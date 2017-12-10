العراق وإيران يوقّعان إتفاقية لتصدير نفط كركوك إلى الأسواق العالمية

خبير لـ (الزمان): عجز الحكومة عن النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة يعد كارثة

بغداد – شيماء عادل

حذر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري من حدوث مجاعة في العراق بسبب الاهمال المتعمد لقطاعي الزراعة والصناعة منذ عام 2003, مشيرا الى ان دعم قطاع الزراعة يسهم بتأمين الغذاء للمواطنين. وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (الموازنة معتمدة بشكل كامل على مورد احادي الجانب الذي نحصل عليه من خلال الايرادات النفطية بسبب عدم اهتمام الجهات المعنية بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة التي يمكن ان ترفد الموازنات السنوية بالاموال اذا فعلت بشكل صحيح), واضاف ان (العراق بدأ الصناعة منذ عام 1945 وصولا الى عام 2003 حيث كانت الصناعة العراقية معروفة في كثير من دول الجوار والخليج العربي لكن بعد التغيير الذي حدث في 2003 ضعفت تلك القطاعات لتعتمد البلاد على استيراد المحاصيل والمعدات من دول الجوار), مؤكدا (نحن بحاجة الى تفعيل تلك القطاعات لتحقيق اموال نستطيع من خلالها رفد الموازنة في حال تخصيص مبالغ لا تقل عن 5 مليارات دولار مع منع الاستيراد من الدول), مبينا ان (تأهيل القطاع الزراعي يسهم بتأمين الغذاء في حال عجز العراق عن الاستيرادات بالاضافة الى ان القطاع الصناعي هو الاخر بقي متراجعا بشكل مؤسف وفي حالة حدوث اي شيء سوف يتعرض العراق الى نقص بالمعدات الصناعية ما يؤثر ذلك على تقديم الخدمات للمواطنين ويسبب كارثة او حدوث مجاعة). واكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن العراق سيقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى نسبة 15 بالمئة من الموازنة بعد 30 عاماً ، عادا أن الاعتماد على مورد واحد لإيرادات الموازنة سيكون معرضا للتقلبات المستمرة. وقال العلاق خلال كلمة في المؤتمر السنوي الثالث للبنك إن (هناك مؤشرات حقيقية لصالح إنجاز بدائل أخرى غير النفط سيتم الاعتماد عليها), مؤكدا (سنقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية تدريجيا لتقليص تلك الفجوة بمقدار 2,5 بالمئة سنويا ولمدة 30 سنة بحيث يصبح الاعتماد على الإيراد النفطي بنسبة لا تتجاوز الـ15بالمئة), وتابع أن (العراق سيشهد أكبر عمليات استثمار خلال المدة المقبلة ولكن ذلك مقرون بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار), مشيراً إلى أن (الاعتماد على مورد واحد لإيرادات الموازنة سيكون معرضا للتقلبات المستمرة وهذا ما سيسعى العراق لتحقيقه من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمورد واحد للموازنة).

من جهة اخرى انجز مصرف الرافدين نحو الفي و 400 معاملة للمتقاعدين وصرف سلفة ثلاثة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه (تم انجاز نحو الفي و 400 معاملة تخص المتقاعدين الذين تقدموا بطلبات للحصول على السلفة في فروعه المشمولة بذلك), لافتا الى ان (المصرف وضع آلية جديدة لسلفة الثلاثة ملايين التي تم اطلاقها تبدأ بمراجعة المتقاعد احد فروع المصرف المخصصة للسلفة لغرض التقديم عليها ومن ثم استحصال بصمة المتقاعد في الأجهزة الالكترونية ليتضح شموله بالسلفة من عدمه وبعدها يتم ملء استمارة طلب السلفة الالكترونية), واضاف البيان انه (بعد الانتهاء من تلك الخطوات سيتم إرسال رسالة نصية الى هاتف المتقاعد يتم ابلاغه بالموافقة على منحه السلفة وإيداعها في بطاقته الالكترونية ومن ثم يمكن للمتقاعد سحبها في اي وقت).

من جانب اخر وقعت شركة تسويق النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع وزارة النفط الإيرانية اتفاقية لتسهيل تصدير النفط الخام من محافظة كركوك إلى الأسواق العالمية.

وتقضي الاتفاقية بحسب بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس (بنقل 30 إلى 60 ألف برميل يوميا من نفط المحافظة إلى الحدود قرب محافظة كرمنشاه الايرانية على أن تتسلم بغداد الكميات نفسها وبالمواصفات ذاتها في الموانئ ، وذلك لتوفير تكاليف نقل النفط قبل تصديره إلى الأسواق العالمية). من جهته قال مدير عام الشركة علاء الياسري أنه (الاتفاق وقع مع ممثل وزارة النفط الإيرانية هدايات زاده), واضاف ان (ذلك سيسهم في إضافة منفذ تصديري جديد لنفط المحافظة وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر بالاضافة الى تعزيزالعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار). من جهة اخرى شدد الوزير جبار علي اللعيبي على اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وفرنسا ونقل البيان عن اللعيبي القول خلال استقباله وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الفرنسي جان باتيست لوموان انه (تم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك بين الجانبين , ونحرص على توسيع افاق التعاون والشراكة بين البلدين), لافتا الى ان (اجتماع اللجنة العراقية الفرنسية استعرض اهم وابرز مجالات التعاون من قبل ممثلي الوزارات في تلك اللجنة ، حيث قدم الجانب الفرنسي عرضا لاهم المشاريع الاستثمارية ومجالات التعاون التي شملت قطاعات عدة).

من جانبه اكد لوموان (رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وان اللجنة العراقية الفرنسية خطوة باتجاه توسيع افاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وقطاعات النقل والاسكان والتكنلوجيا وغيرها). الى ذلك يشارك اللعيبي باحتفالات العيد الذهبي لتأسيس منظمة اوابك . وتابع البيان ان (اللعيبي سيشارك في اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط واحتفالات العيد الذهبى لأوابك في الكويت بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة للدول الأعضاء فى المنظمة), مبينا ان (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تحتفل بالعيد الذهبي لمرور 50 عامًا على تأسيسها وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى جابر المبارك الحمد الصباح وحضور الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي).

لافتا الى ان (مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه الـ99 لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة الأمانة العامة والهيئة القضائية للعام المقبل), مضيفا (كما سيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة للعام الجاري ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التى عقدتها أو شاركت فيها بما فى ذلك الإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربى 11 الذي سيعقد في العام المقبل وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، إضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.