لو كنت محامياً – ظافر قاسم آل نوفة

كم تمنيت لو كنت محاميا أو أتقن فن رفع الدعاوي ليس لما تدر علي هذه المهنة من أموال مستغلا ثغرات القانون الكثيرة إنما لرفع دعوى واحدة فقط وبعدها لا أبالي إن يتم شطب اسمي من نقابة المحاميين، ودعوتي ليست على شخص معين أو جهة معينة فهذه بسيطة يمكن حلها بجلسة شرب استكان الشاي ، إنما دعوتي ستكون ضد الساسة ، وبالمناسبة إنا لست من هواه التمثيل ولم أفكر يوما إن أكون ممثلا أشبه بالفنان (احمد زكي) في فلمه (ضد الحكومة) ستكون الدعوة المرفوعة موكلة من قبل مئات الآلاف إن لم أكن مغالي من قبل الملايين العراقيين وانتم ممن سيوكلني في هذه القضية منذ أكثر من عشرة سنين وأبناء بلدي يقتلون ويهجرون وتسلب أموالهم وتفجر دورهم بسبب لقب وضع في هوية الأحوال المدنية لا يغني ولا يسمن من جوع، فلماذا لا يرفع هذا الحقل من البطاقة ويوضع بدلا عنه لقب موحد تتفق عليه جميع شرائح المجتمع من سنتها وشيعتها وعربها وكردها وتركمانيها ومسلميها ومسيحيها ولا ننسى الايزيدية الذين عرضت نساؤهم في سوق النخاسة باخس الإثمان واللقب بسيط ومعروف ولم أجهد نفسي بالبحث عنه انه (العراقي) وأبوك الله يرحمه ..

(إن كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ) يعني لو كان يعلم الساسة بهذا الشي فهم شركاء في جميع الجرائم التي ارتكبت ، وان كانوا لا يعلمون فيمكن إن ننعتهم بصفات القدح والذم لأنهم يمثلوننا حسب ما معروف في قانون الديمقراطية التي دخلت لنا من ثقب الزجاج المكسور وإذا كان لابد من اللقب العشائري يتبنى شيوخ العشائر إصدار هويات لأبناء العشيرة

أتمنى إن أجد فائدة واحدة لوجود اللقب في الهوية.