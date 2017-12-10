عصائب الحق لـ (الزمان): مطالبة الحريري بمنع دخول الخزعلي لبنان إستهداف سياسي

بغداد – محمد الصالحي

عدت حركة عصائب اهل الحق مطالبة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنع دخول امين عام الحركة قيس الخزعلي استهدافًا سياسيًا لمحور المقاومة الاسلامية , مشيرة الى ان الخزعلي غير مطلوب للقضاء ولا يمكن منعه من زيارة اي دولة . وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي لـ ( الزمان) امس ان ( البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للحريري بشأن زيارة الخزعلي كان بدوافع من السعودية لغرض استهداف محور المقاومة الاسلامية بالتزامن مع التوجهات الغربية المعادية الى القدس ونقل سفارة إسرائيل اليها ). واضاف ان (البيان المذكور لا يمكن عده قراراً حكومياً في بلد برلماني حر يمكن لأي شخص من دون استثناء زيارته)

مطلق الحرية

مشدداً على القول انه (لايمكن للحريري منع الخزعلي من دخول الاراضي اللبنانية كون امين عام العصائب مطلق الحرية وليس مطلوباً لأي جهة ).وكان الحريري قد طالب بمنع دخول الخزعلي إلى لبنان وإجراء تحقيق معه بشأن ما عدّه أنشطة عسكرية قام بها الأخير على الأراضي اللبنانية.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للحريري انه(يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يجول على قرى حدودية جنوبية في لباس عسكري. وتبين أن الفيديو تم تصويره قبل 6 أيام، وهو يشكل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية)، مضيفاً ان الامر استدعى قيام الحريري باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان.وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق فيديو يظهر الخزعلي في قرية لبنانية على الحدود مع فلسطين يقول فيه(نحن الآن في البوابة الفاطمية على حدود لبنان وفلسطين المحتلة مع الإخوة في حزب الله)، مضيفاً( نحن مستعدون بالكامل للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيلي الظالم والمعادي للدين الإسلامي والعرب والإنسانية).من جهة اخرى، عدّ نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن تحرير فلسطين يعدّ تحريرا للمنطقة العربية.

قطع اتصال

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن قاسم قوله في كلمة بجامعة الامام الصادق بطهران(لقد ارادوا قطع الاتصال بين ايران والمقاومة في لبنان وفلسطين من خلال ضرب سوريا أي ضرب حركة المقاومة، المسألة في سوريا لم تكن مسألة تغيير النظام أو التعديل السياسي، لكن القضية كانت ضرب ركيزة الركائز أي ضرب محور المقاومة)، مضيفاً انه(كان لا بد لنا أن نكون الى جانب سوريا كي لا تسقط، لأنها إذا ضُربت فإن محور المقاومة كان سيتضرر وستتكبل المقاومة الاسلامية اللبنانية والفلسطينية). واضاف ( نحن في سوريا قدمنا تضحيات وشهداء وجرحى، لكن كانت النتيجة أن الآلاف من الشباب انضموا الى حزب الله واكتسبنا خبرات لم تكن لدى المقاومة قبل الحرب في سوريا، ونحن نقول ان المقاومة هي فعل كرّ وفر، أيّ كنا نضرب الاسرائيلي ونتراجع بعدها تمهيدا للضربة المقبلة)، موضحاً ان(المقاومة بمعنى الكر والفر تمتلك تجهيزات قليلة كالأسلحة الرشاشة والمقذوفات الصاروخية آر بي جي ولا تمتلك أسلحة ثقيلة ، لكننا عندما ذهبنا الى سوريا، تعلمنا كيف نقاتل في الصحراء وفي الجبال وتعلمنا حرب المدن والشوارع وكيف نحرر المدن بيتا بيتا وشارعا شارعا؛ وأصبحنا نتقن قيادة المدرعات كالدبابات واستخدام كل أنواع المدافع والصواريخ؛ وهذا ما نسميّه بالخبرة الإضافية).