{ إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

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الشخصية العراقية بما تحفل به من تناقضات محور دراسات الراحل

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

كما أنه يُماثل الطاهر من حيث إن بحثه كان يعتمد الوصف والإسهاب بالسرد دون الوقوف عند النقاط التي تحتاج إلى تفسير وتحليل، أو إبراز المسببات والنتائج التي تتمخض عنها. وهو أيضا يؤكد أن التوطين أمرٌ ضروريٌ إذا ما أُريد لهذه الفئة من السكان أن تستقر وتغير مفردات حياتها الاجتماعية .أما الأستاذ الوردي فقد وسع دراسته التي جاءت ضمن كتابه (دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)،(2) وقد جعلها تشمل المجتمع البدوي في الوطن العربي من خلال رؤاه لهذا المجتمع في العراق، فكان تركيزه غير منصب على الوصف المجـرد بل كـان يركـز على تحليـل سلوكيـة البدوي وكيفيـة ترسب المعتقدات في عقليته عندما ينتقل إلى المدينة ويسكن فيها مدةً طويلة، مما يخلق عنده نوعاً من الصراع النفسي والاجتماعي، إذ يحمل هذا الفرد نوعين من المعتقدات بعضها جلبها معه من الصحراء والأخرى اكتسبها من بيئته الجديدة في المدينة .

إن المهمة الأساسية لعلم الاجتماع البدوي تكمن في كشفه عن مختلف القوانين التي تحكم ظاهرة البداوة في العراق والبلاد العربية والعالم من خلال منهج علمي قادر على وصف أوضاع البدو الراهنة ودراسة مختلف التغيرات التي تلحق ببيئة تلك المجتمعات، خاصة ما يتعلق منها بالأسباب.(3) ومحاولة تقديم نماذج وأنماط تتسم بالعالمية لظاهرة البداوة ومحاولة الإفادة من التحولات التي حدثت في بنيان المجتمعات البدوية، وفي تعديل مسار تلك المجتمعات نحو التحضر والنمو. أما في الدراسة الثانية للأستاذ الطاهر الموسومة (العشائر العراقية) فإننا نستطيع استقراء آليات المنهج التاريخي. لقد تناول الباحث النظام العشائري بالتحليل من خلال علاقة هذا النظام بالحياة الاجتماعية بصورة عامة وبالنظام السياسي بصورة خاصة. وقد تتبع الباحث ذلك تاريخياً منذ منتصف القرن الثالث عشر وحتى العصر الحديث مركزاً على مرحلة المماليك ونهاية الحكم العثماني وأخيراً مرحلة الاحتلال البريطاني. وفي دراسته الميدانية (الثورة الزراعية في الريف العراقي) التي كانت عبارة عن مسح اجتماعي- اقتصادي، حاول من خلاله الطاهر وزميلاه اللذان شاركاه في البحث التوصل إلى معرفة التغيرات التي حصلت للريف العراقي بعد عام 1958. وقد اعتمد الطاهر في بحثه هذا على منهج الإحصاء الوصفي، إذ استخدم الدارسون استمارات المقابلة مع العائلات الفلاحية التي كانوا يزورونها في هذا المشروع وقد توصلوا إلى جملة من النتائج المهمة منها أن العائلة الريفيةبدأت تتجه نحو المرحلة الانتقالية من المرحلة الممتدة. كما أشاروا إلى مجموعة من الإخفاقات والنتائج المعكوسة التي أرجعوها إلى سوء التخطيط وسرعته وتخبطه .لقد انصبَ اهتمام الطاهر في هذه البحوث الثلاثة على المجتمع العراقي في البادية والريف، متغلغلاً في مفاصل هاتين البيئتين ودقائقهما باحثاً في جزئياتهما محاولاً تلمس الخيوط الوثيقة التي تربطهما، فهما بيئتان تتشابهان تارة وتختلفان تارة أخرى، بل وتختلطان وتتشابكان في مناح عديدة وعلى الباحث أن يتوخى دائماً الحذر أثناء تناول هاتين البيئتين خوفاً من الالتباس والوقوع في الخطأ. وقد تلمس الطاهر طريقه في هذا المجال فأصاب كثيراً وأخفق قليلاً وهذه حال البشر إذ ليس هناك كمال مطلق. وليس الهدف هنا تسقط عثرات الطاهر فهو رائد في هذا المجال. ومن خلال استقراء الدراسات الثلاث آنفة الذكر يمكننا ملاحظة التغير الناتج عن زيادة الخبرة واستخدام أدوات منهجية أكثر وأدق. ففي الدراسة الأولى اعتمد الباحث الوصف المجرد الذي أسهب فيه، بينما أغفل التحليل الدقيق. بينما نرىفي الدراسة الثانية أنه استطاع أن يشرح ويحلل الروابط التاريخية والاجتماعية للعشائر العراقية وعلاقتها بالسياسة وتطور هذه العلاقة مع اختلاف الحكام الأجانب وقد استخدم فيها المنهج التاريخي. أما في دراسته الثالثة التي هي عبارة عن دراسة ميدانية متكاملة قام هو وزملاؤه فيها بدراسة وحدة اجتماعية صغيرة وقد اعتمد فيها على منهج الإحصاء الوصفي. إن دراسات الأستاذ الطاهر حول المجتمع العراقي في بيئاته الثلاث لم تأت في وقت وحد، ولم تكن في محور واحد .وأخيراً يأتي دور الدراسة الرابعة التي تعلقت بالمجتمع المدني في العراق، والتي اقتصرت على المجتمع البغدادي حصراً. وقد أراد الباحث تعميم فكرته التي استقاها عن مجتمع مدينة بغداد على مجتمع المدينة في العراق.

