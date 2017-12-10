مجلس المحافظة يطالب بالتحقيق في إختفاء أنقاض 120 مدرسة

الدايني: حمى الطلاق تدق ناقوس الخطر في ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا مجلس محافظة ديالى ، الى وضع حلول تسهم بتقليل حمى الطلاق ومعالجة اسبابه ، فيما اكد انها تدق ناقوس الخطر لأنها تهدد بنية العائلة في المحافظة .

وقال رئيـــــــــس المجلس علي الدايني لــ (الزمان) امس إن (معدلات الطلاق بعد 2003 شهدت ارتفاعا مطردا، وبشكل لافت خاصة في السنوات الاخيرة، بعدما تحولت ثورة الاتصالات وتقنياتها الى اهم اسباب الطلاق في ديالى) ، موضحا أنها (تقف وراء نحو 40 بالمئة منها بالوقت الراهن) .

واضاف الدايني، أن (حمى الطلاق تدق ناقوس الخطر لأنها تهدد بنية العائلة في ديالى كونها تلتهم سنويا قرابة نصف الزيجات وهي بالآلاف) ، معتبرا ذلك بأنه (يعني اننا امام ظاهرة اجتماعية خطيرة يجب الانتباه اليها لان تداعياتها وإفرازاتها السلبية لاتقف عند حد معين) .

ودعا رئيس مجلس ديالى ، الى (إجراء دراسة وطنية لوضع حلول تسهم في تقليل حمى الطلاق ومعالجة اسبابه) ، مشددا أن (بقاء الامور على حالها ستجعلنا امام مشكلة معقدة جدا ستفرز مشاكل اجتماعـــية كبيرة).

من جهة اخرى اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، إن (العشوائيات السكنية إحدى الظواهر السلبية التي برزت بعد 2003 وتفاقمت بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة لأسباب متداخلة منها الفقر والعوز والتهجير القسري بسبب الاوضاع الامنية).

واضاف الدايني لــ (الزمان) ، أن (إزالة العشوائيات في الوقت الراهن ستؤدي بـ20 الف أسرة الى المجهول وهذا ما يمنعنا من اتخاذ اي قرار ازائها بالوقت الراهن) ، مشيرا الى أن (الملف معقد للغاية ولا يمكن حله الا بمجهود وطني كبير) . وبين رئيس مجلس ديالى ، أن (العشوائيات تمثل بالنسبة لنا قلقا امنيا وخدميا واجتماعيا منذ سنوات عدة ، مشددا على ضرورة حل المشكلة لان تداعياته سلبية في اتجاهات مختلفة ومنها الامنية) .

من جهة اخرى اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى ، عن المباشرة بمشروع هدم وإعادة بناء عدد من مدارس المحافظة ، مؤكدا انها بدعم من صندوق اعمار المناطق المحررة . وقال مدير قسم الاعلام في تربية ديالى سنان الربيعي لــ (الزمان) امس ان (من بين هذه المدارس مدرسة الهديل الابتدائية بواقع تسعة صفوف في قرية الصدور – قضاء المقدادية و مدرسة المأمون الابتدائية الواقعة في ناحية العظيم- قضاء الخالص بواقع اثنا عشر صفا مع جناح اداري وملحقات صحية).

دعم صندوق

واضاف الربيعي، ان (هذه المشاريع تأتي ضمن خطة المديرية العامة لتربية ديالى وبدعم من صندوق اعمار المناطق المحررة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة بفعل العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي) .

واوضح الربيعي ، ان (المشاريع تم المباشرة بها ومتابعتها والاشراف عليها من قبل مهندسي قسم الابنية المدرسية والاقسام ذات العلاقة في المديرية).

على صعيد آخر طالب عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي ، بإجراء تحقيق فوري في اختفاء غامض لانقاض 120 مدرسة داخل المحافظة، مؤكدا ان الملف فيه شبهات فساد مالي واداري كبيرة.

وقال المسعودي لــ (الزمان) امس إن (اكثر من 120 مدرسة تم تهديمها في مناطق متفرقة من ديالى قبل اربع سنوات تقريبا بذريعة اعادة اعمارها من جديد وفق برنامج عمل تبنته وزارة التربية الا ان فشله في تحقيق مبتغاه وتسبب في كارثة تربوية) .

واضاف المسعودي ، ان (انقاض المدارس التي تم تهديمها اختفت بشكل غامض رغم ان تلك الانقاض كان بالإمكان الاستفادة منها في تحويلها الى اموال من خلال بيعها او استثمارها في بناء المدارس اساسا) ، داعيا الى (فتح تحقيق فوري لمعرفة اين ذهبت انقاض المدارس) .

من جهة اخرى قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ، إن (اسواق ديالى شهدت مؤخرا تدفقا غير مسبوق لبيع مختلف انواع الدواجن ومنها البيض واللحوم البيض بمختلف انواعها وهي فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري وهي اشبه بالوباء القاتل الذي يحمل امراضا فتاكة) .

واضاف الحسيني لــ (الزمان) ، ان (اغلب منتوجات الدواجن تحمل ماركات تجارية مزورة بإتقان شديد ، مؤكدا ان ما يحدث هو ارهاب مضاعف يقتل المدنيين ويزيد من الامراض الفتاكة).

واشار الحسيني الى ان (اللجنة ستشكل لجنة تحقيق في كيفية دخول كميات كبيرة من المواد الفاسدة الى اسواق ديالى ، داعيا الجهات الرقابية المختصة الى التدخل والعمل على ضبط المواد الفاسدة ومعاقبة المتعاملين بها لمنع تسويقه الى المزيد من الاسواق المحلية) ، لافتا الى ان (المواد الفاسدة تباع بأسعار بخسة من اجل تسويقها وبالتالي تسهم في خلق الامراض من جهة وتكبيد الانتاج الوطني من الدواجن خسائر فادحة بسبب فرق الاسعار).

منازل مشيدة

الى ذلك اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، عن إزالة نحو 30 من المنازل المشيّدة على الاراضي الحكومية بالقضاء.

وقال قائمقام القضاء محمد ملا حسن لــ (الزمان) ، إن (ظاهرة التجاوزات من قبل مواطنين على الاراضي الحكومية التابعة للدولة وخاصة على ضفاف الانهر والجداول والقنوات الاروائية برزت مؤخرا في القضاء ، حيث تم اطلاق حملة كبرى لرفعها وإزالتها نهائياً) . وأضاف ملا حسن ، أن (الحملة أسفرت حتى الان عن هدم وإزالة 30 منزلا كذلك 20 تجاوزاً آخر، معظمها تم بناؤها من قبل مواطنين على ضفاف الانهر والقنوات والجداول الاروائية في خانقين) ، مشددا الى انه (سيتم إزالة كافة التجاوزات استنادا للقوانين النافذة بهذا الخصوص) .

فيما اعلنت قيادة شرطة ديالى ، انها ضبطت شاحنة محملة بسبائك النحاس معدة للتهريب جنوب بعقوبة.

وذكرت القيادة في بيان لها تلقت الـ (الزمان) نسخه منه ، ان (مفارز من قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة ديالى تمكنت من ضبط شاحنة سكانيا محملة بمادة النحاس على شكل سبائك معدة للتهريب جنوب بعقوبة)، واضافت القيادة ، انه (تم تسليم العجلة مع المادة المضبوطة والسائق الى مديرية الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية).