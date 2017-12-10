التكاملية بين الأمنين النفسي والعام – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

في خلاصة الدراسة التي نشرت لنا في مجلة الامن والحياة بعددها الصادر في تشرين اول 2003 تحت عنوان مكافحة الاجرام والتطورات المعاصرة قلنا ان قول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كان ومازال وسيبقى حافزاً للعلماء المسلمين وعلماء العالم كافة على العناية الخاصة بالدراسات النفسية بوصفها من وسائل الاصلاح الانساني ، ومن مسالك التحري عن الوسائل الفعالة في الوقاية من الاجرام واصلاح المذنبين ، وان العمل العلمي من اجل تنمية عوامل التقوى في نفس الانسان ، ومنع وقمع عوامل الفجور فيها ، انما هو طريق خلاص البشرية من الجريمة والانحراف السلوكي ، وهو المدخل الرئيس لاقامة مجتمع عالمي يسوده السلام والامن ، وترفرف عليه رايات العدالة والحرية ، وتتوطد فيه علاقات المودة والرحمة بين الاسرة الانسانية .

وفي مقدمة دراسة جديدة نشرت لنا في مجلة الفكر الشرطي تحت عنوان التوجيه المعنوي في الشرطة بعددها الصادر في كانون الثاني / يناير / 2007 قلنا في القرن الحادي والعشرين ترسخت ثورة المعلومات وتطورت وسائل الاتصالات وتوسعت انواع الصراعات ، وظهرت انماط جديدة من الجرائم والانتهاكات ، مخترقة حدود الدول والقارات ، فاصبح مصير الانسانية مرهون بقوة الارادات ، وصلابة التصميم والعزم والثبات على مبادئ الحق والشرعية ….. الخ بمعنى الثبات على احترام الحقوق الانسانية والشرعية الدولية.

اشاعة خوف

ونظراً لان جوهر ما يعنيه الارهاب هو اشاعة الخوف والفزع في نفوس الناس لتخريب معنوياتهم وشل ارادتهم في مقاومة انتهاك حقوقهم وحرياتهم ، فان نقطة البداية في مقاومة الارهاب هو تعزيز الامن النفسي في اوساط الشعب وقواته المسلحة الوطنية ومنظماته الشعبية والمهنية .

واذا كان مفهوم الامن الدولي على وفق تعريف هيئة الامم المتحدة ، بانه الحالة التي ترى الدول فيها ان ليس ثمة خطر من وقوع هجوم عسكري او ظغط سياسي او قسر اقتصادي ، حتى تستطيع مواصلة تنميتها وتقدمها بحرية ادارة شؤون نزع السلاح – تقرير الامين العام – مفاهيم الامن – الامم المتحدة – نيويورك – 1986 – صفحة 61 البند 206 .

فان الامن الشخصي في اطاره العام يعني الاحساس الشعوري بعدم وجود خطر مباشر يهدد الفرد في ممارساته لواجباته وتمتعه بحقوقه وفق القانون . ولان هذا الاحساس هو نتاج حالة نفسية ترتبط بعقيدة الانسان وتفكيره وسلوكه .

فقد كان ومازال البحث في نفس الانسان من الموجبات الشرعية في الاسلام ، مؤكدة بايات مباركة واحاديث شريفة ومرويات عن صحابة رسول الله وال بيته الكرام . فمن اقوال الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام معرفة النفس انفع المعارف و افضل العقل معرفة الانسان بنفسه . فمن عرف نفسه فقد عقل و غاية المعروف ان يعرف المرء نفسه . ومن اقوال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام نال الفوز الاكبر من ظفر بمعرفة النفس و من عرف نفسه عرف ربه و من عرف نفسه كان لغيره اعرف . السيد كمال الحيدري – التربية الروحية … بحوث في جهاد النفس – مؤسسة النبراس للطباعة والنشر – العراق – النجف الاشرف – الطبعة الاولى – 2000م .

مفهوم النفس

لذلك كان امر طبيعياً ان يعتني جمع غفير من فلاسفة المسلمين في مؤلفاتهم ببحث مفهوم النفس الانسانية ومكوناتها وطباعها …. الخ ومنهم الكندي والرازي والفارابي وابن سينا والسجستاني وابي الحسن العامري ومسكوية والغزالي وابي البركات البغدادي وابن حزم وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابي طالب المكي وعبد الكريم الجيلي وابن سبعين وابن عطاء الاسكندري وابن القيم الجوزية ، أ . د ناجي التكريتي – مفهوم النفس عند الفلاسفة المسلمين – مجلة المورد – العددان الثالث والرابع – 2004 – الصفحات 43 – 49 .

ووجدت في مؤلف السيد كمال الحيدري المشار اليه مراجع كثيرة اعتنت بذات الموضوع ، ومنهم السيد محمد العيناتي في اداب النفس ، والشيخ لطف الله الصافي في امان الامة من الضلال والاختلاف ، والشيخ محمد باقر المجلسي في بحار الانوار ، والسيد عبد الله شبر في تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد ، والسيد حيدر الامين في تفسير المحيط الاعظم والبحر الخضم ، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، وحسن حسن زادة املي في ثمان رسائل ومحمد مهدي التراقي في جامع السعادات والسيد صدر الدين محمد الشيرازي في الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة … وغيرها كثير . السيد كمال الحيدري – المرجع السابق – فهرست المصادر – الصفحات 359 – 362 .

