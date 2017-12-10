أمطار وثلوج تجتاح مدن كردستان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تستمر الامطار والثلوج في محافظات اقليم كردستان خلال الأيام المقبلة وانخفاضا شديدا في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية)، واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج لمدن وخاصة في المناطق الجبلية فيما يكون طقس اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى غائماً مع سقوط زخات مطر بعد الظهر وفي الشمالية يكون غائما وممطرا وتساقط ثلوج في المناطق الجبلية وفي الجنوبية صحوا يتحول الى غائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق)، وتابع ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى بين صحو وغائم وإنخفاض في درجات الحرارة وفي الشمالية طقسا غائما مصحوبا بتساقط امطار تشتد بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية وفي الجنوبية غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

ويرى عدد من الاطباء الاختصاصيين في امراض الشتاء ان الامطار والثلوج التي تجتاح الاقليم والمنطقة العربية في هذه الفترة من العام يطلب من المواطنين الحذر وعدم التعرض للبرد خوفا من الامراض و خاصة المسنين والاطفال ما دون الأربع سنوات الأكثر تأثرا، خلال موجة البرد، بالتغييرات القصوى بدرجات الحرارة، بسبب كون جهازهم المناعي ضعيفا إلى درجة قد تصل لحد الدخول بغيبوبة كاملة.

إصابات مختلفة

واضافوا في تصريح امس ان (موجة البرد الشديد التي تجتاحنا في أيام الشتاء قد يؤدي إلى أمراض وإصابات من أنواع مختلفة منها الهيبوثراميا اي هبوط حرارة الجسم إلى درجة قد تؤدي لأضرار جسدية، وان الهيبوتراميا هي حالة تنخفض فيها درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 مئوية، و تؤدي في حالات معينة للموت لذلك يعد المسنين والأطفال ما دون الأربع سنوات أكثر تأثرا بالتغييرات القصوى بدرجات الحرارة، بسبب كون جهازهم المناعي هشا وضعيفا). واوضح الاطباء ان (من المهم الحرص على درجة حرارة ثابتة 21-24 مئوية بالغرفة و الاهتمام بارتداء طبقتين من الملابس على الأقل، بحيث تكون واحدة منها على الأقل ملاصقة للجسم، لخلق عزل أفضل و ارتداء جرابات وملابس داخلية جافة وغير ملتصقة جدا كي لا تعوق تدفق الدم وتغطية الرأس في البيت أيضا لان العديد من الأبحاث تظهر ان من فقدان الحرارة يتم عبر الرأس)، ويشيرون ان (من المهم تناول 5-6 وجبات خفيفة باليوم والحرص على شرب 8 أكواب ماء باليوم ويجب الحفاظ على هواء نقي بالغرفة، وذلك لمنع الجفاف و من الممكن القيام بذلك بواسطة وضع منشفة رطبة قرب السرير أو بواسطة تشغيل نافث بخار بارد عدة مرات باليوم، لمدة ساعة و الحرص على سلامة وأمان جهاز التدفئة وكذلك إبقاء فتحة صغيرة للتهوئة).