مجتمع بغدادي

وفي الحقيقة فإن المجتمع البغدادي الذي أشار إليه الطاهر وصوّره بهذه الصورة القاتمة لم يكن يشمل جميع أطراف مدينة بغداد وحواريها. فلقد كانت نسبة كبيرة من المجتمع الذي يستقر في مدينة بغداد تعيش حياة الضنك والفقر المدقع، وهذه هي حال المناطق الشعبية القديمة والأحياء الفقيرة والمناطق الجديدة التي تشكلت بفعل الهجرة. ولم يكن الأستاذ الطـاهر بعيـداً عن هذه الأحوال، إذ إنه قدم في المدة نفسها أو في مدة مقاربة بحث ميداني عن (مجتمع الصرائف في بغداد) فكيف يمكنه تعميم آرائه بشأن هذا المجتمع الذي وصف علاقات أفراده بأنها مبنية على المصالح الشخصية والأوراق المالية والكمبيالات، وينفي تماماً وجود أي تجاذب روحي أو تضامن بين أفراده. في الوقت الذي كانت فيه بغداد تحتضن مئة ألف مهاجر جديد.ومن الواضح أن الأستاذ الطاهر لم يدرس المجتمع البغدادي دراسة ميدانية تعتمد الوسائل والأدوات البحثية التي يتعامل معها المختصون في هذا المجال بل جاءت آراؤه وأفكاره التي طرحها كنتيجة للملاحظة ولما كان يعيشه من جزئيات الحياة وعموميتها في هذه المدينة. وقد أثر انتماؤه إلى فئته الاجتماعية الجديدة أستاذاً جامعياً ولقاءاته وحواراته مع أقرانه من مثقفين وأدباء وشعراء إلى تكوين مجموعة من الآراء عن مجتمع مدينة بغداد كانت تعوزها في الغالب الدقة لأنها لم تعتمد الأساليب العلمية المعروفة .لقد كان الأجدر بالأستاذ الطاهر أن يلاحظ أكثر وأدق وأن يضع فرضياته ويختبرها ثم يجهز الأدوات الملائمة للاستخدام في دراسة منهجية. إضافةً إلى الصبر والتأني حتى يستطيع أن يمحص ويدقق من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية عن هذا المجتمع .لقد كانت هذه الدراسة هي الأضعف بين الدراسات الأربع، إذ إنها خلت من أية منهجية في البحث أو أية أطر نظرية، ومع ذلك فقد أعطى الأستاذ الطاهر صورة قريبة من الواقع وإن كانت مبالغاً فيها، لأنه نظر إلى مجتمع مدينة بغداد بعين متخصص أكاديمي كما أنه اعتمد على حدسه الخاص وعلى ذكائه المتميز في رسم هذه الصورة.

ثانياً: الشخصية العراقية

من الدراسات المهمة التي تناولها الطاهر بالبحث والمناقشة والتحليل موضوع الشخصية العراقية، التي وصفها بصفتين مترابطتين هما (القلق والقوقعة)،وقبل الخوض في هذا الموضوع وتفرعاته أجد من المفيد أن نعطي لمحة تاريخية عن دراسة الشخصية القومية في العالم، ومعرفة الظروف والعوامل التي تحث المجتمعات والحكومات على دراسة شخصياتها القومية أو شخصيات المجتمعات التي تشكل لها نقطة اهتمام معين في أوقات وظروف زمانية ومكانية معينة.

لقد سعى الإنسان دوماً إلى تصنيف سلوك أصدقائه وأعدائه على حدٍ سواء. وتفيض الكتب والأدبيات القديمة بما لا حصر له من الصفات والنعوت والسلوكيات المنسوبة إلى الجماعات البشرية وبمختلف تصنيفاتها. وبعيداً عن تبيان مدى صدق أو زيف هذه الأوصاف والتصورات أو مدى مطابقتها لما هو قائم بالفعل فإننا نستطيع أن نؤكد لها صفتين هما: القدم والشمولية.(4) أي أنها قديمة قدم البشر نفسه وأنها شاملة للبشر جميعاً يمارسونها وتُمارس حيالهم من دون استثناء. إن خاصيتي القدم والشمولية تعنيان أن لعملية التصنيف هذه وظيفة توافقيه معينه تحقق أموراً ثلاثة، أولها أن هذه التصنيفات تقدم أُطراً جاهزة عامة بما تكفل للفرد التعامل مع الآخر.

