التفويض والتنفيذ نظام إداري – طارق حرب

في سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محاضرة عن نظام الوزارة كنظام اداري عرفته الدولة العباسية مما لم تعرفه الدولة الاموية ودولة الخلفاء الراشدين وكيف ان نظام الوزارة الذي كان يقوم على وزير واحد فقط تطور الى وزيرين هما وزير التفويض ووزير التنفيذ في بغداد مما لم تعرفه الدول في ذلك الوقت وحتى دولة الاندلس وان كانت هنالك بعض الالقاب على الوزير مما توحي بالجمع بين المنصبين في آن واحد مثاله ان خليفة بغداد الموفق لقب وزيره الحسن بن مخلد بذي الوزارتين تقديرا لخدماته للدولة ذلك ان وزير التفويض هو الذي يفوض اليه خليفة بغداد تدبير الامور برأيه وامضائها على اجتهاده وبذلك يكون همزة الوصل الوحيدة بين الخليفة والشعب فيتولى جميع الوظائف وخاصة التعيين والعزل حتى في المناصب العليا في بغداد وتولي المظالم ويتولى الحرب بنفسه وممارسة جميع الصلاحيات باستثناء تعيين ولي العهد والاستعفاء من الخلافة وليس له عزل من قلده الخليفة وتقليد التفويض يكون بعبارة واضحة صريحة كأن يقول الخليفة للوزير:- قلدتك ما إليَّ نيابة عني

اما وزارة التنفيذ فهي أقل شأنا وادنى مرتبة من وزارة التفويض وتقتصر صلاحية وزير التنفيذ على ما يوكل اليه الخليفة من امور حيث ينقل اوامر الخليفة وتعليماته الى الولاة والامراء والقضاة وسائر الرعية ويشارك في الرأي اذا اراد الخليفة ذلك وتختلف شروط الوزارتين حيث تتشدد بالنسبة لوزير التفويض وتكون متساهلة مع وزير التنفيذ بسبب اختلاف صلاحيات كل منهما ومن وزراء بغداد في العهد العباسي زمن خلفائها فكان لباني بغداد المنصور الوزراء خالد البرمكي وابو ايوب المورياني والفضل بن الربيع وكان وزير الهادي الربيع بن يونس ووزراء الرشيد البرامكة والفضل بن الربيع واستمر هذا وزيرا في عهد الامين اما المأمون فوزراؤه الفضل بن سهل ذو الرياستين واخوه الحسن بن سهل واحمد الاحول واحمد بن يوسف ومحمد بن يزداد ووزراء المعتصم الفضل بن مروان واحمد بن عمار ومحمد بن عبد الملك الزيات ومنذ مقتل المتوكل ضعفت سلطة الوزير السياسية نتيجة استبداد الاتراك بالحكم وتعاون الوزير معهم حتى تولى أوتامش التركي الوزارة زمن المستعين وهرب الوزير بن يزداد من سامراء الى بغداد بعد غضب الاتراك وفي زمن المعتز كان هنالك عدد من الوزراء الذين يعزلهم الاتراك وفي زمن المهتدي بالله شكلت طبقة الكتاب مصدر الوزراء كالوزير سليمان بن وهب وعيسى بن فرخشاه لانهم الافضل ادبا وكتابة في اداريات الدولة وفي زمن المعتمد كان عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزارة للخلاص من الاتراك لكنه لم ينجح واستوزر الموفق اسماعيل بن بلبل الذي جمع له السيف والقلم وكان المعتمد ولاول مرة تصرف بحرية في اختيار الوزير عبد الله بن سليمان بن وهب اما بالنسبة للشروط المطلوبة في الوزير ففي وزير التفويض يشترط فيه جميع الشروط المطلوبة في الخليفة كالعلم والعدالة والسلامة الجسدية وان يكون صالحا للوزار وكفوءا لها ولكن الاغلب لم يشترط شرط النسب في الوزير اي لا يشترط ان يكون قرشيا ام وزير التنفيذ فانه يشترط فيه بعض الشروط مثل شرط الامانة حتى لا يخون فيما أؤتمن عليه وصدق اللهجة وقلة الطمع والذكاء والفطنة وان لا يكون من اهل الاهواء واجيز تولي وزارة التنفيذ من غير المسلمين والفرق الكبير هو ان وزير التفويض شخص واحد في الدولة ويجوز تعيين اكثر من وزير تنفيذ ويجوز لوزير التفويض استخلاف نائب له ولا يجوز لوزير التنفيذ ذلك وعزل وزير التنفيذ لا يترتب عليه عزل العاملين معه اما عزل وزير التفويض فيعني عزل جميع العاملين معه .