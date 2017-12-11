بين بيان الانتصار العسكري وتجاهل الحقيقة .. -خالدة خليل

‭ ‬لم‭ ‬يصدمني‭ ‬موقف‭ ‬السيد‭ ‬العبادي‭ ‬حين‭ ‬تجاهل‭ ‬ذكر‭ ‬بطولات‭ ‬البيشمركه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الانتصار‭ ‬،‭ ‬كون‭ ‬السيد‭ ‬العبادي‭ ‬حمل‭ ‬جنوده‭ ‬ليقاتلوا‭ ‬البيشمركه‭ ‬،‭ ‬الذين‭ ‬اثبتوا‭ ‬للعالم‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ثباتهم‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الوغى‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬الوجوه‭ ‬تختلف‭ ‬والفكر‭ ‬واحد‭ . ‬كنا‭ ‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬نعيش‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬مدنية‭ ‬تحترم‭ ‬حقوق‭ ‬الاخر‭ ‬المختلف‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬عودة‭ ‬الكورد‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬٢٠٠٣‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬عصر‭ ‬الأنظمة‭ ‬الشمولية‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬،‭ ‬وأننا‭ ‬سنبدأ‭ ‬عصراً‭ ‬جديداً‭ ‬يضم‭ ‬العراقيين‭ ‬جميعاً‭ ‬تحت‭ ‬خيمته‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬خصوصياتهم‭ ‬اللغوية‭ ‬والثقافية‭ . ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ماحدث‭ ‬بعدها‭ ‬بسنوات‭ ‬من‭ ‬خرق‭ ‬لمواد‭ ‬الدستور‭ ‬جعلنا‭ ‬نعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬علاقاتنا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ . ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬نعيش‭ ‬بسلام‭ ‬او‭ ‬نفترق‭ ‬بسلام‭ . ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المطلب‭ ‬الوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الكردي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفهمه‭ ‬الاخر‭ ‬حد‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ . ‬فالعيش‭ ‬بسلام‭ ‬صار‭ ‬تملكاً‭ ‬وعبودية‭ ‬يرفضها‭ ‬الكورد‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحول‭ ‬الانفصال‭ ‬بسلام‭ ‬وديمقراطية‭ ‬الى‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬الكورد‭ ! ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬دعواتنا‭ ‬للحوار‭ ‬الذي‭ ‬تجاهلته‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬،‭ ‬نجد‭ ‬بأن‭ ‬الهوة‭ ‬تتسع‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬تصرفات‭ ‬أبسط‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عنها‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬يفترض‭ ‬انه‭ ‬ينظر‭ ‬بعين‭ ‬التساوي‭ ‬لكل‭ ‬فئات‭ ‬شعبه‭ . ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬بيان‭ ‬النصر‭ ‬عسكريّ‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬مازلنا‭ ‬نعيش‭ ‬ارهاباً‭ ‬فكرياً‭ ‬يحدق‭ ‬بأبناء‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نسع‭ ‬جاهدين‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬مواطنة‭ ‬حقيقية‭ . ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الحاضنة‭ ‬الفكرية‭ ‬فاعلة‭ ‬فإن‭ ‬التنظيمات‭ ‬يكون‭ ‬امر‭ ‬تشكيلها‭ ‬وارداً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬،‭ ‬لتهدد‭ ‬أمن‭ ‬الشعب‭ ‬واستقراره‭ . ‬ولدرأ‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬مواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬والعمل‭ ‬سوية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬لايمكن‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تجاهل‭ ‬فئة‭ ‬منه‭ ‬ومعاقبته‭ ‬لأنه‭ ‬طالب‭ ‬بحقوقه‭ ‬المشروعة‭ . ‬كم‭ ‬كنت‭ ‬أودّ‭ ‬لو‭ ‬خرج‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬وحامي‭ ‬دستورها‭ ! ‬بخطاب‭ ‬مايسمونه‭ ‬بالنصر‭ ‬ويذكر‭ ‬فيه‭ ‬البيشمركه‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ : ‬ليثبت‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬بأنه‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬شعبه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬مقاتلا‭ ‬في‭ ‬الپيشمركه‭ ‬ويفترض‭ ‬انه‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكافأ‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجبال‭ ‬،‭ ‬تلك‭ ‬القوة‭ ‬المناضلة‭ ‬التي‭ ‬قارعت‭ ‬الظلم‭ ‬والطغيان‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ .‬والسبب‭ ‬الاخر‭ ‬ليقول‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بدمائهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬كوردستان‭ ‬بأن‭ ‬المناصب‭ ‬والمراتب‭ ‬ليست‭ ‬أثمن‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬ناضل‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬في‭ ‬سنواتها‭ ‬الاولى‭ . ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬الپيشمركه‭ ‬قد‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يساوي‭ ‬سنوات‭ ‬عمر‭ ‬العراق‭ ‬الحديث‭ ‬،‭ ‬فإنه‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬حالة‭ ‬خرق‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مقاتليه‭ ‬من‭ ‬الكورد‭ ‬او‭ ‬الكوردستانيين،‭ ‬وبقي‭ ‬ملتزماً‭ ‬بتلك‭ ‬الأخلاق‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬المدن‭ ‬الاخرى‭ ‬تطالب‭ ‬ببقاء‭ ‬البيشمركه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ . ‬ولن‭ ‬اسرد‭ ‬هنا‭ ‬تفاصيل‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬الوطنية‭ ‬المناضلة‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬أَجِد‭ ‬لزاماً‭ ‬ان‭ ‬أذكر‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬شهوداً‭ ‬عليها‭ ‬،‭ ‬فحين‭ ‬دخلت‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬هربت‭ ‬قطاعات‭ ‬الجيش‭ ‬بمختلف‭ ‬صنوفها‭ ‬تاركة‭ ‬اسلحتها‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬الپيشمركه‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬القوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬قاتلت‭ ‬داعش‭ ‬بإسناد‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وبشهادة‭ ‬الأعداء‭ ‬قبل‭ ‬الأصدقاء‭ ‬،‭ ‬الذين‭ ‬ذكروا‭ ‬بسالة‭ ‬وصمود‭ ‬البيشمركه‭ . ‬ولقد‭ ‬حافظ‭ ‬الپيشمركه‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬دخلها‭ ‬من‭ ‬الارهاب‭ ‬والارهابيين‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬الحروب‭ ‬الطائفية‭ ‬والمذهبية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬اخرج‭ ‬منها‭ ‬البيشمركه‭ ‬حتى‭ ‬نسمع‭ ‬ونرى‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مايحدث‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خروقات‭ ‬تعبث‭ ‬بأمن‭ ‬المدينة‭ ‬وامان‭ ‬أهلها‭ . ‬سيبقى‭ ‬أسم‭ ‬الپيشمركه‭ ‬عنواناً‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الرابضين‭ ‬على‭ ‬سواتر‭ ‬التحدي‭ ‬والنضال‭ ‬،‭ ‬ويبقى‭ ‬عنواناً‭ ‬للبسالة‭ ‬والصمود‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬أنكره‭ ‬الآخرون‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬التاريخ‭ ‬سيكتب‭ ‬ذلك‭ ‬بماء‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬صفحاته‭ ‬الخالدة‭ .‬

‭ ‬خالدة‭ ‬خليل

‭ ‬مستشارة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الكردستاني‭ -‬اربيل