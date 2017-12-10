لم تعدّ القدس لنا يا فيروز – زينب فخري

لم تعدّ القدس مدينة عربية.. وفيروز ما زالت تصدح منذ سنوات طويلة: “عيوننا إليكِ ترحل كلّ يوم.. تدور في أروقةِ المعابر.. تعانقُ الكنائس القديمة.. وتمسحُ الحزن عن المساجد..

الغضب الساطع آتٍ وأنا كلي إيمان..

البيت لنا.. والقدس لنا..”

يا فيروز لقد بِيعت القدس!

فالظروف مؤاتية لتسليمها لإسرائيل.. مناسبة لإعلان ترامب أنَّ القدس عاصمة إسرائيل..

ماذا تتوقعين ردود أفعال العرب؟! سيكتفون بالتظاهرات والاحتجاجات وعقد المؤتمرات وبيانات تنديد وشجب وربما تجتمع الجامعة العربية في جلسة طارئة لكن لن يحدث شيء أقسم لكِ.. سيتعبون وينامون!

فالولايات المتحدة تخطط لهذا الأمر منذ بداية التسعينات، بل أعلنت عن ذلك ولم يكن سرّاً لكنها كانت تؤجل ذلك لاعتبارات سياسية وعسكرية وأمنية..

وترامب وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اعترافاً منه بأنَّها عاصمة إسرائيل..

ماذا فعل العرب والمسلمون مثلاً مقابل هذا الوعد الوقح!

مليارات الدولارات يكسبها ترامب من السعودية وصفقات وصفقات!!

دعينا نلقي نظرة على أحوال العرب بعد مضي مئة عام على وعد بلفور المشؤوم لنصل إلى مرحلة ترامب:

خلاف خليجي – خليجي..

اليمن تذبح وتطعن من الخلف بخناجر أخواتها..

استنزاف العراق وسوريا بحرب إرهاب وعصابات تكفيرية خطط لوجودها في هذين البلدين من دول وأوَّلها إسرائيل ومخابراتها اللعينة..

مصر في وضع اقتصادي وسياسي لا تحسد عليه وتطلب مساعدات أمريكية..

ولبنان ودول المغرب العربي واقعة تحت مطرقة السعودية وتحكمها..

الماكنة الإعلامية الإسرائيلية اللعينة تعمل ليلاً نهاراً، ومن عملها بث صور لمسجد قبَّة الصخرة على أنَّه المسجد الأقصى تمهيداً لتدميره!

ماذا سيفعل العرب مثلاً؟! مقاطعة أمريكا؟! بضائعها؟! وقف هجرة أبنائنا لها؟

ماذا سيفعلون غير ذلك؟! الهرولة للدول الأوربية التي تميل لإسرائيل أصلاً لتسجل تحفظها لهذا الإعلان في هذا الوقت ذاته؟!

ماذا سيفعلون يا فيروز؟ بربكِ قولي لي؟! لا شيء عزيزتي!

وأمام هذه النكبة لا أملك الآن غير نصيحة أقدمها للعرب والمسلمين البالغ تعدادهم مانحوالمليار والنصف مليار نسمة:

تأملوا هذه الكلمات وأبكوا معي بصمتٍ:

” يا ليلة الإسراء يا درب من مرّوا إلى السماء”..

ربّما لا تعرفون أنَّها تعني إسراء الرسول المذكور في القرآن: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَـــــــــهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ” (الإسراء/ 1)، والحــــــمد لله المسلمون متفقون على إسراء الرسول من مسجد الحرام إلى الأقصى!