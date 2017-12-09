مواليد الأسد الأكثر حظاً وعزّاب الدلو يتزوجون قبل نهاية العام

فلكيون يطرحون توقعّاتهم للأبراج خلال 2018

بيروت – وجدان شبارو

ونحن نستعد لتوديع عام 2017 واستقبال 2018 اخذ الفلكيون يطرحون توقعاتهم لابراج العام الجديد ، السلبية منها والايجابية. وقبل التعرف على مايقوله الفلكيون لمواليد الابراج كافة ، نشير الى ان بعض الفلكيين يعتقدون ان مواليد برج الاسد هم الاكثر حظا في2018 مؤكدين (ان الاسد سيكون احد من الابراج الاكثر حظاً في العام 2018 ، وذلك لسبب بسيط لانه يملك عقلية وشخصية الرابحين وحتى حين يفشل فهو لا يرى الجانب السلبي بل يرى الايجابية في كل موقف لأنها فرصة للتعلم وللتفوق ولتحقيق المزيد من النجاحات.الايجابية تجذب الايجابية وعليه الاسد من الابراج القليلة التي ما ينفك الحظ يرافقها لانها توفر له البيئة التي يحتاج اليها.. الايجابية والتفاؤل والقوة والرغبة القوية بالفوز.العام 2018 سيحمل كل الحظ الممكن لبرج الاسد فهو سيستمتع بصحة جيدة كما ان حياته المهنية ستكون مثالية والنجاحات ستكون حليفته في كل شيء يقوم به في العام الجديد).

ونبدأ جولتنا مع الابراج مع توقعات الفلكية ماغي فرح التي تقول لمواليد برج الحمل (شديدة هي التأُثيرات الفلكية عليك هذه السنة عزيزي الحمل. تحمل تغييرات كثيرة وتموّجات وتناقضات تجعلك محتاراً في بعض الأحيان ومربكاً في أحيان أخرى، ما يتطلّب الكثير من الحكمة والهدوء والتفكير العميق قبل الإقدام على أيّة خطوة، مهما كان نوعها.تسكنك رغبة كبيرة في اقتحام المصاعب وتسلّق القمم، ويكون الطموح مضاعفاً، فتُقبِل على مشاريع جديدة تريد أن تنجزها بمهارة وإستراتيجية مدروسة، ما يجعلك تؤدّي في هذه السنة دوراً اجتماعياً مهمّاً وتتبوّأ مركزاً سلطوياً في إدارة أو في مجال سياسي أو قضائي أو تجاري، إلا أن التأثيرات الفلكية المعاكسة لكوكب جوبيتير قد تدفعك إلى التصرّف بتسرّع وفوضى والمغامرة حيث يجب الهدوء والتحفّظ.ومن الأفضل المحافظة على مكانك واستقرارك والروتين أيضاً، لأنه خير من أن تخوض مجالات لا تعرف أسرارها).

برج الثور

ولمواليد برج الثور تقول ماغي (أطمئنك أنك تدخل سنة بنّاءة، حيث الدورة الفلكية إيجابية بمجملها، وتحمل إليك فرصاً مهنية طوال السنة وأرباحاً معنوية ومادية. وتشرق ببريق خاصّ وتحتلّ مركزاً نافذاً، ويسطع صيتك وتحصل على مكافأة تستحقها. تنعم بحظ مضاعف، خاصة ابتداءً من شهر آذار حين توظّف طاقاتك في مجالات مثمرة، وتجسّد مشاريعك التي تبصر النور، وتنطلق تصاعدياً نحو النجاح الأكيد. أما المساعي التي تقوم بها فيكون لها النتائج المرجوّة. تزداد عائداتك، وقد تدخّر المال أيضاً، تحقق أحلامك، وتتخطّى إنجازاتك ما حققت حتى الآن، وتكسب محبّة الناس والجماهير، خاصة إذا كنت تعمل في الشأن العام، وتكسب الاحترام والإعجاب وتتيح لك الأقدار ظروفاً مناسبة لكي تجسّد بعض الأحلام المهنية أو السياسية أو الفنية أو التجارية… تلاقي الدعم من بعض الجهات الفاعلة والحاكمة، وقد تطرأ أحداث غير متوقعة أو مفاجئة تدفعك إلى تغيير مكان إقامتك أو البلد الذي تعيش فيه.. وتشهد الحياة العائلية بعض التغييرات وكشفاً لبعض الأسرار أو المشاكل التي كانت مخفية، ما قد يشير إلى بعض المفاجآت في قرارات يتّخذها الأبناء ربما أو الزوج، أو الى الكشف عن بعض الأسرار وضرورة التكيّف مع واقع جديد).

