جسور الموصل الخمسة..تاريخها العميق والحلول الواقعية لسرعة إعمارها 

ناصر‭ ‬سالم‭ ‬عبد

مهندس‭ ‬مدني‭ ‬استشاري

نبذه‭ ‬تأريخيه‭ ‬عن‭ ‬جسور‭ ‬الموصل‭ ‬

دجلة‭ ‬الخير‭ ‬كما‭ ‬يسميه‭ ‬العراقيون‭ ‬وأحد‭ ‬نهري‭ ‬العراق‭ ‬الرئيسيين‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬ويقسمها‭ ‬الى‭ ‬جانبين‭ ‬او‭ ‬ساحليين‭ ‬حسب‭ ‬تسمية‭ ‬ابناء‭ ‬المدينة‮ ‬،‭ ‬الجانب‭ ‬او‭ ‬الساحل‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬المدينة وهو‭ ‬القسم‭ ‬الغربي‭ ‬منها‭ ‬وقسمها‭ ‬القديم‭ ‬والاساسي‭ ‬وفيه‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة المدينة التاريخية‮ ‬والجانب‭ ‬او‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬وهو‭ ‬القسم‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وهو‭ ‬النصف‭ ‬الحديث‭ ‬والجديد‭ ‬منها‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬العمران‭ ‬فيه‭ ‬بين‭ ‬خمسينيات‭ ‬وستينيات‭ ‬جانبي‭ ‬او‭ ‬ساحلي‭ ‬الموصل‭ ‬خمسة‭ ‬جسور‭ ‬شيدت‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1932‭ ‬م‭ ‬و1988م‭ . ‬ولكل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجسور‭ ‬الخمسة ميزه‭ ‬خاصة من‭ ‬حيث‭ ‬اسلوب‭ ‬التنفيذ‭ ‬او‭ ‬الشكل‭ ‬المعماري‭ ‬باستثناء‭ ‬صفة مشتركة بين‭ ‬الجسرين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬سوف‭ ‬نتطرق‭ ‬لها‭ ‬لاحقا‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬تضررت‭ ‬هذه‭ ‬الجسور‭ ‬الخمسه‭ ‬ضررا‭ ‬بليغا‭ ‬جراء‭ ‬قيام‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الارهابية بتخريبها‭ ‬بشكل‭ ‬متعمد‭ ‬لفصل‭ ‬جانبي‭ ‬المدينة اثناء‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليات‭ ‬تحريرها‭ ‬وجراء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية نفسهاخلال‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬والتي‭ ‬دارت‭ ‬رحاها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬م‭ ‬و‭ ‬تموز‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬م‭ . ‬ساعطي‭ ‬شرحا‭ ‬موجزا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬جسر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجسور‭ ‬الخمسة قبل‭ ‬مناقشة‭ ‬اسلوب‭ ‬اعمارها‭ ‬او‭ ‬الصيغه‭ ‬المفترض‭ ‬اتباعها‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬الاعمار‭.‬‮ ‬‮ ‬

‭ ‬1‭- ‬الجسر‭ ‬الاول‭ : ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ ‬القديم‭ ‬او‭ ‬العتيق‭ ‬حسب‭ ‬اللهجة الموصلية‮ ‬،‭ ‬بوشر‭ ‬بتشييده‭ ‬عام‭ ‬1932م‭ ‬وافتتح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬م‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملك‭ ‬غازي‭ . ‬طوله‭ ‬305‭ ‬متر‭ ‬يربط‭ ‬منطقة‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الميدان‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ . ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬ركائز‭ ‬كونكريتيه‭ ‬وجسمه‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مسنمات‭ ‬حديدية وهو‭ ‬اسلوب‭ ‬قديم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجسور‭ ‬يتناسب‭ ‬وزمن‭ ‬وتاريخ‭ ‬التنفيذ‭ ‬،‭ ‬معظم‭ ‬الضرر‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬،‭ ‬الركائز‭ ‬سليمة واعماره‭ ‬سهل‭ ‬نسبيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجسور‭ ‬الاخرى‭ ‬

2‭_ ‬الجسر‭ ‬الثاني‭ : ‬يسمى‭ ‬بالثاني‭ ‬او‭ ‬بجسر‭ ‬الحرية بوشر‭ ‬بتشييده‭ ‬عام‭ ‬1955م‭ ‬وافتتحه‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬الثاني‭ ‬عام‭ ‬1958م‭ ‬سمي‭ ‬باسمه‭ ‬اولا‭ ‬ثم‭ ‬غير‭ ‬الى‭ ‬الحرية عقب‭ ‬ثورة‮ ‬14‭ ‬تموز1958م‭ . ‬طوله‭ ‬750‭ ‬متر‭ ‬طول‭ ‬يربط‭ ‬المنطقه‭ ‬قرب‭ ‬بناية‭ ‬البلدية في‭ ‬الايمن‭ ‬ومدخل‭ ‬حي‭ ‬الضباط‭ ‬في‭ ‬الايسر‭ ‬،‭ ‬ركائزه‭ ‬كونكريتيه‭ ‬سليمة وجسمه‭ ‬الرئيس‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬حديديه‭ ‬تعرضت‭ ‬بعض‭ ‬فضاءاته‭ ‬الى‭ ‬اضرار‭ ‬بليغه‭ ‬واعماره‭ ‬يلي‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الصعوبه‭ ‬كونه‭ ‬منفذ‭ ‬باسلوب‭ ‬اكثر‭.‬

3‭_ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ : ‬يسمى‭ ‬بالثالث‭ ‬او‭ ‬جسر‭ ‬ابي‭ ‬تمام‭ ‬،‭ ‬طوله‭ ‬942‭ ‬متر‭ ‬طول‭ ‬يربط‭ ‬منطقة‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬المدينه‭ ‬الايسر‭ ‬ومنطقة‭ ‬المستشفى‭ ‬العام‭ ‬وفندق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬جانبها‭ ‬الايمن‭ . ‬شيد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اجمل‭ ‬الجسور‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬كونه‭ ‬نفذ‭ ‬وفق‭ ‬صيغة‭ ‬الاقواس‭ ‬وهي‭ ‬اول‭ ‬فكرة هندسية لتنفيذ‭ ‬الجسور‭ ‬وشيد‭ ‬باسلوب‭ ‬يدوي‭ ‬دقيق‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬ركائزه‭ ‬سليمه‭ ‬وقد‭ ‬تضرر‭ ‬فضاء‭ ‬واحد‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬المدينة‮ ‬‭. ‬اعماره‭ ‬سهل‭ ‬نسبيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالرابع‭ ‬والخامس‭. ‬4‭_ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ : ‬وهي‭ ‬التسمية التي‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬الرابع‭ ‬،‭ ‬شيد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬طوله‭ ‬1257‭ ‬متر‭ ‬طول‮ ‬‭ ‬نفذ‭ ‬باسلوب‭ ‬متطور‭ ‬وحديث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة صينية وهي‭ ‬ذات‭ ‬الشركه‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭ . ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مسارين‭ ‬كل‭ ‬مسار‭ ‬عباره‭ ‬عن‭ ‬هيكل‮ ‬‭ ‬كونكريتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صندوق‭ ‬مفرغ‮ ‬‭ ‬وكما‭ ‬اسلفت‭ ‬اسلوب‭ ‬تنفيذه‭ ‬متطور‭ ‬ومعقد‭ ‬واعماره‭ ‬يتناسب‭ ‬وهذا‭ ‬التطور‭ ‬وهذا‭ ‬التعقيد‭ . ‬يتشابه‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬والجسر‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاسلوب‭ ‬والتصميم‭ ‬ويختلف‭ ‬بالمظهر‭ ‬العام‭ ‬نسبيا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الرابع‭ ‬شكله‭ ‬العام‭ ‬قوسي‭ ‬بينما‭ ‬الخامس‭ ‬مستوي‭ ‬والسبب‭ ‬تصميمي‭ ‬يعود‭ ‬لاختلاف‭ ‬مناسيب‭ ‬ضفتي‭ ‬النهر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬التشييد‭ ‬وهي‭ ‬ضرورات‭ ‬تنفيذيه‭ ‬يفرضها‭ ‬الواقع‭ ‬قياسا‭ ‬بمنسوب‭ ‬النهر‭.‬‮ ‬‮ ‬

‭ ‬5‭_ ‬الجسر‭ ‬الخامس‭ : ‬يسميه‭ ‬الموصليون‭ ‬بالخامس‭ ‬ولا‭ ‬يعرفون‭ ‬غيرها‭ ‬،‭ ‬شيد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ . ‬يشترك‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصميم‭ ‬الانشائي‭ ‬والمعماري‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬اختلافه‭ ‬عن‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المظهر‭ ‬الخارجي‭ ‬العام‭ ‬كونه‭ ‬مستوي‭ ‬والرابع‭ ‬محدب‭ . ‬ركائزه‭ ‬سليمة وبعض‭ ‬فضاءاته‭ ‬متضررة‮ ‬‭. ‬يربط‭ ‬هذا‭ ‬الجسر‭ ‬منطقة‭ ‬حي‭ ‬المهندسين‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬،‭ ‬طوله‭ ‬1940‭ ‬متر‭ ‬طول‭ ‬ويختلف‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الجسور‭ ‬بارتباطه‭ ‬بمقتربات‭ ‬مجسره‭ ‬جميله‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ايسر‭ ‬المدينه‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‮ ‬‭ ‬الايرانية عام‭ ‬1988‭ ‬م‭ . ‬اعماره‭ ‬يتطلب‭ ‬نفس‭ ‬الاسلوب‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الجسر‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬الموصل‭ ‬العمرانية الكبيرة‭.‬

