إستعراض عسكري ضخم بمناسبة النصر الكبير في بغداد

تظاهرات حاشدة بمعظم المحافظات تشيد ببسالة القوات المسلحة ودحرها داعش

بغداد – صباح الخالدي

نظمت قيادة العمليات المشتركة استعراضا عسكريا امس بمناسبة يوم النصر الكبير بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش ومسك الحدود بالكامل، فيما خرجت تظاهرات جماهيرية واسعة في ساحة التحرير ببغداد ومعظم المحافظات تشيد بدور القوات المسلحة . وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حضر استعراضا عسكريا ضخما فضلا عن وزيري الدفاع والداخلية ومستشاري رئيس الجمهورية وعدد من النواب والسفراء الاجانب والعرب كبار الضباط في الاجهزة الامنية). واضاف ان (الاستعراض جرى في ساحة الاحتفالات وسط بغداد بحضور جمهور غفير وبمشاركة جميع صنوف القوات المسلحة). وتابع المصدر ان (طيران الجيش والقوة الجوية وجهاز مكافحة الارهاب وفرق الجيش ووحدات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فضلا عن كليات الشرطة والجيش شاركت في الاستعراض الذي استمر نحو ساعة كاملة). وبدات القطعات العسكرية من الجيش بكافة صنوفه والشرطة بجميع تشكيلاتها اضافة الى الحشد الشعبي.

الى ذلك خرجت تظاهرات عفوية في جميع ارجاء العراق ترفع العلم العراقي وتردد اناشيد تشيد بدور القوات المسلحة في تحقيق النصر الكبير ضد داعش. وقال مندوب (الزمان) امس ان (القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ثم لانطلاق احتفالات واسعة بمناسبة يوم النصر الكبير والنهائي على عصابات داعش في جميع الأراضي العراقية).وأضاف أن (جميع أطياف الشعب العراقي شاركت في تلك التظاهرات فيما رفع المشاركون اعلام العراق وسط اجواء من البهجة والفرح بعد هزيمة داعش النهائية). وأعلن العبادي عن تحرير كامل الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش بعد رفع علم العراقِ فوق مناطقِ غربي الانبار التي كانت آخر ارضٍ مغتصبة.

وانتقدت وزارة البيشمركة بيان العبادي، بشأن انتهاء الحرب، وتجاهل دور البيشمركة في الانتصار على التنظيم، مؤكدة ان تلك القوات لا تحتاج الى مباركة من المركز.وقالت الوزارة في بيان امس ان ( العبادي، هنأ بمناسبة انتهاء الحرب على داعش، جميع القوات المسلحة، بذكر أسمائها، إلا أنه لم يذكر اسم قوات البيشمركة، ولم يشر لدورها في الحرب ضد داعش).

وأضاف (مع الاسف العبادي لم يستطع مرة أخرى، أن يتعامل كرئيس وزراء البلد، والا يهمل دور بيشمركة كردستان الأبطال، في وقت أن العالم شاهد على أن البيشمركة وقبل كل القوات العراقية، التي ذكرها بالأسماء وقدم لها التهاني، حطمت أسطورة داعش). مؤكدا انه (لولا قوات البيشمركة لما كان بعيداً أن يكون داعش مسيطراً إلى الآن على نصف الاراضي العراقية).وأوضح أن (العبادي لم يتمكن مرة أخرى من اخفاء حقده الدفين تجاه البيشمركة، ولا نعلم ولا نفهم كيف يرتاح ضميره؟! وماذا سيقول لأطفال وعوائل وذوي 1824 من شهداء البيشمركة وأكثر من عشرة آلاف جريح قتلوا وجرحوا من أجل هزيمة داعش، وهو يحسب نفسه رئيس وزرائهم؟! وبأي وجه ينتظر منهم ومن شعب كردستان أن يكون لديهم الانتماء للعراق، في وقت يكون تعامل رئيس وزرائه هكذا) بحسب البيان.

ومن جانبها قالت مديرية إعلام الحشد العشبي في بيان امس انه (من المقرر وصول قيادات فصائل الحشد في وقت لاحق إلى مكتب المرجعية لإعلان تفويض أمر الحشد للمرجع علي السيستاني في المرحلة المقبلة).