تعزيزات عسكرية واسعة تصل الحدود لمنع تسلل الدواعش بعد النصر

إستنفار أمني بعد أنباء عن إنتشار عناصر التنظيم في ديالى

بغداد – محمد الصالحي

دفعت قيادة العمليات المشتركة بتعزيزات عسكرية من الجيش وشرطة الحدود لإسناد امن الحدود المشتركة مع سوريا بعد تطهير جميع مناطق الجزيرة , فيما كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى عن تسلل خلايا داعش الى قريتين على الحدود مع صلاح الدين، فيما اشار الى ان التسلل دفع الى اعلان حالة الاستنفار القصوى للحشد العشائري. وقال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (قوات من الفرقة السابعة مسندة بقوات من الحشد العشائري تحركت من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، لمسك الشريط الحدودي مع سوريا بعد الاعلان عن تطهيره بالكامل). وأضاف ان (القيادات الامنية اعدت خطة لنشر قوات امنية على كافة المناطق الصحراوية التي تم تطهيرها وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا). مبينا ان (طيران الجيش كثف من طلعاته على الشريط الحدودي مع سوريا للمرة الاولى للحيلولة دون وقوع اي خرق امني). ومن جانبه قال مدير الشرطة النهرية في قضاء حديثة بمحافظة الانبار النقيب سليمان علي الجغيفي في تصريح امس ان (لواء مغاوير الفوج الاول البادية والجزيرة وبطارية مقاومة الطائرات تحركتا من سد حديثة المائي لمسك الشريط الحدودي مع سوريا بعد الاعلان عن تطهيره بالكامل من قبل القوات الامنية والقوات الساندة لها وبدعم من طيران الجيش ).واضاف ان (قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات من الحشدين الشعبي والعشائري انتشروا في المناطق الصحراوية المؤدية الى الشريط الحدودي مع سوريا للمرة الاولى في خطوة تهدف الى تأمين الشريط الحدود ومنع اي حالة تسلل لمجرمي داعش باتجاه المناطق المحررة). مبينا ان (القيادات الامنية تعمل وفق خطة امنية محكمة لتأمين كافة المناطق الصحراوية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا ). ومن جانبه قال مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي في تصريح امس ان (شركة استثمارية اجنبية تسمى (اوبتما) قامت بعملية مسح ميداني في مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، لمعالجة المتفجرات وإبطال مفعولها بالتزامن مع عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة). وأضاف ان (الشركة المختصة في معالجة المتفجرات زارت مناطق مختلفة من الناحية وأجرت عملية مسح شاملة للمناطق التي مازالت تشكل خطرا على اهالي المدينة لاحتوائها على اجسام مفخخة من مخلفات داعش). واشار العبيدي إلى أنه (من المؤمل ان تقوم الشركة بعملها بعد اتمام العقد مع الحكومة بالتنسيق مع الحكومة المحلية). واعلن التحالف الدولي انه سيواصل الوقوف مع العراق لضمان عدم تمكن داعش من تهديده، فيما ثمن تضحيات الشعب العراقي وقواته الأمنية وقال التحالف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه (سيواصل الوقوف مع العراق لدعم قواته الأمنية واقتصاده واستقراره للمساعدة على ضمان عدم تمكن داعش مرة أخرى من تهديد شعب العراق أو استخدام أراضيه كملجأ). مشيرا الى (اننا اذ نحتفل بالانتصار التاريخي الذي تحقق، فننظر إلى العمل الذي لا يزال قائماً). مثمنا (تضحيات الشعب العراقي وقواته الأمنية وقوات البيشمركة ونحترم روح الوحدة في صفوفهم والتي جعلت هذا اليوم ممكناً). مشددا على ضرورة (تجديد هذه الروح واستمرارها في الوقت الذي يعمل فيه العراق على تعزيز هذه المكاسب التاريخية خلال العام المقبل). وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تحرير أرض العراق تحريرا كاملا، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه أهم واعظم انجاز. وفي ديالى قال عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (خلايا من تنظيم داعش تسللت الى قريتي البو جمعة والبو كنعان بين ديالى وصلاح الدين، لكنهما ضمن حدود الاخيرة، مبينا ان “القريتين خاليتان من سكانهما منذ اشهر طويلة بعد نزوحهم). واضاف ان (تسلل داعش دفع الى اعلان حالة الاستنفار القصوى للحشد العشائري ضمن مناطق وقرى شمال ناحية العظيم القريبة جدا منها). مبينا ان (قوات الجيش قصفت بالهاونات بعض مواقع داعش في القريتين دون معرفة حجم الاضرار والاصابات).ودعا الى (ضرورة انهاء الوضع الشاذ في المطيبيجة والمتمثل بتحولها الى بؤرة كبيرة لداعش بدأت تهدد المناطق القريبة منها وتدفع نحو تسلل المزيد من الارهابيين اليها مؤخرا).