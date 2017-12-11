إردوغان‭: ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬سيجعل‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً

البابا يدعو الى الحكمة في موضوع القدس وليبرمان يطالب بمقاطعة عرب اسرائيل
- روما – رام الله – اسطنبول – الزمان
وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد اسرائيل بانها «دولة ارهابية تقتل الاطفال»، مؤكدا انه «سيناضل بكل السبل» ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للدولة العبرية. وقال اردوغان في خطاب ناري في سيواس (وسط) ان «فلسطين ضحية بريئة (…) اما اسرائيل فهي دولة ارهابية، نعم، ارهابية»، مضيفا «لن ندع القدس تحت رحمة دولة تقتل الاطفال». ويأتي موقف اردوغان بعد ايام من اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، الامر الذي نددت به انقرة بشدة. وسبق ان اكد الرئيس التركي ان القدس «خط احمر بالنسبة الى المسلمين» معتبرا ان قرار ترامب «باطل ومرفوض». واضاف اردوغان الاحد «سنناضل حتى النهاية وبكل السبل» ضد القرار الاميركي، مذكرا بأن قمة لمنظمة التعاون الاسلامي ستعقد الاربعاء في اسطنبول. واكد انه خلال هذه القمة «سنظهر ان تطبيق هذا الاجراء لن يكون بهذه السهولة». فيما جدّد البابا فرنسيس في بيان الاحد دعوته «الجميع» الى «الحكمة» و»التروي» بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. واورد بيان أصدره الفاتيكان ان «الاب الاقدس يجدد دعوته الجميع الى الحكمة والتروي ويرفع الصلوات من اجل ان يلتزم قادة الامم، في هذه اللحظة الخطيرة، تجنب دوامة جديدة من العنف». وكان البابا فرنسيس أعرب عن قلقه بالدعوة الاربعاء الى «احترام الوضع القائم» في القدس طبقاً لقرارات الامم المتحدة. وذكر الكرسي الرسولي ايضا بأن «حلا تفاوضيا بين الاسرائيليين والفلسطينيين يمكنه وحده ان يؤمن سلاماً ثابتاً ودائماً، وأن يضمن تعايشاً سلمياً بين دولتين داخل حدود معترف بها دوليا». فيما دعا وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد الاسرائيليين الى تجنب الشراء من منطقة عربية في اسرائيل، بعد تظاهرات للعرب الاسرائيليين هناك ضد قرار ترامب .وقال ليبرمان، المعروف ، ان عرب اسرائيل «لا ينتمون» الى الدولة العبرية، في تصريحات اثارت انتقادات. وقال ليبرمان في بيان «اولئك الذين يتظاهرون في اسرائيل رافعين اعلام حزب الله وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية (العلم الفلسطيني) ليسوا جزءا من دولة اسرائيل».واضاف «انهم يعملون لايذائنا وتدميرنا من الداخل». ودعت الحكومة التركية الاحد الدول الاسلامية الى «المضي ابعد من الادانات» في القمة التي ستعقد الاربعاء في اسطنبول لمناقشة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.