برج الجوزاء

اما مواليد برج الجوزاء فتتوقع فرح ان(هذه السنة تضم أحداثاً تخرج عن المألوف، إذ إن التأثيرات الفلكية تكون شديدة في سمائك. كما إنك تنتصر على معوّقات وتحقق إنجازات كبرى، عقب بعض الفرص التي تطرأ على عملك واتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية. وفي وقت تشعر فيه أن الأمور تراوح مكانها أو أن العجز يصيبك، تتبدّل الأشياء وتطرأ تغييرات فتتخذ قرارات مهمّة للتغلب على هذا الواقع، أو هي الأقدار تجعلك تنتهي من معاناة وتصحّح أوضاعك وتواجه حقائق جديدة، وتخوض تجارب متنوّعة تحيي فيك الآمال وتوقظ الحوافز، لكي تتقدّم بخطى ثابتة نحو النجاح. لا شكّ في أنها سنة لا تخلو من الاضطرابات، لكنها مؤاتية للبدء بعمل جديد أو مشاريع حديثة أو لمواصلة دراسة أو عملية تدريبية مناسبة.وما زالت المخاطر حاضرة في حياتك وتهدّدك بتراجع صحيّ، وعليك مواجهتها بالصبر والانتظار وتقبّل بعض المستجدات.كما ان هذه السنة مناسبة للأسفار والتنقلات والمساعي البعيدة عن مكان عملك. و قد تبرز مسألة خيانة وصدمات عاطفية محتملة، تكون إمّا مسبّبها أو ضحيتها، فتخيّم الشكوك والهواجس على علاقة لك. وإذا أدّى الأمر إلى فراق، فإنك تعوّض عنها بصداقة شخص تثق به، ما يؤدي إلى علاقة أكثر رومانسية، قد تنتهي بك إلى قرار الارتباط. تؤدي الحياة الاجتماعية دوراً في خياراتك الشخصية والمهنية، وتكون مزدهرة جداً).

برج السرطان

وتنتظر مواليد برج السرطان الكثير من المفاجآت والتغييرات على كل الصعد كما تؤكد فرح في تقرير نشر بموقع الكتروني ( تتطلّب الأوضاع الفلكية انتباهاً في المجال الصحي، خصوصاً على مستوى القلب والعظام، إلى جانب إيلاء المشاكل النفسية عناية خاصة، لأن موقع جوبيتير يعرّضك للمبالغة في كلّ شيء وللاستهتار بسلامتك، فكن متأنّياً في المأكل والمشرب أيضاً، وخفّف من الجهود والانفعالات العقيمة.كما تسلك دروباً تؤمّن لك الربح المادي وتزيد من زبائنك، إذا كنت تعمل في الشأن التجاري. تشير الأفلاك أيضاً إلى تركك العمل أو استقالتك منه، أو إلى إقالتك ومحاسبة قد تخضع لها لسبب من الأسباب. تضطرك الظروف إلى القيام بعملية تصحيح وتقويم، وإلى مسايرة المحيط وتفهّم أطباعه والتعامل بليونة وتضامن، حتى تحصل على المرتجى. تفرض عليك التطورات العمل بكدّ ومثابرة لبلوغ الأهداف، خصوصاً أن أعمالاً عدّة وتغييرات قد تحصل في نوع عملك ومكانه، وقد يأتيك الدعم من بعض الجهات في الوقت المناسب).

برج الاسد

وتعد 2018 لمواليد برج الأسد سنة الحوار والتفاهم والتعبير عن النفس من دون خجل أو خوف كما تذكر ماغي مضيفة (تنطلق في هذه السنة واثقاً، فتحالفك الأٌقدار لكي تمارس أعمالك بنجاح، وتتلقّى الوعود الكثيرة التي تدعم مسيرتك، و توقّع نجاحاً يفوق ما تحلم به، خاصة أنك تتطرّق هذه السنة إلى عملية تدريب أو إلى معرفة تحتاجها في عملك. تستفيد من حظ يواكب الخطوات ويسهّل تحقيق الأحلام. تتخطى مخاوفك، وقد تتوصّل إلى موقع إداري أو قيادي أو إلى عمل جديد تمارسه بمؤهلات ممتازة وقدرة على التكيّف مع كل طارئ، بحيث تحقق أهدافاً كانت مستعصية حتى الآن. تحتلّ المكان الأول في مجال نشاطاتك المهنية، والتجارية، والسياسية، والفنية، أو في عالم الأعمال. كذلك تنجح في مجال تعليمي أو تربوي أو توجيهي، من دون أن يمنع ذلك مرور بعض مواليد الأسد بظروف صعبة، يشعرون معها ببعض الإحباط أمام مصاعب تطرأ قبل أن يجدوا الحلّ المناسب لها؛ وهذا ما تتحدّث عنه الأفلاك هذه السنة.وعاطفياً، هي سنة الارتباط والالتزام وربما الزواج. تتبدّل أحوال، وتتطوّر علاقة، وربما تتخلّى عمّا لم يعد يفيدك. تتحلّى بقوة أعصاب ورجاحة فكر وإرادة صلبة تجعلك قادراً على اتخاذ القرارات التي تهرّبت منها في السابق).

