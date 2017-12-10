سياحة في التاريخ المعاصر

هل ينهض العرب من كبوتهم؟ – رحيم احمد قادر

عام 1453م استولت الدولة العثمانية بقيادة احد اقوى سلاطين آل عثمان وهو محمد الفاتح ،على روما الصغرى.او القسطنطينية نسبة الى قسطنطين ملك روما بعد معارك داميه وبعد محاولات متعددة وتضحيات بشرية تقدر بمئات الالاف من الجنود، هذا الحدث هز اوربا لأهمية وموقع الستراتيجي للقسطنطينية اسطنبول لاحقا. هذا الحدث العظيم هز اوربا ادخل الرعب في معظم بلدان اوربا على اثر ذلك بدات الفتوحات العثمانية نحو اوربا بشكل مذهل وبدأ السلام ينتشر في اوربا في بلغاريا الى ونان دول البلقان.

ارتكاب جرائم

بعد سقوط يوغوسلافيا ارتكبت جرائم ضد الانسانية في البلقان كذلك البانيا واستمرت جحافل العثمانيين بالفتوحات حتى وصلت النمسا كذلك رومانيا من المؤكد ان هذه الفتوحات لاتخلو من انتهاكات للانسانية وخراب ودمار للبلدان وهذا طبيعي في الغزوات.سقوط روما الصغرى الكاثوليكية كان حدثا عظيما وسيبقى في التاريخ .غير العثمانيون اسم المدينة وتم تسميتها اسطنبول. هذه المدينة غاية في الجمال تطل على بحر مرمرة .ظل المسيحيون يذرفون الدموع على روما الصغرى القسطنطينية. الحزن مازال في قلوبهم على فقدانها. زرت اسطنبول هناك جامع يدعى اية صوفيا. كان كنيسة اصبح متحفا.فيها احجار يعود تاريخها للدولة البيزنطية. كنت اشاهد السياح الاوربيين يتلمسون الاحجار ويبكون .نظرية ابن خلدون صعود وهبوط الامبراطوريات انطبقت على الامبراطورية العثمانية حيث بدأ انهيار اجزاء من الامبراطورية العثمانية.بسبب التوسع والبعد الجغرافي بين الولايات والفساد المالى والاداري.. منتصف القرن الثامن عشر بدا الصراع مجددا حيث لاحظ الاوربيون ضعف الدولة العثمانيه كانت فرصة لاوربا للتحرر من ال عثمان .بدات انكلترا وفرنسا وروسيا العمل بالخفاء.على استغلال هذه الفرصة للانتقام من الرجل المريض،يقصد به السلطان العثماني.على اثر اتفق الاوربيون على موظوع .تم تسميته المسالة الشرقية.وكيفية ايجاد حل للمسالة .كان هدف الموضوع التخلص من مسلمي اوربا،واسترداد القسطـنطينية.

عمل بجدية

بدات الدول الاوربية العمل بجدية ودقة باجراءات عمليه الهدف منها في النهاية اسقاط الدولة العثمانية لذلك عملت مايلي :

1- تشجيع قيام الثورات في الدول الاوربية ضد العثمانيين كان اول النجاحات في الى ونان.حيث تخلصت اثينا من العثمانيين..

2- اتخذت كل مايلزم للحيلولة

دون قيام دولة اخرى بديلة عن الامبراطورية العثمانية . توحدت جميع دول اوربا ضد السلطان محمد على باشا واوقفو طموحاته الامبراطورية كذلك عملوا على منع الشريف حسين من انشاء دولة عربية كبرى، علما ان الشريف حسين تحالف مع الانكليز. وساهم مساهمة فعاله باسقاط السلطان عبدالحميد .

3 -التغلغل المباشر بين الولايات العربية التابعة للامبراطورية باحتلال عسكري مباشر او بحماية، اشبه بالاتاوة شمل ذلك دول الخليج العربي . او تقسيم النفوذ حسب اتفاقية سايكس بيكو .

