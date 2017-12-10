غضب بيانيتش ولغز ديبالا يطغيان على مشهد الصراع بين اليوفي والأنتر

نحس كريستيانو وبنزيما ومفارقة الكرة الذهبية الأبرز في ليلة الخماسية

{ مدن – وكالات: نفض ريال مدريد غبار النتائج السيئة الأخيرة، بفوز كبير على إشبيلية اول امس السبت بخمسة أهداف نظيفة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة قدم فيها لاعبو الفريق الملكي أفضل مستوى لهم منذ انطلاق الموسم. وخرج زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالعديد من النقاط الايجابية أبرزها عودة الثقة التي افتقدها في خط هجومه. ونستعرض أبرز 5 مشاهد من فوز ريال مدريد على إشبيلية:-

لا هزيمة في حضور الكرة الذهبية

احتفل كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته على ملعب سانتياجو برنابيو قبل بدء المباراة، وسط تصفيق حاد من الجمهور، ليعود ويسجل هدفين من الخمسة كرد على احتفال الجمهور.

لم يسبق لرونالدو وأن خسر فريقه في المباراة التي يقدم فيها الكرة الذهبية من الملعب، ففي العام الماضي تمكن ريال مدريد من الفوز بـ 5 أهداف نظيفة أمام غرناطة، وفي 2014 فاز على خيتافي بنتيجة 3-0، وحقق الفوز على ريال بيتيس في 2013 بخماسية نظيفة. لم يقتصر فوز الدون مع ريال مدريد فقط، بل في 2008 وبعد تقديم كرته الذهبية الأولى مع مانشستر يونايتد، تمكن رونالدو من قيادة الشياطين الحمر من الفوز على سندرلاند بهدف نظيف.

الفريق المفضل

كعادته أمام إشبيلية، استطاع صاروخ ماديرا تكرار التسجيل في شباكه المفضلة ورفع رصيده إلى 4 أهداف بالليجا. وأكمل أفضل لاعب في العالم آخر عامين هدفه الـ 27 في شباك الفريق الأندلسي في كل البطولات، ليعزز مكانته كأكثر فريق سجل رونالدو في شباكه.

النحس مستمر

رغم تسجيله هدفين من الأهداف الخمسة، لا يزال الحظ يقف أمام كرستيانو رونالدو وزميله في خط الهجوم كريم بنزيما في تسجيل المزيد من الأهداف.

رفضت رأسية بنزيما في الشوط الثاني دخول المرمى بعدما ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس ريكو، ليصل عدد الكرات التي سددها الثنائي الهجومي على العارضة والقائمين لـ 8 تسديدات، أي أكثر من مجموع ما أحرزه اللاعبين في الليجا، فقد سجل رونالدو في الليجا 4 أهداف مقابل 5 كرات في العارضة أو القائمين، بينما سجل بنزيما هدفين بالإضافة لـ 3 كرات على العارضة أو القائمين.

إنجاز عربي

سطر أشرف حكيمي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد بعد أن تمكن من تسجيل أول أهدافه، ليكون أول لاعب عربي يسجل للنادي الملكي. لم يتوقف الشاب صاحب الـ 19 عامًا عند تسجيل الهدف فحسب، بل كان يجول من الدفاع للهجوم لإعادة تقديم نفسه للجمهور ولزين الدين زيدان بعد الانتقادات التي تلقاها في المدة الأخيرة.

مفارقة طريفة

أحرز أهداف ريال مدريد الخمسة كل من رونالدو (هدفين) وكروس وناتشو بالإضافة لهدف أشرف حكيمي، وللمفارقة استطاع كروس وناتشو ورونالدو أيضاً تسجيل أهداف ريال مدريد الأربعة في شباك إشبيلية العام الماضي في سانتياجو برنابيو، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد ستيفان يوفيتيتش.

تعادل يوفنتوس وإنتر ميلان

على صعيد اخر فرض التعادل دون أهداف كلمته على موقعة يوفنتوس وإنتر في قمة مباريات الجولة 16 للدوري الإيطالي، بعد مواجهة مثيرة وحافلة بالندية والتفاصيل الفنية في ظل أداء تكتيكي متميز بين ماسيمو أليجري مدرب اليوفي ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر. وخطفت بعض المشاهد الأنظار خلال التعادل بين يوفنتوس وإنتر، نرصدها خلال التقرير الآتي:

غضب بيانتيش

أبدى اللاعب المتألق بيانيتش نجم وسط يوفنتوس غضبه بسبب قرار المدرب أليجري باستبداله في الدقيقة 85 من عمر المباراة. وظهر بيانيتش غاضبا من قرار مدربه، ما جعل الأنظار تتجه لخلافات أليجري مع نجوم الفريق والتكهنات حول أزمة جديدة تهدد مستقبل المدرب مع السيدة العجوز. ويبدو بيانيتش مبالغا أيضا في غضبه خاصة أنه شارك لمدة 85 دقيقة كاملة، ولكن الأمر يظهر بمثابة تراكمات لمواقف سابقة.

ديبالا البديل

باولو ديبالا كان أحد ألغاز اللقاء في ظل بقائه كبديل حتى مرور 75 دقيقة كاملة من عمر المباراة. وتأخر أليجري بشكل واضح في إشراك ديبالا، وهو الأمر الذي جعل الكثيرون يؤكدون وجود خلافات مع النجم الأرجنتيني من جانب المدير الفني لليوفي، وهو ما أثر على مستوى الفريق.

فرصة ثلاثية

خطفت الفرصة الثلاثية التي أهدرها يوفنتوس في الشوط الأول الأضواء خلال المباراة خاصة في ظل تألق رائع لمدافعي إنتر.

وأبدع المدافع ميراندا في إبعاد الكرة وإنقاذ ضربة رأس رائعة من ماندوزكيتش كانت في طريقها للمرمى. ونجح دفاع إنتر في تقديم أداء متميز على مدار اللقاء والظهور بشكل رائع وإيقاف خطورة مهاجمي يوفنتوس.

رقم كيليني

وصل كيليني مدافع يوفنتوس إلى 450 مباراة مع فريق السيدة العجوز خلال كل المسابقات بعد أن خاض مباراة إنتر ميلان. ويأتي رقم كيليني تتويجا لمسيرته الرائعة مع يوفنتوس والمستويات التي قدمها مع الفريق ومازال من خلالها محتفظا ببريقه مع السيدة العجوز.

تألق هاندانوفيتش

خطف الحارس سمير هاندانوفيتش نجم إنتر ميلان الأضواء في لقاء يوفنتوس وتألق وأبدع في إنقاذ أكثر من محاولة ليوفنتوس. ونجح هاندانوفيتش في حماية مرماه ببراعة وكان أحد أبرز نجوم اللقاء في ظل إبعاده محاولات عديدة ليوفنتوس.