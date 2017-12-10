الشرطة تعبر الحدود وتترك للزوراء صدارة الممتاز

سيناريو تعثّر الجوية يظهر في السماوة والنجف تفوز

الناصرية – باسم ألركابي

أكثر المستفيدين من مباريات أمس الأول الأحد ضمن الجولة الخامسة الممتازة بكرة القدم كان الزوراء عندما استمر في صدارة الترتيب بفارق هدف لتساويهما بمجموع النقاط 15..

رغم فوز الثاني على الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي ضيفه ملعب الصناعة لكنه فشل في استعادة الصدارة التي بقيت عند الزوراء وهو امر مهم عند متتابعي لشعل فتيل الدوري في ان تؤدي النتائج الى رفع حالة المنافسة بين إطراف الصراع على اللقب وتزيدها حلاوة وأخذت امال البطل متراجعة في الدفاع عن اللقب بعد العودة بتعادل بطعم الخسارة من ملعب السماوة بعدما تخلى عن الفوز كعادته في اخر دقيقة في سيناريو يتكرر مرة اخرى فيما زاد النجف من متاعب جيرانه كربلاء عندما هزمه بثلاثية نظيفة قبل ان يفشل الأمانة في التعامل مع ظروف اللعب بملعبه ويخرج بتعادل سلبي مع الوافد الجديد الصناعات الكهربائية.

ومهم ان تظهر رغبة بعض الفرق خلافا للتكهنات والتوقعات وهي من تحدد مسار النتائج التي غيرت الكثير من مواقع الفرق والاهما من كل الذي حصل في هذه الجولة الي تكون قد انتهت مواجهاتها امس هو استمرار تمشية المباريات كما مخطط لها وبإصرار من لجنة المسابقات التي يبدو عازمة على ذلك تحت أي مسوغ كان.

مباريات السبت

وعودة لمباريات السبت عندما واصل الشرطة نجاحاته بتحقيق الفوز الخامس تواليا بالفوز على الحدود بهدفين دون رد تعاقب على تسجيلهما نبيل صباح وأيمن حسين ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مساويا للزوراء متخلفا عنه بفارق الهدف بعد النتيجة العريضة التي عادبها المتصدر من البصرة والفوز على البحري بأربعة أهداف لواحد لتعطي ثمارها اليوم امام حسرة جمهور الشرطة الذي كان يمني النفس بعودة فريقهم للمكان المفضل وبلاشك انهم لم يشعروا بطعم النتيجة امام الابتعاد عن الصدارة التي تبقى الشغل الشاغل لباكيتا العمل على إيجاد الحلول السريعة للعودة اليها ما يعرض الفريق للعب تحت ضغط النتائج وتحقيق فارق الاهداف في الجولة المقبلة عندما يحل الفريق ضيفا ثقيلا على فريق الحسين في وقت يستقبل الزوراء الديوانية.

فريق الشرطة

ويظهر الشرطة ضمن دائرة الفرق المرشحة بقوة للصراع على لقب الدوري من خلال وجود الاسماء المعروفة التي تقدم نفسها بشكل مقبول للان وان تيدا المشوار بهذه النتائج والمرور منها داخل وخارج الملعب.

ويظهر الفريق المتكامل الذي يمتلك اللاعبين القادرين على ادارة المباريات بتوقيتاتها المتداخلة الحالية لوجود الدكة العامرة وتشكيلة متكاملة معززة بالأسماء التي تدرك حجم المهمة ورغبة الجمهور في تحقيق المنافسة الاهم بدا بالسيطرة على مبارياته التي للان لم يواجه فيها احد إطراف المنافسة على اللقب لكن ان تاتي الامور بهذا الاتجاه امر ليس بالهين لانه يدعم قوة الفريق ويرفع من معنويات اللاعبين كما تظهر نتائج الزوراء والفرق الاخرى محفزا للشرطة في مواصلة تحقيق النجاحات لانه ليس من السهل ان تحقق خمس نتائج ايجابية متتالية وهذا ان دل على شيء فهو يعني قوة الفريق ومفارزه التي تؤدي الوجبات كما يجب عبر إمكانات اللاعبين التي كان عليها ان تستغل مباراة زاخو وهي تلعب لفريق منافس على الدوري وتخرج بنتيجة مخيبة رغم الفوز بهدف لكن الضرر اكبر مضارها عندما الزم على ترك الصدارة بالمقابل يؤكد رغبته في استغلال مثل هذه المباريات والتدرج فيها لحين مواجهة الفرق المنافسة .

