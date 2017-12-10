العراق يتلقى تهاني الدول الشقيقة والصديقة بإعلان النصر النهائي:

تأكيدات بمواصلة الدعم في المستقبل لتجاوز التحديات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

هنأت النخب السياسية والثقافية والاجتماعية الشعب العراقي وشعوب العالم بتحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي، كما تلقى الشعب العراقي والجهات الرسمية تهاني العديد من الدول العربية وألاجنبية التي اشادت بدور القوات المسلحة بتحرير اراضي العراق.

واعرب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن تهانيه للشعب العراقي الأبي وشعوب العالم اجمع بتحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي بتحقيق النصر الكامل والنهائي على داعش الإرهابي.

واكد معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس (أهمية المضي قدما على الفور لإنجاز عودة كريمة للنازحين كافة والبدء بجهود تحقيق مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية وشاملة بوصفها الضمان الأكيد لحماية وتمتين الوحدة الوطنية وتهيئة الطاقات والدعم الدولي للمباشرة بتنفيذ خطط اعمار المناطق المحررة، ووضع برامج فعالة لرفع مستوى الشرائح الفقيرة في كل البلاد، إلى جانب مواصلة مكافحة الأفكار الارهابية والتكفيرية والاقصائية من أي نوع لقطع الطريق على أي عودة للارهاب وجرائمه).

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مساء اول امس النصر النهائي على داعش خلال كلمة متلفزة.

وهنأ معصوم ايضاً(قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة على كفاءتهم ومعنوياتهم القتالية، وروح البطولة والصمود والاصرار في صنع هذا النصر التاريخي العظيم).

اشادة بالتضحيات

مشيدا بـ(بسالة وتضحيات جميع تشكيلاتها من وحدات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والقوة الجوية وطيران الجيش وجميع صنوف وتشكيلات قواتنا المسلحة من الاسناد الهندسي والطبي والإمداد اللوجستي والمتطوعين من أبناء العشائر والمدنيين المتطوعين في المناطق المحررة، والمواطنين كافة الذين أسهموا بأي شكل في تحقيق هذا النصر الخالد).

كما حيا باجلال الشهداء وتضحيات الصحفيين والاعلاميين، ولاسيما الشهداء منهم، مؤكدا لزوم الاهتمام المضاعف والسريع بعوائل الشهداء والمصابين ومعالجة الجرحى بشكل عاجل واشاد ببطولة وصمود المرأة العراقية واستذكر معاناة المختطفات والاسرى والارامل والامهات من ضحايا الارهاب واشاد بدور النخب المثقفة والاعلاميين وشكر بتقدير بالغ قوات التحالف والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والانسانية .

بدوره، هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الشعب العراقي والقوات الامنية بالمناسبة.وقال الجبوري في بيان تلقته(الزمان) امس ان (ما حققته القوات الامنية من انتصارات سريعة وحاسمة اسهمت بالقضاء على هذا التنظيم الاجرامي).

مثمنا (الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الامنية البطلة بكل صنوفها وتشكيلاتها في سبيل انهاء وجود هذا التنظيم الظلامي في العراق).

ولفت الى ان (المرحلة المقبلة لا تقل اهمية عن الحرب ضد الارهاب وتتمثل بإزالة اثاره الفكرية المتطرفة والعمل على اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين اليها وفق توقيتات زمنية محددة، والبدء بمصالحة مجتمعية حقيقية والانطلاق نحو صفحة جديدة لبناء اقتصاد رصين على اسس مستدامة تعيد العراق الى مكانه الطبيعي بين دول العالم وتسهم في تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات).

وقدم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي التهنئة والمباركة بالنصر المؤزر لصاحب الفتوى الجهادية المرجع علي السيستاني وللعراق والعراقيين وللامة الاسلامية وجميع الشعوب المحبة للامن والاستقرار الانتصار على الاٍرهاب والتطرف والعنف. وقال في بيان ان (هذا الانتصار تحقق بتضحيات الحشد الشعبي وابناء قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية والقوة الجوية والبيشمرگة وابناء العشائر وجهاز مكافحة الاٍرهاب وجميع المواطنين والقوى السياسية التي دعمت وأسندت وتبرعت).

