال‭ ‬ليبرمان،‭ ‬المعروف‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينتمون‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬اثارت‭ ‬انتقادات‭. ‬وقال‭ ‬ليبرمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتظاهرون‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬رافعين‭ ‬اعلام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬ومنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ (‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭) ‬ليسوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يعملون‭ ‬لايذائنا‭ ‬وتدميرنا‭ ‬من‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الاحد‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬المضي‭ ‬ابعد‭ ‬من‭ ‬الادانات‮»‬‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬لمناقشة‭ ‬اعتراف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭.‬