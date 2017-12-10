حركة تغيير تحذّر من وضع أسوأ في كردستان مطلع العام

قوباد: نزاهة الإقليم غير قادرة على محاربة فراعنة الفساد

اربيل – فريد حسن

قال نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني امس ان هيئة النزاهة في الاقليم غير قادرة على محاربة من وصفهم بفراعنة الفساد بمفردها ، مؤكداً أن هؤلاء الفراعنة محاطون بمسلحين ويأخذون الاتاوات والضرائب غير القانونية وسط غياب الجرأة على مواجهتهم وفساد رؤساء اللجان المشكلة لمحاربة الفساد ، فيما أكدت هيئة نزاهة الاقليم تسجيل أكثر من 300 دعوى قضائية ضمن ملفات الفساد.وقال الطالباني خلال زيارته مقر الهيئة أن (الإقليم شكل لجانا لملاحقة الفاسدين، لكننا اكتشفنا أن رؤساء هذه اللجان فاسدون أيضا)، مضيفا أن (إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم اقتصرت على المسؤولين في الأوساط الدنيا من معاوني المديرين والموظفين العاديين، فيما أفلت الكبار من الملاحقات).وتابع ان (هناك فراعنة في كردستان يستولون على الاراضي ويعملون في التهريب ويغتالون الناس والصحفيين، ويرتكبون جرائم وأعمالاً مخلة بالقانون بسبب غياب الجرأة في ملاحقتهم)، مؤكدًا أن (هؤلاء الفراعنة معروفون لدى الرأي العام ويطالعونه على الشاشات لشجب الفساد، ويعقدون ندوات تدعو لملاحقة الفاسدين.وهم محاطون بمسلحين ويأخذون الاتاوات والضرائب غير القانونية من اصحاب المحال ويهددون المواطنين ويتهمونهم، وأثناء الشدائد يتركون ساحات القتال ويهربون ويبيعون الاسلحة في السوق السوداء).وأكد الطالباني (الشروع في اجراءات الكترونية لمواجهة الفساد)، متعهدا بـ(اتخاذ مزيد من الاجراءات الرادعة خلال ما تبقى من عمر الحكومة الراهنة لإعادة الحقوق إلى أصحابها). من جهته، كشف رئيس هيئة النزاهة احمد انور عن تسجيل الهيئة أكثر من 300 دعوى قضائية ضمن ملفات الفساد.وقال انور خلال مؤتمر صحفي ان (مواجهة الازمات تتم فقط عن طريق الاصلاح والتعاون بين جميع المؤسسات وقد اقترحنا على الحكومة استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد)، داعياً برلمان كردستان الى (عدم اصدار قرار عفو عام او استثناء ملفات الفساد من العفو العام).واكد ان (الهيئة سجلت ألفين و372 ملفاً للتدقيق بالشهادات الجامعية في الاقليم وستقوم بايصال التوصيات الخاصة بتلك الملفات الى الجامعات المختصة، بالاضافة الى تدقيق ملفات المتقاعدين)، مشيراً الى (وجود العديد من المحكومين والموقوفين في قضايا فساد).وافاد انور بـ(تسجيل أكثر من 300 دعوى بشأن ملفات تخص قضــــــايا فساد في الاقليم في

جميع القطاعات والوزارات)، مؤكداً سعي الهيئة الى(الغاء اي منصب غير قانوني منح لاي موظف في الاقليم)، مشددا على (استمرار خطوات الهيئة في مواجهة الفساد). في غضون ذلك، حذر حركة تغيير من اتجاه الاوضاع المعيشية والمالية لمواطني الاقليم نحو الأسوأ في حال استمرار الوضع الراهن. وقال عضو المجلس الوطني للحركة كاروان هاشم في تصريح امس إن (حركة تغيير ستجتمع خلال الايام المقبلة لإتخاذ قرار بشأن الاوضاع في الإقليم )، مضيفا أن (الوضع المعيشي والمالي للمواطنين في الاقليم سيشهد سوءا أكثر في الشهر المقبل في حال استمرار الوضع الراهن).ورأى أن (الخروج من الأزمة التي يعاني منها الإقليم يتطلب تنظيم البيت الكردستاني وإجراء حوار جدي مع بغداد).

ونفى مدير مطار السليمانية الدولي طاهر صدور قرار رسمي باستئناف الرحلات الجوية الخارجية من والى المطار.وقال عبد الله في تصريح امس (ليس هناك قرار رسمي باستئناف الرحلات الجوية الدولية الى مطار السليمانية، وما تنشره بعض الشركات هو للترويج للتذاكر فقط). وكان موقع شركة قطر ايرويز قد نشر حجزاً للتذاكر لرحلات من مطار الدوحة الدولي الى مطاري أربيل والسليمانية في اليوم الثلاثين من الشهر الجاري بحيث يمكن للمسافر ان يحجز تذكرته عن طريق الموقع.