4 – دعم الحركة الصهيونية واحتلال فلسطين والتبرع بها للصهاينة، هذه الخطوات التي قامت بها الدول الاوربية ساهمت باضعاف الامبراطورية العثمانية التي كانت اصلا ايلة للسقوط. حانت الفرصة الذهبية عندما وقفت العثمانيون مع المانيا .عند قيام الحرب العالمية الاولي انتهزت دول اوربا الواقعة تحت هيمنة ال عثمان .اعلنت استقلالها عن السلطنة وهكذا تم ايجاد حل للمسالة الشرقية .المتبقي من الدولة العثمانية انتشلها من الضياع واحد من اعظم القادة الاتراك في تاريخ تركيا الحديث الا وهو .كمال اتاتورك.ابو الاتراك.وهو بحق كذلك ، لولا لتمزقت تركيا .مصطفي كمال من موالى د مدينة سالونيك الى ونانية. كان احد قادة الجيش .شخصية قويه وحد الجمهورية التركية .الغي الخلافة. حول تركيا الى العلمانية.ارادها اوربية بالرغم مما خلفته حروبه داخل تركيا، ظد الاقليات والاديان. الاكراد،الارمن ارتكبت مجازر ضد الاقليات. لذا ليس غريبا ان يجد الزائر تركيا صورا او تماثيل لاتاتورك في معظم تركيا .ومن يتعرض لتاريخه يتعرض لعقوبة . اتاتورك من يهود الدونمة الذين اسلموا ظاهرا وبقوا يهودا سرا الدونمة تعني المرتد. هؤلاء الىهود لهم دور مؤثر في انشاء دولة اسرائيل وكانوا مؤثرين داخل السلطنة العثمانية حيث كانت فلسطين جزء من الامبراطورية .الى هود هجروا من الاندلس عندما ضاعت الاندلس من العرب وكان العرب يعاملون الى هود معاملة حسنة وحتي في الجزيرة العربية كانت بالحسني .

معاملة وحشية

مع الاسف الان الى هود يعاملون العرب الفلسطينين معاملة وحشية من مصادرة اراضي الى قتل. لا اعرف لماذا هذه المعاملة الوحشية .للعرب. الالمان النازيون عذبوا الى هود هذه القضية ممكن كانت واحدة من الاسباب التي ساعدت على خلق دولة اسرائيل..تلاشت المسألة الشرقية بعد ان حققت اوربا ما تريده خصوصا …بعد الحرب العالمية الثانية. الوطن العربي كان جزءا من الامبراطورية العثمانية من الطبيعي تبدأ الدول العربية بالاستقلال .كان للمفكرين القوميين العرب دور في ذلك ،منبع الافكار القومية كانت في دمشق.بيروت،القاهرة ،بغداد ،القريبة من الشام وصلتها الافكار القومية . عادت المسألة مرة اخرى ،ولكن عربية وليست شرقية . المسألة العربية غير معلنة مثلما اعلنت المسألة الشرقية في حينها ولكن من خلال النهج الذي استخدمته القوي الدولة والاقليمية الطامعة للسيطرة على المنطقة في التعامل مع التيار العروبي الذي كان في بدايات القرن الماضي في عنفوانه علما ان التيارالقومي نشأ في نهايات انهيار العثمانيين خصوصا في سوريا عندما أعدم ،جمال باشا السفاح،الزعماء السوريين الذين طالبوا بالاستقلال والتحرر من ظلم العثمانيين. بدأت محاولات بتأسيس كيان خاص بهم أستنادا الى القومية .هنا بدأت الدول الأوربية أستخدام نفس النهج والاسالى ب الذي استخدموه مع ال عثمان في المسألة الشرقية . العرب من جانبهم بالرغم من عمل الدول الاوربية خصوصا ،انكلترا، فرنسا، أيطالى ا قاموا بخطوات تعزز من وجودهم بين الامم .

