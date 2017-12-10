خدمات بعض النواب معروضة للبيع – نوزاد حسن

لم اتفاجأ حين اخبرني صديقي انه يود ان يذهب لمكتب احد النواب ليعرض عليه مشكلته. قلت له: لا تتعب نفسك لن يفعل شيئا لك ولا لغيرك.اجابني بانه يريد المحاولة فقط، ولن يخسر شيئا اذا لم يصل الى نتيجة.قلت له:ستخسر كرامتك كانسان. فالوقوف امام شخص يتقاضى كل هذه الامتيازات ليس شيئا مشرفا ولا مقبولا،ناهيك عن شبهات الفساد التي لا احد يعلم حجمها الا الله.لكن صديقي كان مؤمنا بان المحاولة افضل من عدم المحاولة. وانا في الحقيقة لا اتخيل شخصا يمكن ان يذهب الى مكاتب تفتح في مواعيد محددة لاصطياد الفقراء والبائسين الذين يصدقون ان النائب الفلاني سيقدم لهم عونا او مساعدة. وهكذا تمضي اعوام النائب ليعود بعد اعوام اربعة قبل الانتخابات باشهر قليلة ليفتح مكتبه مستقبلا المساكين لخداعهم.

اذن خدمات النواب معروضة للبيع هذه الاشهر.احدهم اعلن عن موعد استقبال المواطنين في ساعات محددة للنظر في مشاكلهم.خدمة تعرض للبيع ويكون ثمنها صوت صاحب الحاجة.اية ديمقراطية مبتذلة هذه الديمقراطية التي تطبق في هذا البلد الذي خرج من سياق الحضارة الى سياق الخداع والكذب؟

قم ايها المواطن ببيع نفسك لهذا النائب او ذاك ولن تحصل على شيء لان صاحب الامتياز شبع ثراء حتى نسي دوره في خدمة المواطنين.ولعل افضل وصف اطلقه على اولئك النواب الذين ظهروا فجأة كالمرض الخبيث في حياتنا هو انهم يغيبون لشهوة ويحضرون لشهوة.وفي الحالتين الفقراء هم الخاسرون.

بغاد