قرار القدس تعزيز لفقدان مصداقية واشنطن – حاكم محسن محمد الربيعي

ان صدور القرار الامريكي وعلى لسان رئيسها ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة تسمى اسرائيل يديرها كيان صهيوني ، هي مأساة اضافية للشعب العربي ككل وللفلسطينيين تحديدا اذا ما عرفنا ان لهذا الكيان الصهيوني الاجرامي علاقات في السر والعلن مع العديد من الدول العربية ، وفي عودة تاريخية الى الزيارة التي قام بها الرئيس المصري الراحل انور السادات عام 1978 وقد مضى على هذه الزيارة 39 عاما ، وقد اعتقد البعض ان القضية الفلسطينية ستأخذ طريقها الى الحل في اقامة الدولة الفلسطينية لشعب اغتصبت ارضه واصبح الغالبية لاجئين في مختلف دول العالم ، وكانت تلك الزيارة برعاية امريكية ، فما الذي حصل بعد هذه المدة ، كم من السنين تمنح امريكا راعية تلك الزيارة لحصول الفلسطينيين على حقهم الشرعي من المغتصب المجرم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ، الذي حصل ، هو اطمئنان الكيان الصهيوني الى دول المواجهة ومن خلال تبادل السفارات مع هذا الكيان الاجرامي وبالتالي واضح ما يعنيه تبادل السفارات ولا يحتاج الى ايضاح ، هو باختصار شديد اعتراف بهذا الكيان كدولة وعلى حساب الشعب الفلسطيني ، كما اثير في اكثر من تقرير ان ما جرى من خريف عربي ، بدء في تونس ومازال مستمرا في اليمن وليبيا وسوريا ومع استمراره ترتب عليه ضحايا بالألاف ومقتل رئيسيين عربين بطريقة بشعة وبغض النظر عن موقف هذين الزعيمين مع شعوبهم ومدى قبولها او عدم قبولها فكثير من الدول التي ندمت على تغيير رؤسائها لان الذين جاءوا لم يكونوا افضل من سابقيهم وهذا ما لمسه الكاتب من اشقاء ليبيين ويمنيين ليسوا متحزبين لا مع ذا ولا مع ذا بل مع الوطن ، ان هذا الحراك ما كان من هذه الشعوب بل بحراك خارجي مصدره وليس بعيدا هذا الكيان الاجرامي حيث يتفرج على ما يجري في الدول العربية بدءا من العراق الذي تم تدمير بنيته العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية واعادته امريكا الى الوراء بعد ان كان في المقدمة ، اما سوريا فهي تشهد حرب طاحنة لمدة زادت على خمس سنوات ومازالت ، وتشهد اليمن صراعاً دامياً مستمراً وكذلك ليبيا ، رغم ان لكل الشعوب الحق في ابداء الراي وعلى الحكام سماع راي الشعوب في تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ولكن داب الحكام العرب ان لا يستمعوا الى احد بل الاستمرار في السلطة دون مراعاة للديمقراطية وتبادل السلطة على اساس انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وبالتالي للشعوب حق الحراك ولكن لم يكن هذا الحراك مألوفا في الدول العربية في ظل انظمة شمولية ، لذلك نستذكر مرة اخرى ما يقوله سياسيو هذا الكيان المجرم في ان المجتمع العربي المسلم يمكن تفتيته من خلال اثارة الطائفية والنعرات القومية والعنصرية وهكذا اصبحت هناك حروب اهلية طائفية بين مكونات الشعب الواحد وبتأسيس ودعم من الولايات المتحدة الامريكية في حربها ضد العراق وتكرر الحال في اليمن وسوريا ودول عربية اخرى ، فا الولايات المتحدة الامريكية هي سبب الويلات في الدول العربية وغير العربية وهكذا كان حال الشعب الفلسطيني في علاقته مع امريكا والكيان الصهيوني ، اذ تعرض الفلسطينيون وبالتحديد غزة الى حصار قاتل وحرب مستمرة ضد الشعب وقتل الابرياء دون حراك من امريكا حتى لو بكلمة رفض لهذه السياسية الصهيونية ، وبالعكس تستخدم الفيتو لمجرد ادانة هذا الكيان المجرم وقد داب هذا الكيان بضرب مواقع عسكرية ومدنية في سوريا مستغلا انشغالها في حرب ضد دا عش على مدى خمس سنوات دون ان تحرك امريكا ساكناً تجاه الاعتداءات على سوريا ولا حتى الدول العربية ، سوريا ليست سوريا رئيس معين او حزب معين بل سوريا الشعب السوري وبالتالي المواقف لا تحسب لا ي جهة اخرى غير الشعب السوري وهذا ينطبق على كل الحالات التي تتعرض لها الدول العربية ، مما يستدعي ان يكون موقف الجامعة العربية اقوى واكثر حزما في مساعدة اي دولة او شعب عربي ، الامر الذي يوجب على الجامعة العربية موقفا حازما تجاه قرار الرئيس الامريكي المتهور وعلى اقل تقدير قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل دول التطبيع وسحب السفراء و قطع العلاقات مع امريكا واعادة النظر في كل مصالح الولايات المتحدة في المنطقة من قبل الدول العربية ، ماا لذي ابقته هذه الدولة المارقة والتي تهورت وتجاوزت خدود اللياقة على لسان ممثلتها في الامم المتحدة حيث تقول هذه الممثلة لا تعلمنا دول غير صادقة، نحن نعرف كيف نتصرف في علاقتنا مع الكيان الصهيوني . هذا الكلام وهذا التعبير يخلو من اللياقة الدبلوماسية ويعبر عن عنجهية مريضة في التعامل مع الدبلوماسيين في الهيئة الدولية ولدولهم التي وصفتها ممثلة امريكا سيئة التعبير الذي يخلو من الادب واللياقة بعدم المصداقية ، حيث تصف دولاً لها مكانتها الدولية ودولاً كبيرة بانها غير صادقة ، وبعد هل يمكن ان يقول من يقول ان لهذه الدولة مصداقية وهل يتهم الكاذب الاخرون بعدم المصداقية وهو راعِ للإرهاب وغير صادق بامتياز . ماذا حصل عليه الفلسطينيون من رعاية امريكا للسلام غير المزيد من انتهاك الحقوق ومزيدا من الحصار والقتل للفلسطينيين ، أهذا ما يرجوه الشعب الفلسطيني من هذه الرعاية ، ان هذا التصرف وهذا القرار المشين دليل اضافي لعدم مصداقية امريكا مع العرب في قضيتهم المركزية قضية فلسطين .

وليس هناك حل مرضي سوى ما يستطيع العرب بوحدتهم وبقدراتهم العسكرية والمالية ودون ذلك ليس هناك حل او بصيص امل قط . والعرب بوحدتهم قادرون ، ولكن ؟