من هذه الخطوات تاسيس . الجامعة العربية. بمبادرة من الباشا نوري السعيد والنحاس باشا المصري.رغم سلبيات الجامعة الا انها شكلا ومضمونا اجتماع قومي عربي..العراق من المؤسسين الا يستحق العراق المناوبة في استلام الامانه العامة ام انها مقتصره على مصر.او اي دولة عضو عند زيارة السادات المثيرة الى اسرائيل نقلت الجامعة الى تونس .. الشاذلي القليبي اصبح امينا عاما. يفضل ان تكون دورية كالامم المتحدة. فرصة كبيرة عززت العرب بعد انتصار الزعيم الخالد ،جمال عبد الناصر ،بحرب السويس،كانت خطوته الشجاعة الوحدة مع سورية لكنها فشلت عام 1961 نهض العرب مرة بعد انتصار اكتوبر عام 1973.لكن الانتصار والفرحه لم تدم طويلا .اخرجت مصر قلب الوطن العربي النابض باتفاقيات .كامب ديفد. وبذلك اختلت الموازنة بين العرب والصهاينة.العراق الناهض تم توريطه بحرب من اطول الحروب في تاريخ العالم مع،ايران،ورط بعدها بحرب اخري مع الكويت..تم تدمير العراق بغزو وقرصنة دولية لا نظير لها في التاريخ بقيادة زعيمة الارهاب في العالم امريكا.وبريطانيا، تحالف دولي لم تالفه الكرة الارضية، المؤسف ان مجرمي هذه الحرب طلقاء احرار بوش وبلير الذي حمل المسؤولية من قبل لجنة تحقيقية في مجلس العموم البريطاني لجنة شالكوت،. الذين عملوا على تفتيت الامبراطورية العثمانية هم الان يمزقون الدول العربية . ليبيا اصبحت دولتين.سوريا خراب ودمار ولولا تدخل ، روسيا المباشر .

قطاع طرق

لا توجد دولة بل مجاميع مسلحة وعصابات وقطاع طرق وقتله ومجرمين .روسيا حفظت هيبتها وأثبتت أنها دولة عظمي وأصبح لها حظور في الشرق الاوسط ..الىمن اللاسعيد .تفشت فيها الكوليرا. وقتال ورطت بها السعودية..حتي مجلس التعاون الخليجي الذي كان من افضل التجمعات العربية لم ينجو من المشاكل . الخلاف مع قطر يهدد التجمع وصلته سياسة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ السياسة الامريكية التي نفذتها وزيرة حارجية امريكا فترة بوش الابن .كوندالىزا رايس من الذين ساهموا بتدمير العراق.. اما ماصنعته عصابات داعش في الموصل وسوريا فكان الوجه الحقيقي للدول التي وقعت سايكس بيكو بقناع اخر وبمباركة ودور فعال جدا ،لتركيا.،هذه الدولة سيكتب التاريخ ما قامت به من دور اجرامي خفي في مساندة فعالة للدواعش .مثلما فعلت بالارمن فعلتها مع الدول العربيه دون اية اعتبارات قدمت كل ما يلزم لنجاح مجرمي داعش بتخريب لانظير له .كنا نقرأ عن هولاكو .الا شاهدنا ماقامت به داعش نفس اعمال هولاكو.المدن التركيه ملاذ للارهابيين والقتلة وتجار السلاح واللصوص.،عند احتلال الموصل لم يصاب اي دبلوماسي تركي لم يصاب باذي وكانوا معززين مكرمين .. بسبب اختلاف وجهات النظر بين المانيا وتركيا. قالت انجيلا ميركل ،ان تركيا اكبر خطر على اوربا.اذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة ام صحوة ضمير متاخرة،مازال مبدا تقاسم النفوذ قائما بين الدول التي ديدنها السيطرة والهيمنة ولكن بتغيير بسيط على رقعة الشطرنج في لعبة الامم، ترك الانكليز العراق الى امريكا ،،بسبب عدم قدرة المملكة المتحدة الانفاق على العراق..الانكليز . الفرنسيون افضل من الامريكان عندما احتلوا الدول العربية ،المسألة الشرقية انتهت ،متي تنتهي المسالة العربية؟.