4 قتلى في غارة للتحالف على محطة تلفزيون  وسط أجواء توتر في صنعاء

صنعاء- الزمان
بعد يوم خيم فيه على العاصمة اليمنية صنعاء التوتر بسبب الطريقة المهينة التي دفن فيها الرئيس اليمني الاسابق علي عبد الله صالح الذي قتله في منزله الحوثيون ، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن السبت أن أربعة أشخاص قتلوا في غارة لقوات التحالف بقيادة السعودية استهدفت مبنى قناة تلفزيونية يسيطرعليها المتمردون في صنعاء ليلا. وقالت قناة المسيرة الاخبارية التابعة للحوثيين «تلقينا مساء الجمعة خبر استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مبنى قناة اليمن الفضائية ما ادى الى استشهاد أربعة أشخاص». وقال رئيس الحراس – الذي اصيب بجروح في الهجوم — للصحافيين في مكان الغارة، ان الضربة استهدفت مهاجع الحراس، مما ادى الى مقتل اربعة من رفاقه. وقال امام مبنى القناة الذي لحق به دمار كبير «لا يتواجد هنا اي حاجة من السلاح او العتاد الحربي واننا هنا موقع حماية امنية للمحطة». ولم يصدر تعقيب من التحالف. ويتصاعد التوتر في العاصمة اليمنية بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد المتمردين الحوثيين بعد انهيار تحالفهما. وقتل اكثر من 8,750 شخصا منذ تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الأزمة في اذار/مارس 2015، مما تسبب باسوأ ازمة انسانية، بحسب الامم المتحدة وعزز الحوثيون مؤخرا سيطرتهم على العاصمة ومؤسسات رئيسية. وقبل اسبوع، سيطر المتمردون المدعومون من ايران على محطة تلفزيونية اخرى تابعة لحزب صالح، واحتجزوا 41 من الصحافيين والموظفين.
وطالبت مجموعات مدافعة عن الصحافة ونقابة الصحافيين ومقرها صنعاء، المتمردين بوقف «الاجراءات التعسفية» ضد الصحافيين والافراج عن المحتجزين فورا
وبدد مقتل صالح بعد ايام على اعلانه استعداده لفتح «صفحة جديدة» مع السعودية، الامل بتحقيق اختراق في الحرب، بحسب محللين، ويهدد بتفاقم الازمة بين الرياض وطهران. وحض وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة، السعودية على تبني نهج مدروس وامعان النظر في سياستها ازاء المسائل الاقليمية «وأن يأخذوا في الاعتبار كل العواقب»، بما فيها في اليمن.