واثار اهتمام المدارس الفلسفية الاسلامية التي شاع صيتها في بغداد والبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وبخاصة جماعة اخوان الصفا وخلان الوفاء ببحث دواخل النفس الانسانية ودوافعها والعوامل المؤثرة فيها ، اهتمام المستشرق الالماني فريدرخ ديتريصي لان يكتب ثمانية مجلدات ضخمة عن الفلسفة الاسلامية في القرن الرابع الهجري دون ان يتعدى رسائل اخوان الصفا كمصدر اصيل لكل ما كتب . الدكتور محمد غلاب – اخوان صفا – دار الكاتب العربي للطباعة والنشر – المكتبة الثقافية – العدد 190 / 16 يناير 1968 – صفحة 88 .

واهتمام علماء الغرب المعاصرين بالدراسات النفسية لكشف اسرار النفس والتعرف على طاقاتها الكامنة وقدراتها الخفية هو الذي دفع احدهم للقول ان الانسانية لا يعوزها الوقوف على اسرار الطبيعة بقدر ما هي محتاجة الى التعرف على نفسية افرادها والبواعث المحركة لسلوكهم ، فلعل تهيئة هذه المعرفة تصل بالناس الى حياة افضل القول منسوب للاستاذ Thorsten Sellin مشار اليه في مقدمة كتاب استاذنا الدكتور رمسيس بهنام – علم الاجرام – منشأة المعارف – الاسكندرية – مصر – الطبعة الثالثة – 1970 . ويبدو مفهوماً لماذا اصبح علم النفس كاحد العلوم المستقلة المهمة منذ بدايات القرن التاسع عشر ، ولماذا انجب هذا العلم في القرن العشرين فروعاً اضحت من اهم العلوم الانسانية المعاصرة ومنها علم النفس التربوي و علم النفس الجنائي و علم النفس الاجتماعي و علم النفس العسكري و علم النفس الصناعي …. بل وشهد النصف الثاني من القرن الماضي قفزات نوعية مهمة في الدراسات النفسية والتي اضحت معروفة بـ الباراسايكولوجي و القدرات فوق الحسية و الباراسايكولوجية الجديدة و السيكوترونات التي تقوم على اساس دراسة الظواهر الطبيعية الخارقة عن طريق العمل المشترك بين عدة علوم متعددة . للمزيد من التفاصيل تراجع دراسات كل من ، سعدي زكريا عمار – الباراسايكولوجي والظواهر فوق النفسية – مجلة الامن القومي – العدد الثاني – السنة السابعة 1985 بغداد – صفحة 167 وما بعدها + ميكائيل كيرونوسيك – السيكوترونات وعلم النفس – مجلة العلم والمجتمع – العدد 19 / يونيو – اغسطس / 1975 – اصدار مركز مطبوعات اليونسكو – القاهرة + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – مكافحة الاجرام والتطورات المعاصرة في الدراسات النفسية – مجلة الامن والحياة – الرياض العدد الصادر برقم 256 في اكتوبر – نوفمبر 2003 – الصفحات 34 – 37 .

امن نفسي

ومما يدعو للارتياح ان موضوع الامن النفسي كان محل اهتمام كلية التربية ابن رشد في جامعة بغداد ، حيث انجز فيها خلال العقد الاخير من القرن الماضي مجموعة رسائل دراسات عليا عن هذا الموضوع …. منها :-

رسالة فاطمة عباس مطلك للحصول على شهادة الماجستير سنة 1994 عنوانها : بناء مقياس مقنن للامن النفسي لطلبة جامعة بغداد .

رسالة جنان سعيد احمد للحصول على شهادة الماجستير سنة 1994 عنوانها : الامن النفسي للمراهقين وعلاقته باساليب المعاملة الوالدية .

رسالة تغريد خليل غني للحصول على شهادة الدكتوراه سنة 1997 عنوانها : بناء برنامج ارشادي جمعي للامن النفسي واثره في التفكير الابتكاري لدى طلبة الجامعة .

رسالة فريدة بحر الدين العامري للحصول على شهادة الماجستير سنة 1999 عن الامن النفسي وعلاقته بالشعور بالعوز الغذائي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينتي صنعاء وعدن . بيت الحكمة – بغداد – 2000 م – ببلوغرافيا العلوم التربوية والنفسية – اعداد لجنة برئاسة الدكتور عبد الله حسن الموسوي .

واحدث جهود مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد كشفت ان عدد المصابين في العراق بعلل نفسية وامراض عقلية بعد الاحتلال الامريكي للعراق سنة 2003 ازداد .. تشير الى اتساع معاناة العراقيين النفسية وبخاصة من ارهاب العنف والتوتر والقلق والكآبة …

ازالة الخوف

وان الحاجة اضحت ملحة لتنفيذ برنامج لتحقيق علاج نفسي جماعي ، وازالة اسباب الخوف المتنامي من جراء العنف . حوار مع احد اساتذة مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد – اذيع من اذاعة لندن العربية مساء الاحد 16 / 9 / 2007 .

