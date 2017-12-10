في المرمى

خليجي 23 للتاريخ كلمة – قصي حسن

لم تكن بطولة خليجي او كاس الخليج بجميع نسخها الماضية والضاربة في عمق التاريخ الرياضي، مجرد بطولة اقليمية اعتيادية تجمع سبعة بلدان او ثمانية وتقام لمدة محدودة بين عامين بالتعاقب، لقد كانت ومازالت بطولة الخليج نكهة كروية رياضية من نوع اخر لاتشبهها اية بطولة وتذوب فيها بلدان وجماهير على انغام سحرها، والاجواء التنافسية الكبيرة التي افردت لنا نجوما لامعة ما كان لها ان تظهر وتعرف العالمية لولا بطولة الخليج وجماهيريتها وحضورها المميز حتى اصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يبدي اهتماما بها.

ومع تقادم الزمن اكتسبت هذه البطولة طابع التقارب في المستويات والتنافس الكبير بدليل مجهولية التوقع لمن سيعود الكاس الاغلى ؟ ولعل هذا هو سر نجاحها جماهيريا والاصرار على اقامتها بلاتوقف رغم الظروف الصعبة التي شابت الاجواء سياسيا وامنيا بل العكس هو الصحيح حيث تزدان اجواؤها بروح الاخوة والرياضة وانعاش الذاكرة وتلتهب القنوات الاعلامية بلا استثناء في متابعة مجرياتها عالميا وليس اقليميا في السنوات الاخيرة، وكانت سببا في اهتمام الدول الخليجية بالبنى التحتية حتى شاهدنا صروحا رياضية تفتخر بها هذه الدول والعراق ليس ببعيد عنها، ازاء ذلك نعتقد ان بطولة الخليج المقبلة في الكويت ستكون بمواصفات واعتبارات كبيرة للتاخي وعودة الوئام عربيا وخليجيا على انغام الرياضة خاصة بعد قرار رفع الايقاف عن انشطة الرياضة الكروية في الشقيقة دولة الكويت التي ستجتهد دون ادنى شك في الافصاح عن بطولة رائعة بجميع المقاييس، وفيما يخص مشاركتنا عبر منتخبنا الوطني فيها فان الجميع يشدد على ان الحضور العراقي منذ عام 1976 كان ولايزال ملح البطولة ورونق تالقها وعليه فيجب ان لاتكون المشاركة عابرة دون ان نوظفها باقصى حد لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية الذي طال انتظاره ونحن نعلم علم اليقين مدى تاثير الاعلام الخليجي في نقل المواقف والصور المؤثرة الى العالم، ارى ازاء ذلك بوضوح تام ان بطولة خليجي 23 المقبلة ستكون متميزة ومتالقة وتقول كلمة الاستمرار للتاريخ الرياضي وتسجل لنا انجازات المستقبل حيث ترغب جماهيرنا الرياضية الواسعة بنجاحات متعددة وليس الكاس فحسب.