الجبور في ميسان

عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

منذ مدة صدر كتاب (ميسان وعشائرها قديما وحديثا) وهو جهد متواضع يشكر عليه مؤلفه ، لما بذل من متابعة وتحر لتاريخ عشائر محافظة ميسان ، غير أن الذي لفت نظري في الفصل الثاني ، ما قاله المؤلف من (إن الجبور بطن من العرب ، وإنهم هجروا ميسان وأتجهوا شمالا ليستقروا في الموصل وكركوك وصلاح الدين ، ثم قال ولا أدري هل إن هؤلاء الجبور هم الذين يرجعون في نسبهم الى قبيلة زبيد القحطانية ،أم من آل فضل من آل ربيعة ؟ وقبل الحديث عن (الجبور في ميسان) أود أن أوضح للقارئ الكريم إن الجبور من القبائل العربية العاربة ، ومن الشجرة الزبيدية الحميرية القحطانية ، يمانية الأصل من صلب قحطان ، ومن زبيد الأصغر . تسكن في مكان يقال له (زبيد العذبة) وهي زبدة أرض اليمن ، ذات السهول الخصبة والتربة السمراء ، ثم توجهت الى جزيرة العرب من نجد مرورا بوادي ألدواسر والإحساء والقطيف ، ثم توسعوا الى المنطقة الشمالية (تيماء) ومنها الى الشرق ، والخليج العربي ، والمناطق الأخرى من العراق . وأستقر بعضها في الأحساء وعمان والبحرين واللد والرملة بفلسطين ، والأردن وسوريا وعلى ضفاف الفرات … وللجبور دولة وإمارة وأمراء في سوريا والأردن والعراق وشبه الجزيرة العربية.

تأسست دولتهم في القرن التاسع والعاشر للهجرة ، ودولتهم مشهورة في الأحساء تسمى (الدولة الجبرية) ويسمون الجبور عند النسب بين أبناء الخليج العربي (بالجبري) وفي العراق (الجبوري) ويقول الخليجيون (إمارة الجبريين) .

بني جروان

تأسست أول إمارة للجبور سنة 820 هجرية 1417 ميلادية ، وفي هذه السنة انتزع الجبور الإحساء من بني جروان ، وأول من حكم الأمارة الجبرية (زامل بن حسين الجبري) الذي أسس الإمارة الجبرية الأولى ، وبعد وفاته تولى الأمارة ابنه (سيف) ثم شقيقه (أجود) . والجبور في كل أنحاء العالم هم من عامر وعميرة وسالم ومحمد وعمرو أولاد جبر ، وجبر هو السلطان (جبر بن مكتوم بن لهيب بن محجوب بن كعب بن ندا بن حجر بن سعد بن كرم بن عكرمة معد يكرب الزبيدي …) أمه (هبيرة الشريفة) أنجبت جبر وشقيقه حسين (جد ألدليم) وخالد وظاهر وأمهم من قبيلة العدوان ، وجبرين ومحمد وأمهم من ربيعة . ,ولد جبر سنة 660 هجرية ، عاش عند أخواله أشراف مكة في الحجاز ، توفي سنة 740 هجرية وقبره الآن يقع غربي مدينة حلب بعشرين كيلو مترا ، في منطقة اسمها (السفير) .