لكن شيء جيد ان تأتي النجاحات في بداية جيدة بفضل ما يملكه من لاعبين يقدمون المستوى المقنع لكن الامور تدفع الفريق الى الظهور بشكل مغاير في المباريات القادمة للمرور بثقة اكبر وتحديد ملامح الصراع في بطولة ليست بالسهلة امام فرق كبيرة لكن مهم ان ينتبه المدرب لتحسين الاداء وكذلك رفع نسبة الأهداف وان يكون الفريق على قدر من الاهمية في استغلال إمكانية اللاعبين بشكل اكبر عبر التعامل الجدي مع المباريات بغض النظر عن الأسماء والمستويات وان يكون في الجاهزية امام رغبة الصراع على اللقب التي ستمر بأجواء صعبة مع مرور المباريات التي يظهر الشرطة وفرق قليلة أخرى قادرة على المضي في مبا رياتها دون مشاكل جراء تداخل المواجهات لتي تظهر صعبة.

الخسارة الاولى

من جانبه يكون الحدود قد تلقى الخسارة الاولى لتتوقف بدايته المقبولة بعد أربعة ادوار حقق الفوز مرتين ومثلهما التعادل قبل ان يخرج من الباب الضيق متاثرا بقوة الشرطة ويبقى برصيد 5 نقاط في الموقع الخامس ومتوقع ان تظهر المهمة صعبة بوجه الفريق في موقع مهم ما يحفزه الى إعادة النظر في المباريات القادة وايجادالحلول بعدما تاثر في الخسارة الاولى التي كرست عقدة الفوز للشرطة على الحدود الذي افتقد التصدي للمهمة التي كان يامل ان تنتهي بنتيجة التعادل على الاقل قبل ان يدخل في وضع اخر ويواجه تحديات النتائج وبالتأكيد الخسارة تشكل التحدي للفريق الذي سيواجه صعوبات حقيقية بدا من الجولة المقبلة عندما يخرج للنجف لمواجهة الوسط الاسبوع الحالي في مهمة لاتبدو سهلة امام صحاب الارض الذين للان يراهنون على مثل هذه المباريات التي اكثر ما تشكل التحدي للضيوف لتعويض فشل الذهاب.

الحدود تجاوز اختبارين بثقة عندما تغلب على نفط الجنوب بهدف وتعادل مع الديوانية لكن خسارة الشرطة تشكل ضغطا على اللاعبين في العودة السريعة لسكة الانتصارات من اجل البقاء في دائرة المنافسة لكي تتاح الفرصة للبقاء قويا امام اقرانه بعد بداية الزم وسائل الإعلام تسلط عليه الاضواء وفي دور فعال للاعبين الذين يهمهم تجاوز الامور المطلب المهم بعدان عكرة الخسارة صفو اجواء الفريق.