برج العذراء

وتقول فرح لمواليد برج العذراء (انها فترة انتظار تصل إلى مفترق طرق في حياتك، فتعيد النظر ببعض القرارات والالتزامات، وتصحّح بعض المسارات بثقة أكبر بالنفس، مدفوعاً بحبّ التغيير الذي يُصبح ضاغطاً خلال هذا العام. لا شكّ في أنك تمرّ في فترة من التردّد وإعادة النظر بشؤون مهنية ومالية، إلا أنّ الظروف والتطورات تدفعك إلى اتخاذ قرارات مهمّة، وفي بعض الأحيان انقلابية. لقد كفّ كوكب جوبيتير عن إرباكك، بالرغم من أنّه وهبك بعض الفرص السنة الماضية، فيما أدّى إلى اضطرابات واهتزازات بفضل معاكسته لساتورن. لكن تأثيرات ساتورن المعاكسة بدأت تخفّ وتضمحلّ لتترك مكاناً لإيجابيات عدّة حول كيفية التصرّف والطريق الواجب اعتمادها. تضطر هذه السنة إلى التعامل مع أوضاع وظروف غير متوقّعة. من حقك أن تحمي نفسك وأن تعتني بحقوقك، حتى لو أحرجت الآخرين. ضع شروطك يا عزيزي، ولا تتكلّ على وعود الآخرين لك، فإنها لا تستند على توقيع وضمان، ولا بدّ أن تستفيد من تجارب الماضي التي استخلصت منها العِبر، فلا تكرّر الأخطاء نفسها، بل كن مدركاً لكلّ شيء ومتحسباً لأي تغيير في الأوضاع.).

برج الميزان

وتقول فرح لمواليد برج الميزان (إنها سنتك عزيزي الميزان، فافرح بها. لقد دخل كوكب جوبيتير برجك في شهر أيلول الماضي، وسيستقرّ فيه حتى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، أي مقدار سنة كاملة، فيجلب إليك الحظ، ويفتح أمامك الطريق واسعة لكي تنفّذ رغباتك وتنجز مشاريعك بنجاح، متقدّماً بخطى جبّارة في كلّ الميادين الشخصية والمهنية والمالية.وصحياً، يجب أن تنتبه إلى أمراض القلب والسكّري، وأن تجري فحوصات طبية بشكل مستمرّ للاطمئنان إلى حالة القلب والضغط.ولن تفوّت الفرص التي تدفع بأعمالك نحو النجاح، مزوّداً بمعنويات قوية، وواضعاً أهدافاً تسير نحوها بثقة. إنها سنة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، فما تؤسّسه الآن يكون له صدى على المدى البعيد. و عاطفياً، هي سنة استثنائية، يحصل خلالها ما لم تعشه ربما في السابق، إذ تعرف شعبية لا مثيل لها، وتتعرّف إلى أشخاص كثر، وتلبّي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهمّة، وتتّخذ قرارات كبيرة مع الشريك، فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى).

برج العقرب

وتدرب الأفلاك مواليد برج العقرب في هذه السنة كما تقول الفلكية ماغي على كيفية التكيّف مع الأوضاع والظروف والتطورات(فتكون مهمتك في الأشهر التسعة الأولى التناغم مع الوقائع من دون الضغط على الأمور، ما يسمح لك بالذهاب بعيداً بأحلامك ومشاريعك، وبتطوير ما باشرت به في السنة الماضية، وبخوض ميادين جديدة، فتحقّق المرتجى و تتخلّص هذه السنة من معوّقات كثيرة ومشاكل مالية ومهنية، فتجد الطريق سالكة أمامك، لكي تعمل ما يحلو لك، وتنعم طوال الوقت بمحبة الآخرين لك ودعمهم إياك ووقوفهم إلى جانبك في المهمات والمساعي. و يمكن القول إنك قد تمرّ في فترة تحضيرية على الصعيدين المهني والمادي. تتغيّر خلالها اتجاهات وميول، وتعرّضك لبعض التجارب، كما تفضح أسراراً ربما كتمتها، فأنت مقبل على تغييرات مهمّة في حياتك المهنية هذه السنة.و تسطع نجوميتك طوال السنة أو في معظم الأشهر، ويطلب حضورك الجميع. قد تقع في الغرام وتتألّق كعاشق فريد متحمّس ومتباه بنفسه).

