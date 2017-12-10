إنطلاق فعاليات المعرض التخصصي للصناعات السورية بمشاركة 130 شركة

النقل يدعو خبراء فرنسيين إلى تطوير موانئ العراق

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة النقل عن الاتفاق مبدئياً على عدد من المشاريع الانية والمستقبلية للموانئ مع شركة (اي. ام .تي) الفرنسية. وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي اعلن عن الاتفاق مبدئياً على عدد من المشاريع الانية والمستقبلية للموانئ مع الشركة بعد زيارته لمقر الشركة واستمع الى شرح مفصل عن رؤية الشركة بخصوص تطوير ادارة الموانى وتحسين ادائها بما يجعلها بمصاف الموانى العالمية ووفق المعايير القياسية الدولية)،وأضاف ان (الحمامي ابدى اعجابه بما تمتلكه الشركة من خبرات وقدرات حديثة تسهم برفد الموانئ العراقية بالطرق الفنية الحديثة بتطوير وتحسين ادارة الموانئ العراقية)، واوضح البيان ان (الحمامي اعلن خلال اللقاء عن الاتفاق المبدئي على حزمة من المشاريع الانية والستراتيجية المستقبلية وللموانئ العراقية وتطويرها).

رؤية واقعية

وتابع البيان ان (الشركة الفرنسية ابدت اعجابها بما يمتلكه الحمامي من رؤية واقعية لتطوير الموانى العراقية بشكل خاص والوزارة بشكل عام واعلنت استعدادها تسخير الامكانيات كافة امام مساعدة العراق وتطوير الموانئ العراقية)، واشار البيان الى ان (الحمامي وجه، الاربعاء، دعوة لخبراء شركة سي . أم . ان . للصناعات البحرية الفرنسية لزيارة الموانئ العراقية، فيما ابدت الشركة رغبتها باعادة تأهيل المسفن البحري التابع للموانئ العراقية). وعلى صعيد اخر حصلت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابع للوزارة على شهادة الأيزو الدولية من الشركة العالمية لنظام إدارة الجودة.وقال مدير عام الشركة أسامة محمد صادق الصدر في تصريح امس ان (الشركة حصلت على هذه الشهادة بجدارة واستحقاق وذلك بعد دورات عديدة ومكثفة قامت بها شعبة الجودة والذين اخذوا على عاتقهم تنفيذ الخطة المرسومة لهم بدقة وبتقنية علمية)،واضاف أن (العمل جاء ضمن ثوابت اعطت ثمارها الان باستلام شهادة الجودة عن طريق تلافي الاخطاء واجتيازها بكل ثقة وبتعاون منتسبي الشركة بكافة مستوياتها).ويذكر ان الايزو 9001 هي عائلة معايير أساسية عالمية، تتضمن مجموعة من المعايير ضمن نظام إدارة الجودة، ومقاييس الايزو 9001 تصدرها وتحتفظ بها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وتقوم بإدارتها (مصلحة الاعتماد والتصديق) المختصة في البلدان المختلفة، ويتم تحديث القواعد المتبعة فيها بحسب المتطلبات التي يتفق عليها دوليا طبقا للتطور التكنولوجي وتطور المعرفة والخبرة، وهي توجيهات للتطبيق في المؤسسات والشركات بغرض تحسين الجودة.

من جانب اخر اعلنت وزارة التجارة عن افتتاح المعرض التخصصي بالصناعات السورية وبمشاركة اكثر من 130 شركة متخصصة في مختلق المجالات الصناعية والتجارية والكهربائية وتستمرمن التاسع لغاية 29 من الشهر الجاري.

رعاية لجنة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الحمداني لـ(الزمان) امس انه (برعاية لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي انطلق معرض صنع في سورية الذي يعد اكبر معرض للبيع المباشر للمنتجات السورية)،واضاف ان (المعرض يستمرلغاية 29 من الشهر الجاري بمشاركة اكثر من 130 شركة سورية باختصاصات مختلفة غذائية وصناعية وكهربائية وصناعات نسيجية والقطاعين الخاص والحكومي وغيرهما والمعرض يقام على مساحة 4 الاف متر ويكون البيع مباشرا للمواطنين). واوضح الحمداني ان (الجهات المسؤولة في الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية قررت ان يكون تقليدا سنويا يقام في كل عام على ارض معرض بغداد الدولي).

تبادل خبرات

مشيرا الى ان (المعرض يعد بداية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين اضافة الى انه فرصة لتبادل الخبرات في المجالات كافة). من جانبه اكد مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية التابعة للوزارة هاشم محمد حاتم في بيان امس ان (المعرض سيتضمن عرض منتجات للصناعات النسيجية والالبسة ولوازم الانتاج اضافة الى الصناعات الغذائية والصناعات الكيمائية والصناعات الهندسية وان شركة رشا الوادي واتحاد المصدرين السوريين وغرفة صناعة دمشق وهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي السوري والغرفة السورية العراقية المشتركة هي التي نظمت المعرض وبالتــــــــنسيق والتعاون مع الشركة العامة للمعارض العراقية) .

واوضح حاتم ان (معرض بغداد الدولي سيشهد اقامة عدد من المعارض المتخصصة في عام 2018 حيث ستنظم شركة بيرميدس المصرية وبالتعاون مع شركة المعارض للايام من 5-9 ايلول معرض البناء والاعمار ومعرض الصناعات التركية ومعرض النفط والغاز اضافة الى تنظيم شركة مجد الاعمال معرض حماية امن المجتمع للمنظومات والسيطرة والمراقبة وللمدة من 4-6 من كانون الاول 2018).