تعادل الجوية

وعاد الجوية بتعادل بطعم الخسارة من ملعب السماوة الذي شكل التحدي للفريق مرة اخرى عندما عاد متعادلا من نفس الملعب في الموسم الماضي وهو ما كان يخشاه جمهوره والشكوك حول قدرة الفريق في تدارك مشاكل ملاعب المحافظات بعد تجرع خسارة النجف في الدور الثالث قبل ان يفشل في العودة بنقاط المباراة كاملة امام دقيقة واحدة على نهاية المباراة التي شهدة اهتزاز شباكه وقبلها مع الميناء.وباتت الخيبة تلازم البطل ليخسر سبع نقاط ما يعاب على الفريق افتقاده للتركيز عندما يخسر ثالث مباراة حيث كاس السوبر عندما اهتزت شباكه في اخر دقيقة قبل ان يخسر كل شيء في بداية الموسم ثم خسر لقاء الغريم الزوراء بهدف الشاب مصطفى محمود بالراسية في اخر دقيقة وليخسر ثلاث نقاط لازال يان منها لانها ذهبت للزوراء وهنا المشكلة بعينها.ويتكرر السيناريو في ملعب السماوة بعدما كان الفريق متقدم بهدفين لواحد حينما بدا التسجيل عن طريق حمادي احمد د45 قبل ينجح أصحاب الارض المباراة للتعادل عن طريق احمد قدور بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني قبل ان يظهر امجد راضي ويسجل هدف التقدم لفريقه د62 ومر به حتى الوقت الممدد وكل من تابع المباراة توقع ستحسم للجوية الذي فشل في الدفاع عن تقدمه قبل ان تهتز شباكه عن طريق اللاعب احمد حاضر ليلزم البطل التخلي عن الفوز وتقاسم النقطتين في ثالث مباراة يهدر نقاطها منذ بداية الموسم دون ان يعالج الخلل من قبل المدرب احسان السيد قبل ان ياتي ويظهر ويظهر الفريق مع اول سفرة للمدرب راضي شنيشل بعد ارتباط نتائج الفريق في الأوقات القاتلة التي يفترض ان لاتمر من فريق مثل الجوية وتحمل هذه الأخطاء المتكررة وهو يلعب بتشكيلة منسجمة تظهر بين أفضل الفرق ولايمكن قبول الوقوع بالأخطاء المتكررة عندما اخذت لقب السوبر وخمس نقاط من الفريق في الموقع الثالث عشر بعدخمس جولات حقق الفوز في مباراة واحدة وبصعوبة على الطلاب وخسر مباراتين وتعادلين.

وتظهر بداية معلعله بكل ما تعنيه الكلمة لان خسارة عشر نقاط من خمس مباريات امر محير امام مهمة المدرب راضي الذي جيا به لانقاذ الامور ومعالجة الأخطاء بالسرعة ومازاد من غضب الانصارفارق العشر نقاط مع الزوراء والشرطة امام امكانات الفريق الفنية التي لازالت بعيدة عن هدف المشاركة وغير مجدية عندما استمر الفريق التفريط بالنقاط بهذه الشاكلة عندما فشل في ثلاث سفرات حصل منها على نقطتين وهو حاصل لايخدم المهمة التي تتطلب تحقيق السباق القوي من اجل تغير وجه المنافسة التي يتحملها اللاعبين كونهم مفتاح إلنجاح الذي يفتقد له الفريق.

كما لم تظهر الاواق الرابحة التي كان منتظر منها ان تكون على الموعد لان المباريات باتت تاكل من الفريق المهتز وتأثر في نتائج اول خمس مباريات التي اثارت شكوك الأنصار في عدم قدرة الفريق للعودة الى المنافسة وفي تحسين الموقف قبل فوات الاوان بعد الوقوع بفخ الفرق واخرها امام السماوة التي يجدها جمهوره بالمخيبة ونالت الكثير من الفريق الذي سيطرة عليه النتائج بسبب افتقاده للتنظيم عندما يتخلى عن النتائج لاقرنه بسب الاخطاء التي كشفت نقاط الضعف التي تدعو شنيشل الاهتمام بها قبل مواجهة الأمانة الدور القادم في مهمة لاتخلوا من الصعوبة بوجه الجوية الذي تراجع بشكل لافت تحت أنظار جمهوره.