قدر كبير

فهي بصرف النظر عن صحتها من عدمه تحقق قدراً كبيراً من اقتصار الجهد، وثانيها أنها توفر معرفة مسبقة بما يمكن أن تكون عليه صورة الآخر، وثالثها أن هذه التصنيفات تحقق في النهاية علماً بالغاً ما بلغ من زيف أو صدق.(5) إن سيكولوجية الشعوب إنما تستهدف اكتشاف القوانين التي تمارس فعاليتها حيثما تعيش الكثرة وتتصرف كفرد. إن فكرة الفعل المشترك تنقسم إلى ثلاثة عناصر:- أولهما العناصر العقلية المشتركة بين أعضاء مجتمع معين كأنماط الاستجابة الراجعة إلى البنيان الوراثي والخصائص المعرفية، وثاني هذه العناصرالتقاليد والخصائص الخلقية والفكرية المشتركة في الكتب والمؤلفات والمؤسسات والقوانين والعادات من ناحية ومن ناحية أخرى تتمثل في صورتها الحرة التي تجد تعبيراتها في اتجاهات الرأي العام واتجاهات الفن والأدب والحركات الشعبية. وثالث هذه العناصر هو ما تعلق بالمشاعر الاجتماعية المرتبطة بالجماعة كمشاعر الولاء.(6) إن طبيعة البحث القومي في الشخصية ينبغي أن يكون بحثاً مقارناً، والبحث المقارن في الطابع القومي ينبغي أن يقوم على التعاون المتبادل بين العلوم المتشاركة، حيث يتوجب أن يوضع في الحسبان الإطار الاجتماعي والحضارة وأيضا تاريخ البشر المعين إذا ما كان الهدف هو التوصل إلى صوره متماسكة وشاملة للطابع القومي. وعلى ذلك فإن التعاون المتبادل بين العلوم المتشاركة سوف يفرض نفسه حالما تتضحالطبيعة الحقيقية للمشكلة. (7) وعلى هذا الأساس فإن طبيعية البحث في موضوع الشخصية القومية توجب مساهمة أو اشتراك مجموعة من العلوم الإنسانية وليس علم الاجتماع لوحدة أو علم النفس بمفرده وإنما إضافةً إليهما الانثروبولوجيا والعلوم السياسية والتاريخ والجغرافية والقانون. لأن بمجموع آراء أصحابها تتوضح الصورة بشكلها النهائي وإن كانت يجب أن تأتي في قالبها الأخير عن طريق علم الاجتماع لأن محور اهتمامه الجماعة على العكس من علم النفس الذي يهتم بالأبنية الفسيولوجية وامكانتها وبطبيعة ووظيفة العمليات العضوية التي تحدث في الطبيعة البشرية .وفي الحقيقة فإن لدراسة الشخصية القومية أساليبها الخاصة بها وقد وضع العلماء والمفكرون والمهتمون بهذا الموضوع مجموعة من الأساليب المستخدمة في هذا المجال فقد وضع دويجكر وفريجدا مجموعة للأساليب الفردية والثانية للأساليب الجماعية. فالأولى هي الأساليب التي استهدفت تقييـم الخصائص السيكولوجيــة للأفراد بدراستهم أنفسهم وتضم هذه الأساليب (الملاحظة والمقابلة وأساليب الاستبيان ولمقابلة الحرة واختبارات بافيلاي للأيدلوجية الأخلاقية واختبارات إكمال القصص والرسم الحر وإحصاءات السكان والأساليب الاسقاطية التي تضم ثلاث عشرة فئة) . أما البيانات ذات الطبيعة الجمعية فأنها تضم تحليل الطقوس وتحليل التراث وتحليل الأفلام وتحليل أنساق التفكير الحضاري.(8) أما مرجريت ميد فأنها تتناول بالتحديد مجال شخصية الجماعة عن بعد فتقول (إذا ما قسمنا المجال على وفق الأدوات بدلاً من تقسيمه على أساس النظريات فإننا نستطيع أن نميز أدوات مختلفة مثل استخدام تواريخ الحياة، وملاحظة الأطفال وعلاقتهم المتبادلة مع الآباء، والاختبارات الاسقاطيه وتحليل مواد تاريخية أو حضارية في ضوء مفاهيم التحليل النفسي إضافةً إلى أساليب اللعب، والمقابلة المتعمقة، والاستبيانات الكاشفة، وتحليل الأساطير والمواد المكتوبة، وتحليل الدراما والطقوس والأفلام).(9) لقد فرضت ظروف الحرب العالمية الثانية احتياجاً مُلحاً لدى السلطات الأمريكية لفهم شعوب ذات حضارة عريقة كاليابان والصين وألمانيا والاتحاد السوفيتي، إضافةً إلى وجود عدد كبير من الكفاءات البارزةفي العلوم الإنسانية في الولايات المتحدة وتوفر الإمكانات المالية لإجراء مثل تلك البحوث. وقد وصلت هذه البحوث إلى ما يقارب (452) بحثاً تناولت ثلاثة وخمسون منها تجمعات بشرية في مختلف أنحاء العالم، وأربع وخمسون بحثاً آخر عن اليابان، واثنان وأربعون عن الولايات المتحدة وسبعة وثلاثون عن الصين وثمان وعشرون عن المجتمع الروسي.(10)