برج القوس

ويتوصّل مواليد برج القوس هذه السنة الى منعطف جديد من حياتك وتدرك أن مرحلة انتهت لكي تتوجّه الى جديد كما تؤكد فرح مضيفة (تميل في 2018 الى الإستقلالية والتحرّر من بعض القيود، تبحث عن هويتك الشخصية والحقيقية، وتتوق نحو تأسيس شيء جديد. إلا أن ساتورن في برجك يحذّرك من المجازفات في أي مجال كان، ويفرض عليك التأني في كل آن وعدم إهمال التفاصيل في كل ما تُقدم عليه. كن معتدلاً في كل ما قد تفعل واعتمد الوقاية في شؤونك الصحية والأمنية، تطويقاً لأي عائق قد يحصل. تتمتّع هذه السنة بحدس ممتاز في كل ما يتعلّق بالأعمال مع الخارج والأسفار والاستثمارات التي تعدك بأرباح ورواج منتشر، تستقطب الفرص بسرعة ويأتي حكمك على بعضها ممتازاً، فتدرك أهمية بعض العمليات المهنية والمالية وتسرّع في إنجازها قبل فوات الأوان).

برج الجدي

وتقول فرح لمواليد برج الجدي 2018 تعتبر سنة استثنائية من الأحداث الكثيرة والحركة الكبيرة والتحديات الخصبة والانقلابات المفاجئة. و قد تفاجئك الأحداث فتتكيّف معها بطريقة مميزة وتحسن التعامل مع المستجدات بمهارة، فتستفيد حتى من بعض الأوضاع التي توحي في البداية بالمخاطر. وسلاحك في بداية السنة، فهو المصداقية والمثابرة والطراوة في التصرفات، لزعزعة مشاريع الطرف المناهض. تحرز أرباحاً رغم كل شيء ويساعدك الحدس على اغتنام الفرص المناسبة والتحالف مع من ترى فيه القدرة والقوة على مؤازرتك. تطلّ على نشاطات جديدة وتستريح من عناء وتنعم بتجاوب المحيط معك، وتشعر في الأشهر الأخيرة من السنة أنك انتقلت إلى مرحلة سعيدة وعبرت منعطفاً مهماً، فما كان محرّماً عليك يصبح مقبولاً.ومن الهام الاعتناء بصحتك جيداً لتجنّب أي عارض في القلب أو العظام أو الظهر والعمود الفقري، كما بأوجاع الركبتين والجهاز التنفّسي).

برج الدلو

وتمتع مواليد برج الدلو بسنة استثنائية لم تعرف منذ فترة طويلة تأُثيرات فلكية مناسبة كالتي تحملها إليك. وتضيف فرح في تصريحها (لقد انتهت الدورة السلبية التي عانيت منها وأًصبحت وراءك، وها أنت تطلّ على حياة جديدة غنيّة بالتجارب والتطوّرات والأحداث التي ستترك أثرها على حياتك لسنوات عدّة. كماتتمتّع بوضع صحي مناسب، وتمرّ بأحداث غنية وظروف استثنائية توقظ في قلبك الشغف.تواصل ربما مشروعاً بدأ في فصل الخريف الماضي وتلتقط الإشارات كالرادار فتتزوّد بالمعلومات وتوظّفها في الإطار المهني المفيد لك. لكن يخشى عليك من التعب والإرهاق والتبعثر بين اتجاهات عدّة، كما يخشى من الغلط بسبب تراكم الأعمال. قد تتّسم هذه السنة بسفر مهم).

