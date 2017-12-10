تمرّد عبادي يقصيه عن وكر الصقور إلى نهاية الموسم

بغداد – الزمان

قرر الجهاز الفني للقوة الجوية، إبعاد الحارس علي عبادي عن صفوف الفريق، لنهاية الموسم، بسبب تمرده، وعدم التحاقه بالتدريبات اليومية.

وقال مدرب حراس مرمى القوة الجوية، صالح حميد، في تصريحات صحفية “الحارس لم يلتحق بالتدريبات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة المدرب راضي شنيشل، منذ أسبوعين، بسبب عدم الدفع به أساسيًا، وبإيعاز من مدرب حراس منتخب الشباب”.وأضاف: “رغم أننا التقينا مع عائلته، لإقناعهم بضرورة الاستفادة من اشراك الجهاز الفني الجديد، وأن اشراكه به يعتمد على انضباطه وجهده وحده، وتعهده حينها بالالتحاق بالفريق، لكنه تمرد واختلق أعذارًا غير مقبولة، فتارةً تحجج بالإصابة، وتارةً أخرى بتعرضه لضغط من مدرب حراس منتخب الشباب”.وواصل حميد: “رغم أننا توسمنا به خيرا لمستقبل الحراسة، لكنه بهذه التصرفات سيضيع مستقبله، وسيؤسس لظاهرة التمرد غير الصحية في ملاعبنا، وهي سابقة خطيرة، تعصف بالرياضة العراقية”.

وتابع: “أدعو مدربي المنتخبات الوطنية، بأن يعلموا الناشئين الانضباط، وعدم الضغط عليهم، من أجل ترك هذا الفريق أو ذاك، لأن اللعب مع القوة الجوية، مفخرة وحلم لكل لاعب، ولن نتهاون مع حالة غير صحية كهذه”.

وطالب حميد إدارة القوة الجوية، بإبعاد الحارس نهائيًا عن الفريق، وحرمانه لنهاية الموسم، من اللعب مع أي فريق آخر “ليكون عبرة لبقية اللاعبين”، على حد قوله.واستغرب حميد “الموقف السلبي” لمدرب حراس منتخب الشباب، حسين جبار، بعكس “الموقف المشرف” للمدرب قحطان جثير.وأضاف: “جثير أكد لشنيشل أن المنتخب يتعاون مع الأندية، وأن اللاعبين في صفوفه، لا يلغي التزاماتهم مع أنديتهم، إلى جانب عدم الضغط على مدربي الفرق، لحثهم على الدفع بلاعبين بعينهم”.