الحقوقيون العرب يدعون إلى موقف حازم وموحّد لإفشال قرار ترامب

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لوضع خارطة طريق إزاء نقل سفارة واشنطن

العواصم – الزمان

دعا اتحاد الحقوقيين العرب الى موقف عربي واسلامي حازم وموحد لإفشال الآثار المترتبة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس ، فيما عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عصر امس السبت اجتماعا طارئا بناء على طلب فلسطين والأردن لمناقشة تبعات القرار ووضع خارطة طريق للرد على الخطوة الامريكية. وقال الاتحاد في بيان تلقته(الزمان) امس انه تلقى بغضب واستنكار شديدين ، وهو يتابع عن كثب مايجري على الساحة الفلسطينية ، قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الامريكية الى القدس. واوضح ان هذا القرار الجائر يعد سابقة خطيرة وانتهاكاً سافراً لجميع الاعراف والمواثيق الدولية ويتعارض مع القرارات الصادرة بحق القدس وينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة الخاصة بالقدس التي تؤكد ان كافة تلك الاجراءات والسياسات لاغية وباطلة، لايعترف بها وهو ما اكدته القرارات الدولية وخاصة القرار 478 الذي نصّ على عدم الاعتراف بما يسمى (القانون الأساس) الذي اصدرته اسرائيل بشأن القدس الى جانب ما اكده قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2334 الذي لايعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967 بما يتعلق بالقدس. واضاف البيان ان اتحاد الحقوقيين العرب وهو يراقب مايجري على الساحة الدولية وما قامت به الادارة الامريكية من خلال اصدار هذا القرار الجائر الذي يشكل تحدياً سافراً لمشاعر العرب والمسلمين اذ يعبّر عن رفضه وادانته لهذا القرار الظالم، يدعو الدول العربية والاسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في تصديه لهذا القرار واتخاذ موقف عربي واسلامي حازم وموحد يكون كفيلاً بإفشاله والحيلولة دون تحقيق اغراضه الدنيئة والذي يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. ودعا البيان المنظمات العربية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحريات الشعوب لفضح الدوافع الحقيقية لهذا القرار الجائر والعمل على حشد جميع الطاقات وتوظيف جميع الامكانيات لتكوين رأي عام عالمي على الصعيدين السياسي والقانوني لإرغام الادارة الامريكية على سحبه والرجوع عنه استجابة لإرادة الرأي العام العربي والاسلامي واحتراماً لقواعد القانون الدولي. ودان عدد من مراجع الدين القرار، داعين الى مواجهته بالسبل كافة.وطالبت المرجعية الدينية العليا الأمة بأن تلتفت الى نفسها والا سيحل عليها البلاء وتدفع الثمن.وخاطب ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة المسلمين بالقول يجب ان (أخطر ما في الامر عندما تتعرض بعض المبادئ والقيم للخطر، والامة تتنازل عن هذا المبدأ، ويعد هذا خطرًا)، موضحا ان (الذين لم يتبعوا نوحًا لم يرجعوا الى عقلهم ويسألوا انفسهم، بالعكس كانوا يقولون هؤلاء الذين اتبعوك هم اراذلنا وهم من سفلة القوم). وتابع ان (هناك امّة وهناك عملًا اشتركت به هذه الامة، فهذه الامّة ستدفع هذا الثمن، كما دفعت الثمن امة نوح عليه السلام). بدوره، رأى المرجع الديني جواد الخالصي أن الحل الوحيد لفلسطين هو الدولة الفلسطينية الواحدة وبالقدس الشريف.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي قوله خلال كلمة ألقاها في الوقفة التضامنية التي نظمتها مدرسة الخالصي في الكاظمية ببغداد إن هذه الوقفة (هي لرفض أي مشروع تغيير في ارض فلسطين)، مؤكدا أن (الحل الوحيد هو الدولة الفلسطينية الواحدة وبالقدس الشريف، والكيان الصهيوني إلى خراب وبوار). وحضرالوقفة وفد من السفارة الفلسطينية وشيوخ عشائر ونخب.وأضاف الخالصي ان (العلاقة مع الصهاينة ليس لها من فائدة إلا التنازلات والتخاذل والخنوع، ولم يبق أمامنا إلا شيء واحد هو أن تستفيق الأمة وان تسترجع موقفها وان تعلم أن استعادة فلسطين هي الطريق والحل الوحيد)، مشيرا إلى رهان الكثير على مسألة حل الدولتين، ولفت الى ان نتائج هذا الحل كما رأينا(لا دولتين ولا حلول، بل قضم الأرض الفلسطينية قطعة قطعة حتى وصل الأمر إلى الجهر بما يرونه بقضية فلسطين وقضية القدس الشريف)، موضحا أن (هناك برنامجاً كاملاً للعمل في المرحلة المقبلة سنتابعه خطوة بخطوة، كما تابعنا برنامج المشروع الصهيوني في شمال العراق وأسقطناه بإرادة الله تعالى، سنتابع هذا المشروع وسنسقطه، هذه هي النهاية المحتمة).من جهته، قال ممثل سفارة دولة فلسطين لدى بغداد فؤاد حجو ان (فلسطين قد تحررت عبر التاريخ اربع مرات من الغزاة على يد أخوة عراقيين، وفلسطين ان شاء الله تنتظر الخامس على يد قائد عراقي ايضاً)، مضيفاً ان (ما نراه على وجوه الاخوة الحضور، والمواقف المشرفة، يشير إلى ان هناك حالة استنهاض ووحدة، وحالة غضب اسلامي عربي واسع جداً على صعيد المؤمنين، وعلى صعيد الشعوب الإسلامية) .

