العراق يواجه تحديات ضخمة.. والنصر على داعش هش مالم يتم القضاء على أسباب ظهوره

بغداد,‭ ‬–‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬هشا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬بروزه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬خبراء‭.‬

وقد‭ ‬خاض‭ ‬العراق‭ ‬معركة‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬هددوا‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬لكن‭ ‬النجاح‭ ‬العسكري‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬كافيا‭.‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬إيريس‮»‬‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬كريم‭ ‬بيطار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬لتجفيف‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬بروز‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬حرموا‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬وهزموا‭ ‬عسكريا،‭ ‬لكن‭ ‬المنبع‭ ‬الذي‭ ‬خرجوا‭ ‬منه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خصبا‮»‬‭.‬ويعتبر‭ ‬بيطار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬‮«‬أولا‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬السلطات‭ ‬المركزية‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬سياسات‭ ‬شاملة‭ ‬لا‭ ‬تهمش‭ ‬أي‭ ‬طائفة‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬معالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬والمشاكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد،‭ ‬وضمان‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬بالطبع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نسيان‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المسائل‭ ‬حاسمة‭ ‬للعراق،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬إلا‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬اربعين‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ (‬1980‭-‬1988‭) ‬إلى‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬وتبعاته‭ (‬1990‭-‬1991‭) ‬مرورا‭ ‬بالحصار‭ ‬الدولي‭ ‬والغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬للبلاد‭ (‬2003‭-‬2011‭)‬،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬وبعدها‭ ‬دخول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحكومته،‭ ‬ستكون‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬الفساد،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬امتدادا‭ ‬طبيعيا‭ ‬لعمليات‭ ‬تحرير‭ ‬الإنسان‭ ‬والأرض‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬ويبدو‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف‭ ‬بانتظار‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬التي‭ ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬مجددا‭.‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للمانحين‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬البلد،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تقدر‭ ‬كلفتها‭ ‬بمئة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬ويشير‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العراقية‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬محمدو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ليس‭ ‬عسكريا‭ ‬فحسب‮»‬‭.- ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والمصالحة‭ -‬يقول‭ ‬ولد‭ ‬محمدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لن‭ ‬تختفي،‭ ‬والجانب‭ ‬العسكرى‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬النهاية‭. ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬مماثلة‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬تبقى‭ ‬قائمة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬يتطلب‭ ‬التزاما‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬وقد‭ ‬دحر‭ ‬الجهاديون‭ ‬من‭ ‬غالبية‭ ‬البلاد‭ ‬لكنهم‭ ‬انسحبوا‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء،‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يملكون‭ ‬خلايا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المدن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭.‬لذا‭ ‬يلفت‭ ‬ولد‭ ‬محمدو‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬اجتماعية‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬مسألة‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭.‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كريم‭ ‬بيطار‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المشاكل‭ ‬الأساسية‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬والشعور‭ ‬بالاضطهاد‭ ‬والإذلال‭ ‬مستمر‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬السنة،‭ ‬فإن‭ ‬خطر‭ ‬تحول‭ ‬أو‭ ‬تمرد‭ ‬جديد‭ ‬للحركة‭ ‬الجهادية‭ ‬ليس‭ ‬مستبعدا‮»‬‭.‬ويضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحروب‭ ‬الإقليمية‭ ‬بالوكالة‭ ‬وضعف‭ ‬الحكومات‭ ‬المركزية،‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بقلب‭ ‬صفحة‭ ‬التطرف‭ ‬المسلح‭ ‬نهائيا‮»‬‭.‬ويتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬شهد‭ ‬عنفا‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الدكتاتورية‭ ‬الشرسة‭ ‬ثم‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬الكارثي‭ ‬وبعدها‭ ‬وحشية‭ ‬داعش،‭ ‬وحوصر‭ ‬بجميع‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تهميش‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمعتدلين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وكانت‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬للأصوات‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‮»‬‭.‬يرى‭ ‬بيطار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالنظام‭ ‬التأسيسي‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬الأميركيون‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬قد‭ ‬عمد‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬خطوط‭ ‬الصدع،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التوازن‭ ‬السياسي‭ ‬للسلطة‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬منحرفا‭ ‬تماما‭ ‬بالانتماءات‭ ‬الطائفية‭ ‬والمواجهة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬بالنسبة‭ ‬للسنة،‭ ‬فقد‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬العثمانيين‭ ‬واحتفظوا‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬الاستقلال‭ ‬العام‭ ‬1932،‭ ‬لكنهم‭ ‬خسروها‭ ‬لصالح‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬أزيح‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إزاحة‭ ‬رموز‭ ‬النظام‭ ‬السابق‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬إحباطا‭ ‬كبيرا‭.‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الإيرانيون‭ ‬والطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬قوة،‭ ‬مع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المفاصل‭ ‬الرئيسية‭ ‬للدولة‭. ‬لكن‭ ‬السعوديين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬لأنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيطار‭.- ‬مستقبل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ -‬الملف‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬محط‭ ‬جدل‭ ‬كبير،‭ ‬هو‭ ‬مستقبل‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬غالبيتها‭ ‬شيعية،‭ ‬وتأسست‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬العظمى‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬أكبر‭ ‬مرجع‭ ‬شيعي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لمواجهة‭ ‬تقدم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬قانون‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬تلك‭ ‬الفصائل‭ ‬تحت‭ ‬الإمرة‭ ‬المباشرة‭ ‬للقائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭.‬ويقدر‭ ‬عدد‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بحسب‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬ب110‭ ‬آلاف،‭ ‬بينما‭ ‬يتراوح‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬بين‭ ‬ستين‭ ‬الفا‭ ‬و140‭ ‬ألفا‭.‬يقول‭ ‬ولد‭ ‬محمدو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الحكومي‭ ‬شبه‭ ‬العسكري‭ ‬نما‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أنه‭ ‬حل‭ ‬تقريبا‭ ‬محل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬النظامي،‭ ‬وقواته‭ ‬الخاصة‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬ويحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الحشد‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬واستمرار‭ ‬جهات‭ ‬فاعلة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي،‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬استمرارية‭ ‬العنف‭ ‬وانعدام‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‮»‬‭.‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يرى‭ ‬ناشر‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إنسايد‭ ‬إيراكي‭ ‬بوليتيكس‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كيرك‭ ‬سويل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬داعش‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعالم،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬للعراقيين‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مافيا‭ ‬محلية‭ ‬تسعى‭ ‬وراء‭ ‬المال‭ ‬تعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‮»‬‭.‬لكن‭ ‬بيطار‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الحشد‭ (‬الشعبي‭) ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬إيجاده‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