قرار ترامب والموقف العربي والإسلامي المطلوب – شاكر كريم عبد

قرار الرئيس الأميركي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ” إسرائيل” هو بحد ذاته يشكل إعلان حرب على العرب والمسلمين ويثير الاضطرابات في المنطقة و سيدخل الولايات المتحدة مع المزيد من الصراعات الملتهبة بدلا من إنهائها وان كان هذا القرار المتصهين لن يغير من واقعها التاريخي العربي والإسلامي ولن يعطي شرعية لـ” إسرائيل” ولم يكن هذا القرار مفاجئاً للذين وعوا السياسة الأمريكية وطبيعة المشروع الصهيوني في المنطقة وفلسطين ولكننا كشعب عربي ومسلم أن لانلوم هذا المتهور لان حكوماتنا هي من وفرت له الأجواء بالاستقواء كي ينفذ قراراته من دون ان يخشى اي عواقب او أضرار؟ كل الرؤساء الأمريكيين وقبل دخولهم الانتخابات الرئاسية كانوا يغازلون اللوبي الصهيوني ويعدوهم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة التي يقر العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والتاريخ والجغرافية بأنها ارض محتلة منذ عام 1967 وتقع ضمن أراضيها مدينة القدس القديمة التي تحوي على أقدس الأماكن للديانات التوحيدية الثلاث الإسلام، والمسيحية واليهودية، مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

ولكنهم لن يستطيعوا تنفيذ قراراتهم عند وصولهم لسدة الحكم غالبا ما يتراجعوا من تنفيذ هكذا قرار لورود تقارير داخلية وخارجية تؤكد بان أضرار نقل السفارة على المصالح الأمريكية تفوق كثيرا للمكاسب ولهذا كانوا يتوقفون عن التنفيذ إلا هذا الترامب الذي بدا يتخبط بقراراته غير المدروسة والتي تضر بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية قبل غيرها تحقيقا لحلم ” إسرائيل ” وهو :” دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل ” وان قرار ترامب هذا هو خطوة على الطريق لذلك الهدف الكبير.

وقبل بضعة أشهر اتخذ قراراً لايقل خطورة عن هذا القرار بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة. يود أن تكون هناك أمريكا جديدة وفق معايير جديدة تقوم على سياسة التمييز الديني بدعوى مكافحة الإرهاب ومحاربة الفوضى وماذا حصل غير الشجب والاستنكار لكن المفارقة المأساوية أن بعض القادة العرب والمسلمين، لم يعودوا حتى قادرين على الشجب والإدانة، والسؤال هو: وماذا سيكون الرد لـ 57 دولة عربية وإسلامية على هذا القرار؟ فهل سيكون ردهم بمستوى الحدث والتحدي الأمريكي الصهيوني الكبير للعرب والمسلمين ولا سيما أنهم يملكون كل الإمكانيات المادية والبشرية والنفط و الاموال والجيوش والأسلحة المصنعة والمكدسة ام سيستمر القرار بالسكوت المطبق والذل والمهانة والى مزيد من التنازلات التي اعتادوا عليها وجعلوه يتخذ هذا القرار الذي لم يجرؤ غيره على اتخاذه.؟