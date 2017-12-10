تشيلسي يسعى لخطف هدف أرسنال

{ لندن – وكالات: مازال تشيلسي الإنكليزي يسعى لتعزيز الفريق من خلال التعاقد مع عدة لاعبين جدد سواء في مدة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الترتيب لصفقات فصل الصيف المقبل. وقالت صحيفة ذا صن الإنكليزية إن نادي تشيلسي بقيادة رئيسه رومان أبراموفيتش يستهدف التوقيع مع لاعب وسط سسكا موسكو، ألكسندر جولوفين. وأشارت إلى أن تشيلسي على استعداد لدفع 15 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الروسي الشاب، والتعاقد معه في مدة الانتقالات الشتوية المقبلة ومن ثم إعارته لفريقه الحالي سسكا موسكو لبقية الموسم. وفي حال التعاقد مع جولوفين فإنه سيكون بديلًا للاعب الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس، علمًا بأن الروسي صاحب الـ21 عامًا يملك الخبرة بعد مشاركته في 12 مباراة مع منتخب بلاده وأكثر من 100 مباراة مع سسكا. يذكر أن تقارير صحفية سابقة أشارت إلى اهتمام آرسنال الإنكليزي بضم اللاعب الروسي، الذي عبر سابقًا عن حبه للمدفعجية. لكن العلاقة القوية بين رئيس تشيلسي ونادي سسكا موسكو قد تحول بوصلة اللاعب للبلوز.