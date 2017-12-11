4 قتلى في غارة للتحالف على محطة تلفزيون  وسط أجواء توتر في صنعاء

صنعاء‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬خيم‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬التوتر‭ ‬بسبب‭ ‬الطريقة‭ ‬المهينة‭ ‬التي‭ ‬دفن‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬الاسابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الحوثيون‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬قناة‭ ‬المسيرة‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬يسيطرعليها‭ ‬المتمردون‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ليلا‭. ‬وقالت‭ ‬قناة‭ ‬المسيرة‭ ‬الاخبارية‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬خبر‭ ‬استهداف‭ ‬طيران‭ ‬العدوان‭ ‬السعودي‭ ‬الأمريكي‭ ‬مبنى‭ ‬قناة‭ ‬اليمن‭ ‬الفضائية‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحراس‭ ‬‭– ‬الذي‭ ‬اصيب‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ — ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الغارة،‭ ‬ان‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬مهاجع‭ ‬الحراس،‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬من‭ ‬رفاقه‭. ‬وقال‭ ‬امام‭ ‬مبنى‭ ‬القناة‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتواجد‭ ‬هنا‭ ‬اي‭ ‬حاجة‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬او‭ ‬العتاد‭ ‬الحربي‭ ‬واننا‭ ‬هنا‭ ‬موقع‭ ‬حماية‭ ‬امنية‭ ‬للمحطة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬التحالف‭. ‬ويتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬تحالفهما‭. ‬وقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬8,750‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬تدخل‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬باسوأ‭ ‬ازمة‭ ‬انسانية،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وعزز‭ ‬الحوثيون‭ ‬مؤخرا‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رئيسية‭. ‬وقبل‭ ‬اسبوع،‭ ‬سيطر‭ ‬المتمردون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬اخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬صالح،‭ ‬واحتجزوا‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬والموظفين‭.‬

وطالبت‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬الصحافة‭ ‬ونقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬ومقرها‭ ‬صنعاء،‭ ‬المتمردين‭ ‬بوقف‭ ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬التعسفية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الصحافيين‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬المحتجزين‭ ‬فورا

‭ ‬وبدد‭ ‬مقتل‭ ‬صالح‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬اعلانه‭ ‬استعداده‭ ‬لفتح‭ ‬‮«‬صفحة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬الامل‭ ‬بتحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين،‭ ‬ويهدد‭ ‬بتفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭. ‬وحض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الجمعة،‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬مدروس‭ ‬وامعان‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬ازاء‭ ‬المسائل‭ ‬الاقليمية‭ ‬‮«‬وأن‭ ‬يأخذوا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬كل‭ ‬العواقب‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