برج الحوت

وتقول فرح ان (مواليد برج الحوت يشهدون تبدلا جذريا بالنظرة تجاه الأمور وتصوّر للارتباطات والقناعات.و يمرّون بمراحل متقلّبة بين التقدّم والتراجع، كما بأزمات ووعود تستمر حتى 10 تشرين الأول بالإجمال. فيتحدّون أنفسهم حيناً ويذعنون للقدر حيناً آخر، ثم يقبلون على فترة استثنائية من النجاح والتألّق والانتصار والتحرّر من كل ما كبّلهم، فيحققون ذاتهم بكثير من الحكمة والمعرفة والدروس التي استخلصوها طوال هذه الدرب المتعرّجة. مغامرون هم مواليد برج الحوت في هذه السنة المهمة، والتي تحمل تنوّعاً كبيراً في المجال المهني كما في مجال الخلق والإبداع والأعمال والفكر والسياسة. يعيشون أوقاتاً غير اعتيادية وغير تقليدية فيحققون سمعة طيبة أوشهرة مقدّرة أو مركزاً بهياً أو مكافأة سارّة، لكن بالمقابل يضطرون للإذعان لبعض الإرادات أو لقبول بعض التدخلات في شؤونهم ويتعرّضون لاحتمال عزلهم عن بعض الأماكن والمراكز، أو للتخريب على بعض إنجازاتهم.وتبدو هذه السنة متقلّباً في الحب وربما تحتاج إلى التغيير).

توقعات قبيسي

نقلب الان في بعض من توقعات الفلكية جمانة قبيسي لابراج 2018 . تقول قبيسي لمولود برج الحمل (سيكون عنده شراكه مع ناس أجانب خارج ارضه. اما من هم في دول اوروبية فانهم سوف يناولون الجنسية أو الإقامة والبعض منهم لديهم سفر ، وعلى الصعيد المهني، مسلسل الديون سوف ينتهي) .وعن مواليد برج الثور تضيف قائلة (عرف الثور انه برج ترابي، وهذه سنة ستكون سنة غزو له، اذ سوف يتخطي الفشل وخاصة فى الامور المادية، وعلى الصعيد المهني، فسيقوم بترك عمله وينتقل إلي عمل آخر).اما مواليد برج الجوزاء (على الصعيد المهني سيكون هناك نجاح كثير وخاصة في بداية 2018 وهذه السنة سنة أسفار لمولود الجوزاء، للإسترخاء والإستجمام والعمل والفضول). وعن توقعاتها لمولود برج السرطان تقول(عاطفيا فى هذه السنة لن يكون مرتاحا خاصة أول اربع شهور من 2018، لكن عملياً سيكون مثابر على اعماله ومجتهد ويصل لهدف ما فى 2018 وخاصة علي صعيد التجارة).وتقول لمواليد برج الاسد(المرأة الأسد عندها زواج فى منتصف عام 2018 بأمر الله وخاصة من شهر 7 و 8 و 9، أما للرجل الاسد، ايضا لديه استقرار عاطفي واذا كان خالي من الحب فعنده قصة حب يدخلها فى أول السنة .وعلى الصعيد المهني، الرجل الاسد والمراة الاسد يتمتعان بمركز جيد وانتقال من مكان إلي مكان اعلى ).

برج العذراء

وعن توقعات قبيسي لمواليد برج العذارء تقول (انه يزرع ويحصد فى نفس الوقت واللحظة ، وعلى الصعيد العملي هناك مراكز عاليه لمواليد العذراء فى 2018 ، والعذراء كما هو الأسد سيكون أيضا قيادي وهناك استقرار عاطفي فى 2018 . اما مواليد برج الميزان فسيكون عندهم سفرة مؤجلة من2017 . وهناك ارتباط بعد حب عاطفي قوي.اما مواليد برج العقرب ستكون 2018 سنة فيها الظلم مبدأ مرفوض عنده، بعد الظلم الذي عاشه في 2017 بسبب طيبة قلبه وبسبب ثقته بالناس ، وعلى الصعيد المهني، هناك بعض الأرباح و تعويضات مالية خاصة فى أوائل سنة 2018 . وتقول ماغي (ان برج القوس هو من أحلي الأبراج في 2018، هو عام التحدي وعام المنافسات وعام التساؤلات وعام النجاح وعام التقدم.اما مواليد برج الجدي ستكون لديهم بعض المكاسب المالية، وعاطفيا عندهم استقرار عاطفي فى اخر السنة.اما مولود الدلو سيكون كثير الارتياح وهناك مناقصات مثمرة داخل ارضه وخارج ارضه وعنده شراكه ان شاء الله فى منتصف 2018 وفى اخر العام لكل او 90 فى المئة من مواليد الدلو عندهم زواج.اما مولود برج الحوت فسيكون السبق الاول بحياته تجاريا اقتصاديا ومولود الحوت عنده زواج اول السنة فى شهري 2 و 3 و ماديا هناك مكاسب هائلة ).