نقطة للسماوة

من جانبه يكون السماوة قد خطف نقطة غالية لانها اتت من البطل وجدد الاستفادة من مباريات الارض عندما حصل على النقطة الثالثة من ثلاثة فرق من قبل العاصمة حيث الامانة والنفط والجوية وقبلها من الصناعات ما يعكس الفريق نفسه بشكل مختلف عن المشاركة الاخيرة بقيادة المدرب حازم صالح المرحب به من جمهور الفريق وهو يعكس قدراته الفنية في تحقيق بداية مهمة عندما حصل على اربع نقاط من خمس مباريات اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار واقع الفرق التي لاعبها وخلق لنفسه مكان في الترتيب حيث الخامس عشر وبات امام فرصة تحسين النتائج لانه يظهر شبه متوازن من حيث نتائج الأرض والذهاب عبر مجموعة لاعبين واعدين قبل ان تنعكس قدرة المدرب الفنية في الاستفادة من مباريات الارض خصوصا النتيجة التي خرج وفيها امام قوة البطل وافسد مخطط شنيشل الاول في تغير ميزة الارض التي فشل فيها لان اللاعبين وقعوا بنفس الأخطاء القاتلة الامر المحير للمتابعين والأنصار في ان تذهب النقاط بهذه الكيفية لفريق فرض وجوده بقوة الموسم الماضي وحصل على لقبي الدوري واسيا لكنه ظهر في بداية مخيبة.ومهم ان يجتاز السماوة المواقف الصعبة بهذه النتائج المقبولة لكن يبقى البحث عن الفوز لاول الذي يامل ان يحققه في اللقاء القادم عندما يحل ضيفا على الكهرباء ومحاولة إيقافها في العاصمة ومواصلة العمل بخطى صحيحة وتعزيز نتائج البداية والتعامل معها من خلال قدرات اللاعبين التي تظهر متحدية وفي وضع مختلف عن الموسم الماضي في ظل الدور الواضح للمدرب في تولي ادارة الفريق والسير به للإمام ويقوده بشكل زاد من قناعة الجمهور الذي يرى الامور تسير بشكل مقبول.

فوز النجف على كربلاء

وحقق النجف فوزا عريضا على جيرانه كربلاء عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد ليعكس سيطرته بقوة على مباريات الأرض عندما جمع سبع نقاط من التعادل مع النفط والفوز الكبير والغالي على الجوية قبل ان يخرج بين أنظار جمهوره بالفوز العريض على جيرانه وتظهر ذكريات المباريات السابقة التي كانت تشعل الانصار لكن الامور اختلفت بسبب انحناء كربلاء وتذبذب نتائجه وتراجعه في بداية سيئة زادت منها الخسارة المذكورة الخامسة على التوالي ليستمر في اخر المواقع وتلقي اكبر عدد من الأهداف بين مجموع الفرق وصلت الى 13 هدفا في وقت يقف النجف ثالث الترتيب ب11 نقطة وفي سجل نظيف ويقدم مبارياته على أفضل ما يرام ويسير في الاتجاه الصحيح وقادم على المنافسة من خلال لاعبين جيدين يؤدون المباريات بمستويات عالية والاهم التعامل بقوة مع مباريات الأرض التي واصل الاستفادة منها كما ظهر متوازنا في مباريات الذهاب ما يجعل من الفريق السير بالاتجاه الصحيح ولان عملية نتائج الفريق تاتي من خلال العمل المشترك في مهمة لاتظهر سهله لكن ما يامل المدرب ناظم شاكر اعادة الفريق الى مسار المنافسة والصراع مناجل موقع جيد في ظل الحالة الي يظهر عليها الفريق الذي يعول على خبرة وقدرات المدرب ومحاولة الانتقال الى المستوى الذي يليق به من خلال اجواء اللعب ودعم الجمهور التي تعكس حالة الاستقرار التي عليها النجف الذي جعل من الأضواء ان تسلط عليه بعد اختتام مباراته في الجولة الخامسة ويستعد لسفرة طويلة حيث البصرة لمواجهة البحري في مهمة يحرص عليها شاكر في ان تاتي لمصلحة الفريق لتأكيد جدارته في اللعب ذهابا وايابا.ويرى الفرصة مواتية للنيل من البحري بعد خسارته العالية من الزوراء بهدف لأربعة في وقت زادت الخسارة الخامسة من مشاكل كربلاء متذيل الترتيب وغير قادر على تقديم نفسه ويسجل تراجع واضح لايحتاج الى كلام ما يدعو الجهاز لفني الى مراجعة سريعة لوضع حد لمسلسل النتائج المخيبة وكان شيئا مهما لو نجح الفريق في مباريات الأرض الوحيد الذي بقي خارجها حينما خسرها من الشرطة والميناء والزوراء ليبقى في اخر المواقع وبات بعيدا عن دائرة المنافسة لكن على جمهوره ان ينتظر قادم المباريات بعد ان لعب الخمس الاولى امام فرق قوية وصعبة حيث الشرطة والوسط والزوراء والميناء والجيران النجف وسيستقبل الطلاب هذه المرة التي تحمل تبعات المنافسة الصعبة والمحيرة للفريق واللاعبين النتائج التي زادت من معاناة الفريق الذي بدا المنافسة في فترة إعداد محلية اقتصرت على خوض عدد من المباريات في العاصمة كما لم تظهر أي تعاقدات مهمة مع اسماء معروفة ما جعل من الفريق يواجه المصاعب وتضيع النقاط بالصورة التي انتهت عندها المباريات لكنه لازال يحمل اماني التغير ولو على حساب الطلاب من خلال الاستفادة من ملعبه وجمهوره ولان فرق العاصمة أكثر ما تتعثر وتنحرج في ملاعب المحافظات لكن بشرط ان يعكس الفريق إرادة اللعب التي هي من تحقق النتيجة الايجابية التي طال انتظارها ولو ان الفوز الاول للفريق في الموسم الماضي كان في الجولة العاشرة على حساب الشرطة والانتصار المثير المسجل في ذاكرة الأنصار المتطلعين للفوز على الطلاب لفتح باب التسجيل في مهمة لاتظهر سهلة على الطرفين وتنتظر انتفاضة أصحاب الارض.