من جهته، دعا المرجع الديني قاسم الطائي جميع فصائل المقاومة في العراق وايران ولبنان وسوريا وفلسطين الى الوحدة وتعليق جميع خلافاتها فداء للقدس.واضاف الطائي في بيان انه (لا عذر لمن يقول للقدس رب يحميه)، مطالباً جميع دور العبادة في العراق والدول الاسلامية بـ(رفض قرار ترامب بإهداء القدس للكيان الصهيوني، عند كل اذان).من جهته، نصح المرجع فاضل المالكي الادارة الامريكية بأن تقدر العواقب الوخيمة لهذا القرار الخطير. وقال في بيان تلقته(الزمان) امس ان على الادارة الامريكية ان(تأخذ على يد رئيسها حتى يتراجع عنه قبل ان يوردها والعالم موارد الهلكة والدمار الشامل)، داعياً دول العالم عموماً والدول العربية والاسلامية خصوصاً الى ان تقف صفاً واحداً في بذل جميع الجهود اللازمة لإلغاء هذا الاعتراف المشين والحيلولة دون تنفيذه. وأدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة القرار وابدت رفضها القاطع له. ووصفت في بيان تلقته (الزمان) امس الخطوة الأمريكية بـ (العمل غير القانوني أحادي الجانب)، كما رحبّت بدعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة في إسطنبول الأسبوع المقبل، من أجل حشد ما يلزم من الضغط السياسي ضد هذا القرار، وبلورة إستراتيجية شاملة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لأبناء الشعب الفلسطيني .وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت، اجتماعا طارئا بناء على طلب من فلسطين والأردن، لمناقشة تبعات القرار الأمريكي.ووفق مذكرة لمندوبية دولة فلسطين، ناقش الاجتماع بحث التحركات العربية الواجبة إزاء التغير في الموقف الأمريكي الذي (يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي).وعدّت المذكرة أن إعلان ترامب (خرق سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة).وجاء طلب عقد الاجتماع الطارئ استنادا للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري في دوراته المتعاقبة.وكان مصدر دبلوماسي عربي مسؤول بالقاهرة، أكد أن الاجتماع سيعقد عصر السبت، إذ أن المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة ، تقول إنه إذا طلبت دولتان عقد اجتماع طارئ، يعد الاجتماع قائما.ورأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال عباس في بيان (نجدد رفضنا للموقف الأمريكي تجاه مدينة القدس وبهذا الموقف لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة لرعاية عملية السلام).

وعلى هامش اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة عقد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل لوزراء خارجي مجلس التعاون الاسلامي ثم قمة اسلامية. داعيا العرب الى التوجه الى القدس الشرقية والدول التي اعترفت بفلسطين باعلان القدس عاصمة ابدية لها.