إعمار‭ ‬جسور‭ ‬ألموصل‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

في‭ ‬موضوع‭ ‬اعمار‭ ‬جسور‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الاولى‭ ‬توجيه‭ ‬جهد‭ ‬اعمار‭ ‬الجسور‭ ‬الى‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬والجسر‭ ‬الثاني‭ ‬والجسر‭ ‬القديم‭ ‬حصرا‭ ‬وذلك‭ ‬للاسباب‭ ‬التاليه‭ :‬‮ ‬

1‭_ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬فيه‭ ‬فضاء‭ ‬واحد‭ ‬مدمر‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬اليابسة‮ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬نفذته‭ ‬شركة صينية في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬بالاسلوب‭ ‬اليدوي‭ ‬التقليدي‭ ‬وذلك‭ ‬بنصب‭ ‬القالب‭ ‬الخشبي‭ ‬وتركيبه‭ ‬يدويا‭ ‬وباسلوب‭ ‬وقياسات‭ ‬هندسية دقيقة اعتمادا‭ ‬على‭ ‬الفكرة الهندسية الاولى‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬الاثقال‭ ‬العمودية الا‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬الاقواس‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬الفكره‭ ‬ونفس‭ ‬المبدأ‭ ‬الذي‭ ‬اعتمدته‭ ‬الحضارات‭ ‬القديمه‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬جسورها‭ ‬الحجرية ونفس‭ ‬المبدأ‭ ‬الهندسي‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بيوتات‭ ‬الموصل‭ ‬القديمه‭ . ‬اقول‭ ‬انه‭ ‬يمكننا‭ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬باسلوب‭ ‬القالب‭ ‬الخشبي‭ ‬التقليدي‭ ‬وبطريقة‭ ‬الوجه‭ ‬الصقيل‭ ( ‬fair‭ ‬face‭ )‬‮ ‬‭ ‬،‭ ‬يبدأ‭ ‬اعماره‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قوس‭ ‬الفضاء‭ ‬وهي‭ ‬اهم‭ ‬فقرة في‭ ‬اعمار‭ ‬هذا‭ ‬الفضاء‭ ‬وتحتاج‭ ‬لاعمال‭ ‬مساحية دقيقة جدا‭ ‬وهي‭ ‬متوفرة لدينا‭ ‬بعدها‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاعمده‭ ‬الحامله‭ ‬للروافد‭ ‬وهي‭ ‬اسهل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬قوس‭ ‬الفضاء‭ ‬ويلي‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاعمده‭ ‬تنفيذ‭ ‬فقرة‭ ‬الروافد‭ ‬الافقية باسلوب‭ ‬الصب‭ ‬الموقعي‭ ‬تليها‭ ‬فقرة‭ ‬السقف‭ ‬الكونكريتي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقرة‭ ‬التبليط‭ . ‬وفي‭ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬ميزة ايجابية وهي‭ ‬امكانية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬وصول‭ ‬القوس‭ ‬لمرحلة‭ ‬التصلب‭ ‬النهائي‭ ‬وذلك‭ ‬بعدم‭ ‬رفع‭ ‬القالب‭ ‬الخشبي‭ ‬لقوس‭ ‬الفضاء‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬اكتمال‭ ‬الاعمار‭ .‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

2‭_ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬امكانيات‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية العامة والشركات‭ ‬المحلية‮ ‬‭. ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬الركائز‭ ‬سليمة وهي‭ ‬اهم‭ ‬فقرة تنفيذية في‭ ‬الجسر‭ ( ‬المساند‭ ‬الحاملة للروافد‭ )‬‮ ‬‭ ‬،‭ ‬يتم‭ ‬اعماره‭ ‬برفع‭ ‬الروافد‭ ‬الحديدية المتضررة وابدالها‭ ‬اما‭ ‬باخرى‭ ‬استيرادية او‭ ‬دراسة‭ ‬فكرة‭ ‬تصنيعها‭ ‬محليا‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستفادة من‭ ‬تجربة‭ ‬اعمار‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية في‭ ‬العاصمة بغداد‭ ‬بعد‭ ‬احداث‭ ‬عام‭ ‬91‮ ‬‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬شبيه‭ ‬بالجسر‭ ‬الثاني‭ ‬

‭ ‬3‭_ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬ان‭ ‬تكلف‭ ‬نفس‭ ‬الجهة التي‭ ‬تقوم‭ ‬باعمار‭ ‬الجسر‭ ‬القديم‭ ‬باعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بالامكان‭ ‬الاستفادة من‭ ‬عملية‭ ‬استيراد‭ ‬المقاطع‭ ‬الحديدية المطلوبه‭ ‬

