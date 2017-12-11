جونسون في الإمارات بعد زيارة مجدية الأهداف لإيران 

طهران‭- ‬ابو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاحد‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارة‭ ‬وصفها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مجدية‮»‬‭ ‬دفع‭ ‬فيها‭ ‬باتجاه‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الايرانية‭-‬البريطانية‭ ‬نازانين‭ ‬زاغاري‭-‬راتكليف‭.‬وغادر‭ ‬جونسون‭ ‬ايران‭ ‬الاحد‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬الامارات‭. ‬وخلال‭ ‬سلسلة‭ ‬لقاءات‭ ‬عقدها‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬سمع‭ ‬جونسون‭ ‬انتقادات‭ ‬مسؤولين‭ ‬ايرانيين‭ ‬لبلاده‭ ‬لعدم‭ ‬تعويلها‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ابلغ‭ ‬روحاني‭ ‬جونسون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لم‭ ‬ترتق‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬به‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬سمع‭ ‬جونسون‭ ‬انتقادات‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬السبت‭. ‬واعتبر‭ ‬لاريجاني‭ ‬ان‭ ‬دولا‭ ‬اوروبية‭ ‬اخرى‭ ‬بذلت‭ ‬‮«‬جهودا‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬ارنا‭ ‬الايرانية‭ ‬قال‭ ‬لاريجاني‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬انكم‭ ‬لم‭ ‬تقوموا‭ ‬بحل‭ ‬المشاكل‭ ‬المصرفية‭ ‬للسفارة‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬احد‭ ‬اهداف‭ ‬زيارة‭ ‬جونسون‭ ‬ضمان‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الايرانية‭ ‬البريطانية‭ ‬نازانين‭ ‬زاغاري‭-‬راتكليف‭ ‬التي‭ ‬حكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭. ‬ولا‭ ‬تعترف‭ ‬ايران‭ ‬بازدواج‭ ‬الجنسية‭. ‬وأتت‭ ‬الزيارة‭ ‬بينما‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تمثل‭ ‬زاغاري‭-‬راتكليف‭ ‬الاحد‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬الايراني‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬‮«‬بنشر‭ ‬دعاية‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحكم‭ ‬عليها‭ ‬بسببها‭ ‬بالحبس‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬زوجها‭ ‬ريتشارد‭ ‬راتكليف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تجري‭ ‬المحاكمة‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬موعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬ناقش‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية‭ ‬والثنائية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشؤون‭ ‬المصرفية‭ ‬ومخاوفنا‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬القنصلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمزدوجي‭ ‬الجنسية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬مجدية‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬بشعور‭ ‬ان‭ ‬الطرفين‭ ‬يريدان‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الزخم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬الصعبة‮»‬‭. ‬وتحولت‭ ‬قضية‭ ‬زاغاري‭-‬راتكليف‭ ‬اولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجونسون،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬زلة‭ ‬لسان‮»‬‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬زغاري‭-‬راتكليف‭ ‬كانت‭ ‬تدرب‭ ‬صحافيين‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استندت‭ ‬اليه‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬لتبرير‭ ‬التهمة‭ ‬الجديدة‭. ‬وخابت‭ ‬توقعات‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عنها‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يثمر‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬كانت‭ ‬عقدت‭ ‬عليها‭ ‬الامال،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭. ‬كذلك‭ ‬عرقلت‭ ‬القيود‭ ‬المصرفية‭ ‬الجهود‭ ‬المضنية‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬لاعادة‭ ‬حوالى‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ (‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬تدين‭ ‬بها‭ ‬بريطانيا‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬جراء‭ ‬الغاء‭ ‬صفقة‭ ‬عسكرية‭ ‬ابان‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬1979‭. ‬وقال‭ ‬ريتشارد‭ ‬زوج‭ ‬زاغاري‭-‬راتكليف‭ ‬والذي‭ ‬مارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬لمرافقة‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬الزيارة،‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تستخدم‭ ‬زوجته‭ ‬كأداة‭ ‬سياسية‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬لاسترداد‭ ‬الدين‭ ‬التاريخي‭. ‬