مضيفًا ان (انتصارنا في العراق كان له انعكاس إيجابي على كل الجبهات التي تواجه الارهاب خصوصا في سوريا ولبنان اليمن ومصر وباقي دول العالم).

وتقدم المالكي بـ(الشكر لكل الدول التي وقفت معنا ضد الاٍرهاب، والشكر للحكومة والوزارات الأمنية التي تحملت تبعات الجهاد ضد الإرهابيين)، داعيًا الى (الحفاظ على هذا النصر من خلال المضي في حركة اعادة البناء والإعمار وإعادة النازحين وإعمار كل المحافظات العراقية).

مواجهة الخلايا

وهنأ رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الشعب العراقي على النصر.

وقال الحكيم في بيان تلقته (الزمان) امس (لا يسعنا في هذا المقام الاَّ أن نهنئ أبناء شعبنا ومراجعنا العظام ونشيد بجهود الحكومة العراقية وحسن إدارتها لملف مواجهة الإرهاب عسكرياً فضلاً عن الإشادة بقواتنا وأجهزتنا الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشدِ الشعبي والعشائري والبيشمركة وما قدموه من تضحيات من أجل عزة ورفعة العراق).

لافتاً الى أن (النهاية العسكرية لداعش تتطلب جهداً مضاعفاً لمواجهة الخلايا النائمة لداعش التي تتحين الفرص لتنفيذ هجماتها الإرهابية ما يعني أننا أمام واقع أمني يحتاج إلى تكتيكات وأساليب أمنية جديدة بالإضافة إلى أهمية معالجة الأفكار المتطرفة وتخليص المجتمع منها لإعلان العراق خالياً من الطائفية بالكامل وكل النعرات العنصرية الأُخرى).

الى ذلك، هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشعب والقوات الأمنية بالنصر النهائي.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر(شكراً لله الذي نصر عبده واعز جنده شكراً لمراجعنا وحوزتنا شكراً لجيشنا وقواتنا الامنية والمجاهدين الابطال وشهدائهم شكراً للأخ العبادي لإعلانه النصر مبارك لشعبنا هذا الانتصار).

وأضاف (اليوم انتصرنا على الارهاب وغداً يجب ان ننتصر على الفساد ولن يضيعوا فرحتنا بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل)، داعيا الشعب العراقي الى (الاحتفال بالنصر بالطرق المقبولة)، عادا يوم النصر عيداً وطنياً للعراق.

وتقدم اتحاد أدباء وكتّاب العراق بالتهنئة .

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد عمر السراي في بيان تلقته (الزمان) امس (يزف الاتحاد العام للأدباء والكتاب أبهى أكاليل الورد للشعب العراقي الأبي، بمناسبة تحرير أرضه من دنس داعش الإرهابي، وامتداد النفوذ التام للوطن على كل أراضيه العزيزة)، مضيفاً إن (هذا النصر المؤزر جاء بتضحيات أبنائه البواسل مدنيين وحملة سلاح، بنسائه ورجاله، بشيوخه وشبابه وأطفاله، وهو نصر يمثل فوز الإنسانية على الخراب، والنور على الظلام. فألف مبارك للأرواح الصابرة الصامدة وهي تتطرز بالشموس التي لا تغيب).

وتابع (ونحن إذ نعلن الفرح بالانتصار، لا ننسى دماء من رووا التراب الجليل بجودهم الغالي، ولا ننسى عوائلهم المحتسبة، داعين للشهداء بالخلود، ولأهليهم بالمجد، ونستذكر المواقف الوطنية لأديباتنا وأدبائنا، وهم يصنعون الموقف الحق بثباتهم، ويقارعون مسببات الدمار بركلهم الطائفية رادّيها إلى جحورها).

مضيفًا (كذلك نستثمر هذه الأوقات السعيدة لنلفت عناية الدولة العراقية، بمؤسساتها كافة، ونخص الحكومة منها، بأن خير وسيلة لوأد الفتنة ومنع الوطن من الانجرار نحو ما يشابه وقوعه في شرّ الإرهاب، دعم الثقافة والمثقفين، والأدب والأدباء والفن والفنانين وغيرهم من بناة الحياة الراقية).

خارجياً ، هنأت دولة قطر العراق بالمناسبة.

تهان دولية

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان (تأكيد موقف دولة قطر الثابت ضد الارهاب ورفضه وادانته بصوره واشكاله كافة مهما كانت اسبابه ودوافعه)، مجددة (وقوف دولة قطر الى جانب العراق لتعزيز الامن والاستقرار في ربوعه واعادة الاعمار وتحقيق التنمية الشاملة).

الى ذلك، رحبت الحكومة الاردنية باعلان العراق تحرير اراضيه.

وحيا وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني (جهود الحكومة العراقية وقواتها المسلحة واجهزتها الامنية والشعب العراقي الشقيق في تصديهم الباسل للعصابة الارهابية وتخليص العراق من فكرها الظلامي وافعالها الاجرامية)، مؤكداً (وقوف الاردن الى جانب العراق الشقيق في تصديه للارهاب وعصاباته الاجرامية)، مجددا (موقف الاردن الثابت في مكافحة الارهاب الذي يستهدف العراق والمنطقة باسرها ويضرب في اماكن عدة من العالم ).

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العبادي، على المسافة التي تم قطعها في الحرب على داعش.

وقالت ماي في بيان (في هذه اللحظة التاريخية، وباسم المملكة المتحدة أهنئ رئيس الوزراء العراقي العبادي وجميع العراقيين).وأضافت أن (التنظيم الإرهابي خسر في كل من العراق وسوريا)، مشيرة إلى (بدء مرحلة جديدة في العراق). وهنأ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك العبادي بانتهاء الحرب ضد داعش. وقال ماكغورك في سلسلة تغريدات على تويتر ان (العبادي أعلن اليوم للمرة الأولى بعد أربع سنوات طويلة، أن داعش لم يعد يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق)، مهنًأ اياه والشعب العراقي على( هذا الإنجاز الكبير الذي رأى الكثيرون أنه مستحيل).

وتابع (أننا نثمن تضحيات الشعب العراقي وقواته الأمنية ونحترم روح الوحدة في صفوفهم والتي جعلت هذا اليوم ممكناً ونؤمن أنه يجب تجديد هذه الروح واستمرارها في الوقت الذي يعمل خلاله العراق على تعزيز هذه المكاسب التاريخية خلال العام المقبل).

مؤكدًا أن (التحالف الدولي سيواصل الوقوف مع العراق لدعم قواته الأمنية واقتصاده واستقراره للمساعدة على ضمان عدم تمكن داعش مرة أخرى من تهديد شعب العراق أو استخدام أراضيه ملجًأ، ونحن اذ نحتفل بالانتصار التاريخي الذي تحقق اليوم فإننا ننظر إلى العمل الذي لا يزال قائماً).

من جهته، هنأ السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان العراقيين بالمناسبة .

مواصلة الدعم

وكتب على صفحته الرسمية (نهنئ جميع العراقيين على التحرير الكامل للعراق من داعش)، مضيفا ان (عناصر القوات الامنية العراقية نذروا انفسهم لهذه الحملة النبيلة وقد ضحى الكثير منهم بحياته دفاعا عن وطنهم والعالم ضد اكثر اشكال الارهاب شرا).

كما رحبت الحكومة الاسبانية بالنصر النهائي على داعـش.وأعربت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان عن دعمها الكامل وتضامنها مع الـعـراق حكومة وجيشا وشعبا في هذه اللحظات المهمة.وعدّ البيان ان (مستقبلا واعدا يفتح أبوابه أمام الـعـراق اليـوم حاملا معه تحديات كبيرة تتجسد أهمها في إعادة إعمار البلاد وعودة ملايين المشردين إلى ديارهم وتوطيد الاستقرار والأمن وتعزيز وحدة الـعـراق وقوته)، مؤكداً ان (اسبانيا ستقف إلى جانب الـعـراق في هذه المرحلة الصعبة).