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ليستر يحقّق فوزاً مثيراً وسط تعادل بورنموث وكريستال بالاس

{ لندن – وكالات: شهدت الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، فوز بيرنلي على واتفورد 1 / صفر، وهيديرسفيلد على برايتون 2 / صفر، وسوانزي سيتي على وست بروميتش 1 / صفر، وتعادل كريستال بالاس على بورنموث 2/2 وفوز ليستر سيتي على نيوكاسل 3 / 2 . فاز بيرنلي على واتفورد بهدف نظيف سلجه سكوت أرفيلد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، واضطر واتفورد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مارفين زيجيلار. ورفع بيرنلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف توتنهام وأرسنال صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز التاسع. وفي المباراة الثاني، فاز هيديريسفيلد على برايتون 2 / صفر، عن طريق ستيف موني في الدقيقتين 12 و43 . ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف إيفرتون فيما توقف رصيد برايتون عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون. وفي المباراة الثالثة، انتزع سوانزي سيتي فوزا صعبا من ضيفه وست بروميتش 1 / صفر، أحرزه ويلفريد بوني في الدقيقة 81 . ورفع سوانزي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند 13 نقطة في المركز السابع عشر. وفي المباراة الرابعة، تعادل كريستال بالاس مع ضيفه بورنموث 2/2، حيث سجل هدفي كريستال بالاس لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وسكوت دان في الدقيقة 44، فيما أحرز هدفي بورنموث جيرمين ديفو في الدقيقتين العاشرة و48 . ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين الأخير، كما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي المباراة الخامسة، فاز ليستر سيتي على نيوكاسل 3 / 2، وسجل أهداف ليستر سيتي رياض محرز في الدقيقة 20 وديماري جراي في الدقيقة 60 وأيوزي بيريز، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 86 . فيما سجل هدفي نيوكاسل خوس لويس سامارتين في الدقيقة الرابعة ودوايت جيل في الدقيقة 73 . ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.