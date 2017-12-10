الإنشائية تستعد لتسلم شحنات من السيراميك المصري

التجارة ترحّب بالتعامل وفق الضوابط مع شركات أمريكية

بغداد- قصي منذر

أكد وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي أن العراق يرحب بالتعامل مع الشركات الأمريكية ولكن في إطار الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية ضمن العروض التي تقدمها تلك الشركات التي تؤهلها للمنافسة مع الشركات العالمية الأخرى .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أن (الجميلي بحث مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الأميركية لاري ميمونت آليات وإجراءات توقيع مذكرتي التفاهم بين الجانبين العراقي والأميركي الخاصتين باستيراد القمح والرز من الولايات المتحدة الأميركية لأغراض البطاقة التموينية).

شركات اجنبية

وأشار الجميلي إلى أن (العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات الأجنبية والخاصة بتجهيز القمح والرز يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العراقية التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال اضافة إلى أن أسعار الشراء تخضع للبورصة العالمية والتركيبة السعرية لمادتي القمح والرز).

وأعرب عن (رغبة الوزارة في توقيع مذكرات التفاهم المشتركة مع الجانب الأميركي التي ستمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي والتجاري).

واوضح البيان ان (الجانبين بحثا إمكانية مساهمة الشركات الأميركية في عمليات إعادة الإعمار والاستثمار في العراق), من جانبه أبدى ميمونت رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الثنائية مع العراق في الجوانب الاقتصادية والتجارية. مشددا على (ضرورة الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم للعراق في المرحلة المقبلة).

واعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة للوزارة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستلام مادة السيراميك نوع كليوباترا المصري المنشأ حيث بلغت الكميات المستلمة في مخازنها مايقارب 266 حاوية. ونقل البيان عن مدير عام الإنشائية زهير احمد سلمان القول انه (تم الايعاز بتشكيل لجان مختصة مكونة من الأقسام المالي والتسويق والمخازن والاستيراد لمتابعة عملية تفريغ الشاحنات المحملة بمادة السيراميك من ميناء ام قصر في محافظة البصرة وتوزيعها الى فروع الانشائية في بغداد وبقية المحافظات وفق آلية منظمة خاصة تخضع للضوابط والتعليمات المعمول بها).

واضاف ان (الاستعدادات متواصلة من اجل استقبال الوجبة الثانية من مادة السيراميك كيلوباترا والتي من المؤمل وصولها خلال الايام المقبلة حيث سيتم توزيعها بنفس الالية وتسعيرها وفق نظام معين).

جرد سنوي

واشار سلمان الى ان (شركته تتهيأ للجرد السنوي لجميع مخازنها في بغداد وكافة فروعها في المحافظات حيث تم تشكيل لجان مختصة مكونة من الأقسام الإداري والمالي والمخازن والرقابة والتدقيق للإشراف على الجرد السنوي الفعلي للساحات الخزنية لجميع المخازن ومطابقتها مخزنيا والكترونيا وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها).

الى ذلك ثمن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دور اليابان الانساني والاغاثي للشعب العراقي. واكد الجبوري خلال الاحتفالية التي اقامتها السفارة اليابانية في العراق بمناسبة ميلاد الامبراطور الياباني اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. وقال في كلمة بالمناسبة ان (العراق يتطلع خلال المرحلة المقبلة الى مزيد من التعاون وعلى كافة المستويات ولاسيما ما يتعلق بملف الاعمار والنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد) واشار الجبوري الى ان (اليابان ادت دوراً مهما في مساندة العراق عبر تقديمها العون والمساعدات الاغاثية والانسانية) مثمناً في الوقت ذاته (دور اليابان حكومة وشعباً بالوقوف مع الشعب العراقي في ازمته على المستويين الامني والانساني.