ان تقارير المنظمات الانسانية المرتبطة او المتعاونة مع هيئة الامم المتحدة عن انتهاكات حقوق الانسان اليومية في مختلف دول العالم وفي مختلف جوانب الحياة العامة وبخاصة في الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي على الشبهات والظنون من قبل جهات اجنبية او محلية واكتظاظ السجون بعشرات الالوف من المعتقلين ، واغتيال العلماء او خطفهم وابتزازهم جعل حالة العنف هي السمة الغالبة في سلوك الافراد ، وجعل الخوف من العدوان والظلم باعثاً حقيقياً على انهيار المعنويات والهجرة الجماعية الى خارج الوطن … انظر على سبيل المثال الدراسات التالية احمد محمد النقشبندي – اضواء على تردي الوضع الامني – جريدة الصباح 1 / شباط / 2007 صفحة 13 + الدكتور اكرم عبد الرزاق المشهداني – السجون العراقية وضع مروّع – جريدة الزمان 26 / تموز / 2007 + امال كاشف الغطاء – العنف وعلاقته بالوضع الجغرافي للعراق – جريدة الزمان 9 / حزيران / 2007 + تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين يكشف انتهاكات صارخة – جريدة الزمان – صفحة 14 – 28 / حزيران / 2007 .

فما هو الحل المناسب لاستعادة الامن النفسي في نفوس الناس؟

ابتداءً لابد من الوعي بحقيقة متفق عليها في الدراسات الامنية التخصصية هي ان الامن كنقيض لحالة الخوف هو نتاج حالة شعورية نابعة من داخل نفس الانسان ، وهي نتاج عوامل اعتقادية وفكرية ذاتية …. وهي كما وصفها الشاعر الكبير ابو الطيب المتنبي :

وما الخوف الا ما تخوفه الفتى …………. وما الامن الا ما يراه الفتى امناً

لكن هذه الحالة الشعورية النفسية الذاتية تتكامل مع حالة اجرائية وهي جهد منظم تبذله مؤسسات رسمية متخصصة وشعبية متطوعة . وهذا يعني ان مفهوم الامن يقوم على تكامل الامن الشعوري مع الامن الاجرائي …. بمعنى ان الشجاعة الذاتية عند الافراد واحساسهم الشعوري بالامن لابد ان تدام وتصان وتعزز بالامن الاجرائي الذي تبذله مؤسسات الدولة والمجتمع .. وفي مقدمتها القوات المسلحة الوطنية بمختلف مكوناتها وصنوفها ، والوزارات المعنية بالتربية والتعليم ، والثقافة والاعلام ، والصحة والعمل والرعاية الاجتماعية وعموم الشؤون الاجتماعية .

للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تراجع مؤلفات اللواء محمد عبد الكريم نافع – الامن القومي فلسفته ومفهومه وعملياته – دار الشعب – القاهرة 1975 + امن الدولة العصرية – مطبعة كلية الشرطة – القاهرة – 1976 + فلسفة الامن – كلية الشرطة – القاهرة – 1984 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – متطلبات تطوير اجراءات مكافحة الاجرام في ظروف الحصار الجائر – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري – وزارة الداخلية – 1995 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الامن الوطني الشامل يربط بين السياسة والاقتصاد والجغرافية – جريدة الزمان 28 / تموز / 2005 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – اسس بناء الشرطة العصرية – جريدة الزمان – تشرين اول – 2005 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الاثار المتوقعة لنشر اخبار الجرائم والتناول الاعلامي – جريدة الزمان 18 / كانون ثاني / 2006 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الانتربول والتعاون الدولي في مكافحة الاجرام – مجلة الحكمة العدد 43 / 2006 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – مكافحة الارهاب بين تدابير الامم المتحدة والاستراتيجية العربية – جريدة الزمان 20 / 6 / 2006 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الجهود الاممية لمنع الجرائم في المدن الكبرى – جريدة الزمان 4 و 5 / حزيران / 2007 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – التكاملية في حماية امن الدولة – جريدة الزمان 8 / 10 / 2009 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الضوابط الاممية لحفظ الامن والنظام في الاجتماعات غير المشروعة – مجلة الداخلية – بغداد – العدد 6 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – تطور التعاون الامني بين الدول العربية – جريدة الزمان 3 و 4 / 12 / 2016 + عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – اساليب التعاون الدولي لحفظ الامن ومكافحة الاجرام – جريدة الزمان – 9 / 1 / 2017 + د. عقيل الخزعلي – صناعة الامن المستدام …. الاسس والمنطلقات – مجلة اغتراب – مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتيجية – بغداد – العدد الثالث – ايار – 2017 + اللواء المتقاعد وليد خليفة هداوي – الاساليب الارهابية واجراءات الوقــــاية منها – بغداد – 2016 .

{ لواء شرطة متقاعد