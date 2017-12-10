خمسة إنتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم بنفق

لودريان: 500 مسلح فرنسي لايزالون في العراق وسوريا

باريس – شاكر عبد الحميد

بغداد – محمد الصالحي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن عدد المسلحين الفرنسيين الذين ما زالوا يعملون في سوريا والعراق يناهز 500 ، مشددا على أن عودتهم إلى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.وقال لودريان لقناة إخبارية فرنسية ان (هناك رقماً يدور حول 500 موجودين هناك، وهؤلاء سوف يقعون في الأسر أو يتبعثرون في أماكن أخرى).وأضاف أن (عودتهم إلى فرنسا بوسائلهم الخاصة أمر بالغ الصعوبة)من دون مزيد من التوضيح.

عناصر مسلحة

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قد شددت في تشرين الاول الماضي على وجوب القضاء على أكبر عدد من العناصر المسلحة وقالت إنهم إذا قضوا في المعارك فسيكون الامر أفضل.وفقد داعش اغلب الاراضي التي كان يسيطر عليها منذ 2014 . وعدّ لودريان أن هذا التراجع تم بفضل ما قام به التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك أيضا، في نهايته، بفضل ما قام به الجيش السوري مدعوما من روسيا، (ولكن هذا فقط في النهاية).وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الأراضي السورية تحررت بالكامل من داعش، وإن كان لا يزال يسيطر على عدد من الجيوب في هذا البلد. من جهة اخرى، وجه القضاء الفرنسي رسميًا تهمة تمويل الإرهاب للمدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم الفرنسية السويسرية أريك أولسن ، وذلك في إطار تحقيق بشأن قيام الشركة بتمويل داعش بصورة غير مباشرة.ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي تأكيده توجيه تهمة تمويل مخطط إرهابي إلى أولسن وتعريض حياة الآخرين للخطر ، كاشفاً عن وضعه تحت مراقبة قضائية.وأفاد مصدر في مكتب الادعاء الفرنسي، بأن أولسن قيد تحقيق رسمي في إطار تحقيق بشأن أنشطة للمجموعة في سوريا.وأولسن أحد ثلاثة مسؤولين سابقين في المجموعة، احتجزتهم السلطات قيد التحقيق الأربعاء الماضي.والمسؤولان الآخران هما برونو لافون، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية قبل دمجها مع شركة هولسيم السويسرية عام 2015 ثم صار رئيسًا مشاركًا للمجموعة، وكريستيان إيرو وهو مسؤول تنفيذي سابق في لافارج.

عمليات الشركة

وبدأ المدعون في حزيران الماضي تحقيقًا بشأن عمليات الشركة واحتمال تمويلها لكيان إرهابي.ولم يكن لدى متحدثة باسم لافارج هولسيم تعليق بشأن هذا التطور.وجاء التحقيق بعدما أخضع قاض فرنسي ثلاثة موظفين سابقين آخرين في لافارج لتحقيق رسمي الأسبوع الماضي مما جعلهم أقرب إلى محاكمة محتملة.وأظهر تحقيق داخلي مستقل أن دفع أموال عبر وسطاء، بهدف الإبقاء على عمليات مصنع جلابية في شمال سوريا، لا يتماشى مع سياسات الشركة.

على صعيد اخر تمكنت القوات الامنية من قتل 16 داعشيا بقصف لطيران الجيش قرب الحدود العراقية السورية فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير تل المجمعة على الحدود العراقية السورية، من سيطرة تنظيم داعش. قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طيران الجيش نفذ 8 طلعات قتالية من مهبط تل قصب، اسفرت عن قتل 16 داعشيا وتدمير 4 عجلات تحمل ارهابيين واحادية واحدة ومفرزتي هاون على الحدود العراقية السورية). واضاف ان (ذلك جاء مع بدء المرحلة الثانية لعملية تحرير بادية الجزيرة).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد الشعبي حررت تل المجمعة جنوب منفذ تل صفوك). مبينا ان (القوات تواصل تقدمها باتجاه مناطق الشريط الحدودي). الى ذلك قال مصدر امس ان (لغما ارضيا في منطقة قرية حيطان التابعة لناحية البغدادي بقضاء هيت انفجر، ما ادى الى استشهاد أربعة مدنيين وإصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج).وأضاف ان (عناصر داعش قامت بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية ومنازل المدنيين في المناطق الغربية للمحافظة فيما اغلقت القوات الامنية مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش على المنازل المجاورة خشية وجود اجسام مفخخة موضوعة في مكان اخر).

تعقب جماعات

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان (قوات من الفرقة 20 واللواء 16 حشد تركماني واللواء 22 بدر اطلقت عملية امنية واسعة في قرى ناحية الرشاد لتعقب جماعات وجيوب داعش). مبينا انه (اثناء تنفيذ تلك العمليات تم العثور على نفق كبير ومضافة للتنظيم الارهابي وفيه خمسة انتحاريين حاولوا استهداف القوات المشتركة، ولكننا نجحنا في محاصرتهم بالنفق الا انهم فجروا انفسهم داخله). واضاف ان( القوات المشتركة ما زالت مستمرة في عملية تعقب جيوب التنظيم ومستمرة في تطهير مساحات مازال التنظيم الارهابي يستغلها لشن هجمات).الى ذلك قال مصدر امس ان (حصيلة ضحايا التفجير الارهابي الذي ضرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ارتفع الى شهيدين واربعة جرحى).وكانت خلية الاعلام الحربي اعلنت عن انفجار سيارة مفخخة نوع دايو بمدخل شارع الأطباء في تكريت ما ادى الى استشهاد شخص وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة من محورين رئيسين لتعقب خلايا تنظيم داعش وتمشيط مناطق واسعة).واضاف ان (العملية والتي بدات من شمال ناحية جلولاء وشملت مناطق حوض الطبج وقرى الاصلاح والقلعة وصولا الى قرى شيخ بابا شمال قضاء خانقين ).وأشار العزاوي إلى أن (العملية تأتي ضمن استراتيجية العمليات في تعقب خلايا داعش وتمشيط المناطق لتحقيق الاستقرار الأمني). وفي البصرة قال مصدر امس ان ( قوة من مركز شرطة الفيحاء ألقت القبض في قضاء شط العرب على ثلاثة متهمين يشكلون عصابة للسرقة). مبيناً أن (المتهمين اعترفوا خلال التحقيق معهم بسرقة عدد من الدور السكنية في القضاء).