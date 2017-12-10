المحاصصة أرهقت العراقيين – علي محمد الجيزاني

اغلب السياسيين يطالبون بإشراكهم بالسلطة او في صـــــــــنع القرار وباصرار لإيمانهم بالمحاصصة من قبل النائمين بالخضراء لان فيها نهب الثروات ومنافع شخصية والسيطرة على عقارات الدولة لهم وتوظيف اقربائهم واحزابهم المؤيدة لعملهم التخريبي ولهذه الأسباب تاخر العراق وزادت ممارسات الرشوة ولارهاب والفساد بين المشاركين بالسلطة .،، واكثر دول العالم تركت الحروب والفساد وقدمت لشعوبها السعادة والرفاهية والخير والازدهار .. الا نحن العراقيين صفحتنا مليئة بالحروب حيث تخطت الأربعة والخمسين عاماً بدات في زمن صدام منذ عام / 1980 / الى الان تهدم الوطن وتقطعت أوصال البشر وكثر الموتى وزاد البؤس والحرمان للمواطنيين والقسم يبكي بالفضائيات من الجوع والعوز وازمة السكن تتضاعف ،اضافة الى هرب المواطنيين من المحافظات الجنوبية الى بغداد يومياً لعدم توفرالعيش بالمحافظات الجنوبية.لان مجلس المحافظة اكثر من ثلاثين موظفاً تقسم واردات المحافظة بينهم محاصصة ، لانهم لصوص ولم يقدموا اي خدمات للمواطنيين العراقين بالمحافظات نتيجة المحاصصة . والمحافظات الغربية تثور لمقتل صدام حسين حيث هدمت محافظاتهم من قبل شبابهم التي تم التحاقهم بالدواعش ،،، خوفنا ، بعد ماتم القضاء على داعش ان تكون لديهم حواضن في اغلب المناطق وهذا الوجع المؤلم للعراقيين بعد التحرير . لم يهدأ العراق من الدمار . لم يتم الانسجام بين العراقيين المختلفين مذهبيا ومنهم من يغذي الارهاب بالفضائية الطائفية ويكون شباب العراق الفقراء حطباً ،والخزينة تذهب للرواتب المزدوجة لناس غير موظفين بالدولة أصلا ، بل هاربين للخارج لنضال كاذب بحيث اي حكومة تأتي لتحكم العراق لن تكون لديها موارد مالية لتقديم الخدمات ،بينما البنية التحتية في بغداد مثل الشوارع التي نخرت من التخسفات والمطبات ولم يتم العمل بها لقلة الموارد المالية، اذن كيف الخلاص منها ، الانسان العراقي يتمنى ان يعيش في بلدة مرتاح البال مع توفير له السكن والعمل والراحة والامان لكن ما ممكن الخلاص من هذه الوجوه والحيتان هي هي باقية .وتفوز بالانتخابات القادمة . الا اننا نحتاج دعاء الطيبين العراقيين ،الى الله العظيم خالق الكون والبشرية ان تأتي للعراقيين حكومة تنظر للعراقين سواء ، وتوفر بعض المطاليب العادلة للشعب مثلاً .

1- توفير مستشفيات نظيفة واجهزة من مناشئ عالية .للفقراء مجانا وبأحدث الاختصاصات المطلوبة والمحافظة على الأدوية من السرقة . من قبل العاملين بالمستشفيات وبالاخص المضمدين وبعض المحسوبين على الصيادلة . مع تشديد المراقبة .

2- توفر مدارس نظامية ونظيفة وان يكون التعليم فيها الزاميا .ومراقبة الهيئات التدريسية ان يكون التعليم مثل السابق المعلم والمدرس ملزماً ان يوصل المادة للطالب مع التاكيد والمراقبة على الطالب من الانفلات والاهمال بسبب الفقر ..

3-توفير سكن لكل عراقي باحسن المواصفات .مع تقديم متنزهات وألعاب وشوارع نظيفة . وحث أقسام البلدية على النظافة في جميع المناطق .وبالاخص الشعبية .وعلى الأقسام البلدية تنفيذ مبدأ العقاب والثواب .لردع المواطنيين المتجاوزين على الارصفة والساحات والشوارع .التي شوهت المناطق الشعبية

4- تقليص عدد اعضاء البرلمان ، وتقليص عدد مجالس المحافظات الى النصف . واختيار عناصر مهذبة ومثقفة واصحاب شهادات صحيحة وغير مزورة ،،

5- توفير العمل لمن استطاع وبالاخص الخرجين والكوادر الفنية المتعلمة . وحتى غيرالمتعلمة مع تنشيط القطاع الخاص الصناعي والزراعي ..

6- نطالب بتوحيد قانون التقاعد المدني .لا قديم .ولا جديد .لايجوز موظف لديه خدمة اكثر من خمسة وعشرين عاماً متقاعد قبل التغيير .الان يستلم اربعمائة الف دينار ويستقطع منه عشرون الف دينار للحشد

بينما قسم من المتقاعدين الان في النظام الجديد ليس لديه خدمة بالدولة .

وصغار السن قسم يستلمون ستمائة الف دينار والقسم الاخر يتجاوز المليون الف دينار ، هذه العدالة المؤلمة من قبل الاحزاب الاسلامية التي تحكم بالعراق الان،

7-السيطرة على المنافذ الحدود الكمركية التي تتقاسمها ضعاف النفوس والحد منها من قبل الحكومة الاتحادية ذكر ان نفعت الذكرى