تزوج السلطان جبر ثلاث نساء ، الأولى (زهرة الشريفة) أنجبت له عبيد ومحمد ، والثانية (شقيقة أمير الموالي) أنجبت له جبارة وبنت واحدة ، والثالثة (شقيقة أمير طي) وأنجبت له خالد وعبد الله . بقي جبر في نجد وشرع بحفر الآبار في شمال نجد لمرور القوافل بها ، وأصبح يدعى السلطان جبر ، ولا تزال آثار الوسم ظاهرة للعيان على فوهات الآبار في نجد وتسمى هناك (آبار جبر) وأحيانا زبيد ، وقد تمتع بمكانة مرموقة ومال ثري ، إلا انه شعر أن نجدا لا ترضي طموحه ، ففضل أن يرحل بقبائله إلى مناطق أخرى ، ويترك ولده خالد الذي أسس إمارة الخوالد الجبرية في نجد ، بعد ذلك توزعت قبيلة الجبور من شبه الجزية العربية الى سائر أرجاء الوطن العربي ، باتجاه السهل الشرقي المطل على الخليج العربي ، والساحل الغربي المطل على البحر الأحمر . وكان العراق هو المكان الذي اختاره بعد رحيله من نجد لخيراته الكثيرة وموارده المتوفرة . وقد نزل بأطراف الصحراء الممتدة بين فارس والعراق ، الاأنه لم يستقر هناك بسبب الظروف العشائرية والمناخ ، فكان له السير غربا حيث عبر نهر الفرات باتجاه وادي حوران ، ونزل هو وقبائله قرب آبار (المحيوير) وتوطدت هناك علاقته مع أمراء طي والموالي ، حيث تزوج منهم ، وبسبب الخلافات العشائرية هاجر جبر من هذه المنطقة الى منطقة أخرى ، قرب حلب تسمى (السفير)ومات هناك ودفن في تلك المنطقة ، وبعد وفاة السلطان جبر توزعت زبيد بين نجد والأردن وسوريا والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والعراق ،بأتجاه الشمال ليستقروا في الموصل وكركوك وصلاح الدين ثم الى وسط العراق، في بغداد وجنوبه في البصرة وميسان ، ثم المحافظات الأخرى كالحلة والديوانية والناصرية وكربلاء والنجف وديالى … وفي جنوب العراق ولدت قبيلة الجبور بعد أن شعر ابناؤها بضرورة وجودهم أسوة بالتكوينات العشائرية الأخرى …والجبور في ميسان من المكونات العشائرية الأساسية في المحافظة , حيث أنحدرت أفخاذ هذه القبيلة من محافظات مختلفة كمحافظة الموصل وديالى والحلة والديوانية والبصرة وكركوك وغيرها من المحافظات الأخرى , على هيئة أفراد أو عوائل لأسباب مهنية أو خلافات عائلية أو عشائرية أو عملية التزاوج مع العشائر الأخرى أو لأجل العمل , واختلطوا مع العشائر المحلية أختلاطا أجتماعيا وأصبح الجبور جزءا من المجتمع الميساني , من حيث العادات والأعراف والتقاليد .

فأل مجلي

وكانت تطلق على تلك العوائل تسمية (آل) مثل (آل الجبال) و (ال مجلي) (آل غزال) و (آل سلطان) و (آل الشيخ) و (آل واوي) وكانت هذه (الآل) تعبر عن اسم الفخذ الذي تنحدر منه تلك العائلة (فآل مجلي) تطلق على جبور البو طعمة و (آل الجبال) تطلق على جبور اللهيب و(آل غزال) تطلق على جبور البو عميرة و (آل صبري)تطلق على جبور الكضاة و (آل سلطان) تطلق على جبور البو نجاد , و (آل واوي) تطلق على جبور الواوي و (آل الشيخ) تطلق على جبور البو عميرة .

وبجهود المخلصين من أبناء العشيرة عقدت مؤتمرات محلية لجمع الشمل وتكوين مكون عشائري يحتل موقعه الأجتماعي والعشائري بين العشائر الميسانية الكريمة , من أجل التعايش الأخوي وحل المشاكل وتوحيد الكلمة . وفعلا حصل ذلك حيث تعاقب على رئاسة هذه العشيرة عدد من الأخوة الأكفاء، ولظروف بعضهم الشخصية والصحية عقد المؤتمر الأخير وبحضور كافة رؤساء الأفخاذ لأختيار (الشيخ علي حسين الجبوري) شيخا عاما لعشيرة الجبور ، وبتأييد كبار شيوخ الجبور في العراق .

وأعترف به رسميا وعشائريا , حيث حضر اكثر المؤتمرات العشائرية الخاصة بعشيرة الجبور، والعشائر العامة الخاصة بعشائر العراق . وكان له الدور الكبير , وبمساعدة أخوانه من رؤساء الأفخاذ , على تعميق العلاقات الأجتماعية مع العشائرية , وحل عدد كبيرمن المشاكل بطريقة شفافة وسليمة , وتقريب وجهات النظر , بحيث أحتلت , وبجهودهم هذه العشيرة المكانة اللائقة بين العشائر الأخرى .

ومن أبرز أفخاذ هذه العشيرة فخذ البو طعمة من (طعمة العامر) والبو نجاد من (انجاد العامر) والواوي من (هيجل العامر) واللهيب (اعقاب محمد الجبر) الملقب (محمد العطية) وفخذ الكضاة من (العساف والحمدون والعرجان والبطوش) والبو عميرة من (بشر بن جبارة بن جبر) وتعد هذه العشيرة من العشائر الحضرية التي ينتمي اليها عدد كبير من الأطباء والمهندسين والمحامين والتربويين وقادة الجيش والشرطة , ويحتلون المكانة اللائقة لهم في المجتمع العراقي .