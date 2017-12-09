العبادي يزف بشرى النصر النهائي على داعش: حلم التحرير الشامل أصبح حقيقة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رسمياً امس انتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش بعد ثلاث سنوات من الحرب الشرسة. وقرأ العبادي بيان النصر من على منصة تحيط بها الأعلام العراقية ومقاتلون يمثلون مختلف الصنوف القتالية ليؤكد انتهاء العمليات العسكرية كافة، وقال ان الارض العراقية تحررت بالكامل وإن حلم التحرير اصبح حقيقة. وتابع نعلن ان (الابطال الغيارى وصلوا الى آخر معاقل داعش في غرب الانبار وطهروها ورفعوا العلم العراقي هناك). واضاف ان (السنوات الثلاث من عمليات التحرير ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ العراق، وسيسجل التاريخ الموقف المشهود للمرجعية الدينية والفتوى الجهادية للسيد علي السيستاني التي ادت الى تشكيل الحشد الشعبي) . وأكد ان (الاعمار سيشمل المناطق المحررة وكذلك المدن التي خرج منها المقاتلون ليحرر الارض). ودعا العبادي في كلمته (السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في المرحلة الجديدة لتحقيق الاستقرار ومنع عودة الارهاب ومنع الخطاب الطائفي والتحريضي الذي كان سبباً في وجود داعش) . ولفت الى ان (المرحلة الجديدة ستشهد حرباً على الفساد وناشد الجميع مساعدته في ذلك والمشاركة بجدية في هذه المعركة الكبرى). وقال انه (لن يبقى للفاسدين مكان في العراق). وتقدم بالشكر للقوات المشاركة بتحقيق النصر بتشكيلاتها كافة والى مؤسسات الدولة التي دعمت جهود القوات الامنية والى النخب من فنانين ومثقفين واعلاميين ممن اسهموا في صنع الانتصار والى جميع الدول والمنظمات التي دعمت العراق وشعبه. ومضى قائلاً ان (حلم داعش انتهى ويجب ان نزيل جميع آثاره التي دفع شعبنا ثمناً له لذلك لابد ان نطوي هذه الصفحة الى الابد) . واستدرك (لكن على الرغم من اعلان النصر النهائي علينا ان نبقى على حذر دائم لحماية بلدنا من الارهاب). وبعد دقائق من اعلان بيان النصر ، أعلن العبادي اليوم الاحد عطلة رسمية في دوائر الدولة لمناسبة النصر على داعش. في هذه الاثناء دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الى الخروج بمسيرات احتفالية عصر اليوم الاحد في بغداد ومحافظات اخرى احتفالاً بالنصر على تنظيم داعش وتأييداً للقوات الامنية، فيما اكد خبير عسكري استعداد الحكومة لإعلان بيان النصر النهائي ضد داعش بعد تطهير الحدود المشتركة مع سوريا وتنظيم استعراض عسكري مهيب في بغداد. وقال نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي امس ان (عصر اليوم سيشهد مسيرات مؤيدة في جميع ارجاء العراق لانتصار القوات الامنية ودعمها في دحر داعش في العراق )، واضافوا ان (المسيرات ستتضمن رفع العلم العراقي فوق اغلب المباني والمركبات تعبيراً عن مؤازرة الشعب للقوات الامنية في حربها ضد الارهاب وتحقيق النصر العظيم بسرعة كبيرة). وتابع النشطاء ان ( التظاهرات ستدعو الحكومة الى القضاء على الفساد الاداري والمالي لعدم ضياع حقوق شهداء وجرحى القوات المسلحة). وذكر الخبير العسكري سعيد الجياشي ان العمليات التي تقوم بها القوات المشتركة في الوقت الحاضر تهدف الى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية في الجزيرة والمناطق المحيطة لمنع إعادة تشكيل اي خلية تهدد امن البلاد مستقبلا . وقال الجياشي لـ ( الزمان ) امس ان (الحكومة اعلنت بيان النصر النهائي على داعش وفلولها في جميع أرجاء العراق بعد ان تحقق النصر العسكري والأمني على التنظيم)، مضيفاً ان (الحكومة نظمت استعراضا عسكريا مهيبا في بغداد احتفالا بالنصر بعد اذاعة بيان النصر). وأوضح ان (ما تقوم به القوات الأمنية من عمليات تعد تطهيرًا لجميع الخلايا الإرهابية في الجزيرة والمناطق المحيطة لمنع إعادة تشكيل اي خلية تهدد امن البلاد مستقبلا). وتابع ان ( القوات الامنية نجحت في تطهير نحو 7 آلاف كيلومتر مربع ضمن عمليات اعالي الفرات والجزيرة ولم يتبق الا بعض الجيوب لانهاء مسك الحدود السورية العراقية بالكامل من دون وجود لأي عنصر ارهابي). وكان قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله قد اعلن في وقت سابق عن إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من داعش، مشيراً الى تطهير اكثر من 90 قرية و16 الف كيلومتر مربع. وقال يار الله في بيان تلقته ( الزمان) امس ان قطعات الجيش وألوية الحشد الشعبي تمكنت من تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش، ونجحت بتطهير أكثر من 90 قرية واكثر من 16 الف كيلو متر مربع.واضاف ان (هذه القوات تمسك الحدود الدولية العراقية – السورية شمال الفرات، من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على مدى 183 كيلومتر)، موضحاً انه (بذلك تم إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من براثن عصابات داعش الارهابية)، مؤكداً ان (قواتنا البطلة احكمت سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد الى منفذ ربيعة). من جهتها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن اكتمال العمليات العسكرية في الجزيرة والبادية الغربية والسيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية امس السبت.وقالت في بيان امس إن (العمليات العسكرية في الجزيرة والبادية اكتملت، اليوم، بالسيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية)، موضحة أن (القوات بدأت بتحصين الخط الحدودي مع سوريا وتم تحقيق النصر في كامل المنطقة). وأكدت (تحقيق التماس مع قوات الجيش العراقي المتقدمة من الجنوب، وتطهير المنطقة بالكامل)، مشيرة الى (العثور على معامل للتفخيخ ومخازن للاعتدة والاسلحة)، لافتة الى أن (الجزيرة بالكامل تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي).