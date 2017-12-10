الرياض تهنىء العراق بالنصر الكبير على داعش

بغداد – قصي منذر

هنأت المملكة العربية السعودية امس الأحد العراق حكومة وشعبا بمناسبة تحرير كامل أراضيه من تنظيم داعش، ووصفت هزيمة التنظيم بـ(النصر الكبير).وكتبت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على تويتر (نهنئ جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي)، مضيفة أن (انتهاء حرب العراق ضد داعش الإرهابي نصر كبير على الإرهاب في المنطقة). واعربت عن تطلع السعودية الى أن ( ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء). وفي واشنطن، أشادت وزارة الخارجية الامريكية بإعلان العراق النصر النهائي على التنظيم.وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في بيان امس انه (بعد حملة شجاعة دامت ثلاث سنوات من القتال المركز، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي التحرير الكامل لجميع الأراضي العراقية من سيطرة داعش.وتشيد الولايات المتحدة بقيادة العبادي)، مضيفة (نقدم تهانينا الصادقة للشعب العراقي وللقوات الأمنية العراقية الشجاعة التي ضحى العديد من منتسبيها بحياتهم ببسالة خلال القتال ضد داعش)، مشيرة الى ان(الإعلان العراقي جسّد نهاية بقايا الخلافة المزعومة التي أعلنها داعش في العراق وتحرير السكان الذين يعيشون في تلك المناطق من السيطرة الوحشية لداعش). وأضافت ان(الولايات المتحدة تضم صوتها إلى صوت حكومة العراق في التأكيد أن تحرير العراق لا يعني نهاية القتال ضد الإرهاب وحتى ضد داعش في العراق وستواصل الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي لمكافحة داعش، الشراكة مع القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها وتدريبها وتجهيزها)، مؤكدة ان (علينا جميعا أن نكون يقظين في مواجهة جميع الآيديولوجيات المتطرفة لمنع عودة داعش أو ظهور تهديدات من جماعات إرهابية أخرى). وتابعت ان (داعش كشف طوال مدة إحتلاله لمناطق واسعة من العراق، عن طبيعته الدنيئة بإستخدام الأطفال والمدنيين الآخرين دروعاً بشرية وتحويل المستشفيات والمساجد والجامعات والمدارس إلى منشآت لصنع الأسلحة وتخزينها وقواعد لعملياته الإرهابية)، مضيفة انه (بالاضافة الى الخسائر البشرية، فقد خلّف داعش في اعقابه اثرا من الدمار، حيث هجّر عدد غير مسبوق من العراقيين من ديارهم وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية). واشارت نويرت الى ان(الولايات المتحدة أسهمت بنحوي 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتعهدت بأكثر من 265 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق منذ عام . 2014 كما اسهمت أيضا بـ 112 مليون دولار للمساعدة في إزالة العبوات الناسفة والألغام والذخائر غير المنفجرة وتوعية العراقيين بمخاطر المواد المتفجرة التي خلفها داعش)، لافتة الى ان(هذه الجهود قد ساعدت في تسهيل العودة الآمنة والطوعية لأكثر من 2.7 مليون عراقي إلى ديارهم).وأكدت (استمرار العمل سوية مع حكومة العراق ومن خلالها، من اجل مساعدة أصدقائنا العراقيين النازحين على العودة إلى مجتمعاتهم المحلية ودعمهم خلال قيامهم بإبتداء حياتهم الجديدة)، مضيفة(سنبقى ملتزمين بالوقوف مع حكومة العراق وشعبه لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة داعش). بدوره، قدّم التحالف الدولي لقتال داعش التهنئة بالمناسبة.وقال القائد العام لقوة المهام المشتركة بول إي فينك في بيان انه (لايزال هناك الكثير من العمل)، وأضاف (سنواصل العمل الى جانب الشركاء العراقيين لضمان هزيمة حتمية لداعش ومنع قدرتها من تهديد الحياة المدنية إقليميا وعالميا).