للجسر‭ ‬القديم‭ ‬بتوصية‭ ‬واستيراد‭ ‬الروافد‭ ‬الحديدية المطلوبة للجسر‭ ‬الثاني‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬وضمن‭ ‬صفقة‭ ‬استيراد‭ ‬واحدة‭.‬

4‭_ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬المبلغ‭ ‬والوقت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحديده‭ ‬لترقيع‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬كانا‭ ‬كافيين‭ ‬لاعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬واعادته‭ ‬كما‭ ‬كان‭ .‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬

5‭_ ‬مقترب‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الايسر‭ ‬اعماره‭ ‬سهل‭ ‬جدا‭ ‬ويقع‭ ‬ضمن‭ ‬امكانيات‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬6‭_ ‬ولو‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬والثاني‭ ‬واعمار‭ ‬القديم‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬لو‭ ‬يتحقق‭ ‬فانه‭ ‬سيساهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬ازمة‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬ايمن‭ ‬الموصل‭ ‬وايسرها‭ ‬،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬فانني‭ ‬اعتقد‭ ‬وبرأيي‭ ‬المتواضع‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لتصليح‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬بهذا‭ ‬الاسلوب‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬مضنية ويتم‭ ‬صرف‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيره‭ ‬والموضوع‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬حلا‭ ‬مؤقتا‭ . ‬بالاضافة الى‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الترقيع‭ ‬هذه‭ ‬ان‭ ‬تمت‭ ‬وبقيت‭ ‬لفترة زمنية فانها‭ ‬مشوهة لمعالم‭ ‬المدينه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ولصورة‭ ‬الجسر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬وهناك‭ ‬امر‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المباشرة‭ ‬باعماره‭ ‬وفق‭ ‬هيئته‭ ‬الاصلية،‭ ‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬التعامل‭ ‬او‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الحديدية والتي‭ ‬تم‭ ‬طرقها‭ ‬وتثبيتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الترقيع‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬حاليا‭.‬

‮ ‬7‭_ ‬اعمار‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬يحتاج‭ ‬لشركات‭ ‬تخصصية لمثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجسور‭ ‬،‭ ‬ويفضل‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشركة الصينية المنفذة لاعادة‭ ‬الاعمار،‭ ‬لانها‭ ‬عملية معقدة وتحتاج‭ ‬لمكننة وتكنولوجيا‭ ‬متخصصة وتحتاج‭ ‬كذلك‭ ‬لعملية‭ ‬اعادة‭ ‬تصميم‭ ‬تتناسب‭ ‬وصيغة‭ ‬وحجم‭ ‬ونوع‭ ‬وموقع‭ ‬الضرر‭ .‬مساند‭ ‬الجسرين‭ ‬سليمة‭ ‬،‮ ‬وهذه‭ ‬حالة جيدة نسبيا‭ ‬،‭ ‬الضرر‭ ‬الكلي‭ ‬حاصل‭ ‬في‭ ‬الروافد‭ ‬وهي‭ ‬منفذه‭ ‬باسلوب‭ ‬حديث‭ ‬بطريقة‭ ‬الهيكل‭ ‬الكونكريتي‭ ‬الصندوقي‭ ‬وباسلوب‭ ‬الصب‭ ‬والسحب‭ ‬الموقعي‭ ‬وهو‭ ‬اسلوب‭ ‬معقد‭ ‬ومتطور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ويحتاج‭ ‬لامكانيات‭ ‬مادية وفنية وعلمية وعملية متقدمة‭.‬

8‭_ ‬بالمناسبة الشركة الصينية التي‭ ‬نفذت‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬نفذت‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬حيث‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الثالث‭ ‬قامت‭ ‬بشراء‭ ‬قالب‭ ‬سويسري‭ ‬مستعمل‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬وبالاسلوب‭ ‬الصندوقي‭ ‬وكما‭ ‬اسلفنا‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

‮ ‬‭ ‬‮ ‬9‭_ ‬ماابديت‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬شخصي‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬خبرة متواضعة‮ ‬،‭ ‬ارجو‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬المهندسين‭ ‬المختصين‭ ‬تصويب‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬التصويب‭ ‬او‭ ‬التعديل‭ ‬خدمة‭ ‬لمدينتنا‭ ‬الجريحة الموصل‭ ‬الحبيبة‭. ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬فيها‭ ‬مايخدم‭ ‬ارجو‭ ‬ممن‭ ‬لديه‭ ‬الوسيلة والامكانيه‭ ‬ايصالها‭ ‬للجهات‭ ‬المسوؤلة لعلها‭ ‬تضعها‭ ‬نصب‭ ‬اعينها‭ ‬وهي‭ ‬ترسم‭ ‬سياسة‭ ‬اعمار‭ ‬المدينة‭.‬