تعادل الامانة والصناعات

وفشل الامانة مرة اخرى في تحقيق الفائدة من ميدانه بعد تعادله من دون اهداف مع ضيفه الصناعات ليرفع رصيده الى 5 نقاط متقدما للموقع الخامس قبل ان يخرج الضيوف بالنقطة الاولى وفي موقعهم ما قبل الاخير.ومؤكد ان الامانة سيندم على ضياع هذه النقاط وبهذه الطريقة عندما خسر ست من مبارياته الخمس الاولى ويتخلى عن مباريات الارض بطريقة غير مقبولة عندما تقدم على النفط بهدفين قبل ان يقبل بالتعادل وليعود ويفرط بنقاط مباراته مع الصناعات الذي حل ضيفا بأربع خسارات قبل ان يفرض التعادل على الامانة ويحقق النقطة الاولى التي يامل ان تخدمه في سفرته الصعبة الى ميسان الخميس المقبل في وقت سيواجه الامانة مهمة غاية في الصعوبة عندما يحل ضيفا على الجوية وكان الأجدر بالفريق ان يحسم لقاء الصناعات بالطريقة التي تخدمه قبل ان يواجه اصعب مهم له منذ بداية الدوري.

مباريات الجولة السادسة

وتستهل مباريات الجولة السادسةف يوم غد الثلاثاء عندما يضيف المتصدر الزوراء الديوانية في مهمة متوقع ان تدعم موقف المتصدر رغم الفوز لذي حققه الضيوف على الميناء الدور الماضي لكنهم لم ينجحوا في مباريات الذهاب ويعولون على عقلية نبيل زكي.

ويستقبل الميناء في ملعب الفيحاء زاخو ويامل في التخفيف من غضب جمهوره الكبير بعد خسارة الديوانية ولايشفع شيء لفجر الا الفوز الذي يريد زاخو عرقلة مهمة اصحاب الارض وزيادة مشاكلهم.

وتقام الاربعاء اربع مباريات وفيها يستقبل الجوية المتعثر بالسماوة الامانة الاخر الذي فرط بنقاط مباراته الأخيرة بملعبه في وقت يامل البحري الذي تجرع خسارتين متتاليتين بملعبه العودة لســـــكة الانتصارات من دون اهدار مزيدا من النقاط بعد اكثر في وقت يسعى ناظـــــــــم شاكر مواصلة تحقيق نتائج الذهاب والسير بالفريق للامام.

ويستقبل ميسان الصناعات ويحرص على الظهور المطلوب في مهمة تظهر له اكثر من الضيوف ولازال اصحاب الارض يقدمون مباريات مهمـــــــــة بين جمهورهم.

وتجري الخميس المقبل ثلاث مواجهات وفيها يضيف متذيل القائمة كربلاء الطلاب وكله امل في قلب الامور وتفكيك صفوف الطلاب التي اكثر ما تعاني من اختبارات الذهاب.

ويضيف الجنوب النفط في مهمة رد الاعتبار للنتائج المخيبة فيما يريد حسن احمد وضع حد لاهدار نقاط الذهاب.

ويضيف فريق الحسين الوصيف الشرطة على ان تختتم مباريات الجولة المذكورة الجمعة بلقاء الكهرباء والسماوة .