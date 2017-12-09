المطلوب مبادرة تركية للحوار بين كوردستان والحكومة – عبدالستار رمضان

يبدو الطرفان حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية او الاصح (حكومة العبادي) في موضوع الحوار الذي تكررت الدعوة اليه مرات ومرات من قبل حكومة الاقليم، وموقف الحكومة العبادية (العراقية) غير المكترث بالدعوات والذي يفرض الشروط مرة بعد اخرى وكأنه في مباراة مع خصم او منافس شديد له فيحاول ان يفرض عليه ما يستطيع من النقاط آملا ومتمنيا انهاكه واضعافه قدر ما يستطيع من اجل الوصول الى لحظة الضربة القاضية التي تنهيه وتلغي وجوده الدستوري. الطرفان يبدوان كالمستقيمين المتوازيين اللذين لا يمكن ان يلتقيا مهما امتدا، طالما ان (طرف)حكومة الاقليم تعرض وتعرض الحوار و(الطرف الآخر) العبادي يرفض وينتفض مُنتشيا ومزهوا بما يحسبه نصرا او انتصارا جعله لا يخفي ذلك، واعلان العبادي يوم 6/12/2017 (ان منع تقسيم العراق نصر آخر لا يقل عن الانتصار على تنظيم داعش)، وهو ما دعا برلمان الاقليم الى الرد عليه ووصفه بالخطأ الفاضح كونه بعيدا عن القانون واسس المواطنة، وخلافا للمادة 9 من الدستور العراقي والتي تمنع باي شكل من الاشكال ان تنفذ مثل أفعال كهذه ضد المواطنين في العراق ولا تعطيه اي شرعية أيضا، وهو خرق للدستور يضاف الى عدم تطبيق المادة 140”. كما اصدرت وزارة البيشمركة ردا قويا قالت فيه ان كلام العبادي ينم عن حقد دفين ازاء شعب كردستان، وان دور البيشمركة حقيقي ومعروف وبشهادة العالم بأسره، ولولا بسالة هذه القوات البطلة وحكمة قيادتها، لما تمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة الموصل والعديد من المناطق الأخرى، والتي كانت خاضعة لاكثر من سنتين لسيطرة تنظيم داعش، وهذه التصريحات خطر على مستقبل العراق وبقائه كبلد مدني وديمقراطي. ان الوضع الآن حرج وصعب بل وخطر على الجميع، والمفاوضات هي الطريق الوحيد لحل المشكلات كافة وليس التهديدات او التعزيزات العسكرية الكبيرة التي أعلنت قيادة عمليات نينوى وصولها إلى سد الموصل بمحافظة نينوى الشمالية، وهو ما يتطلب من تركيا ومن رئيسها الزعيم رجب طيب اردوغان والذي كانت له على الدوام مواقف مشرفة ومشرقة مع العراق ومع اقليم كوردستان ان يتحرك للضغط على العراق في الجلوس امام مائدة المفاوضات وان لا ينسى المواقف المسؤولة التي قام بها الاقليم وعلى مدى اكثر من 26 سنة وفي مبادرة احلال السلام في تركيا والاتفاقيات والمصالح الاقتصادية ومشاريع الاستثمار التركية في الاقليم. لقد صرح السيد اردوغان انه في عام 1988 بعد جريمة قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي قام وقتها بسيارته الخاصة بايصال المساعدات الى المصابين والمحتاجين لان ذلك جزءا من واجبه الديني والاخلاقي والانساني تجاه اخوته الكورد ، واليوم مطلوب ايضا من السيد اردوغان ان يقوم بواجبه بصفته رئيس وزعيم اكبر واقوى دولة اسلامية في العالم ولها حدود طويلة ومصالح كبيرة مع الاقليم والعراق ومصدر ثقة واطمئنان للملايين من الكورد والعراقيين الذي يفضلون ويأمنون بالسفر عن طريق تركيا الى العالم الخارجي ولا يرغبون بالمرور من بغداد بعد قرارات العقوبات الجماعية غير القانونية التي اتخذها العبادي بحظر الطيران من مطاري اربيل والسليمانية. المطلوب تحرك ومبادرة تركية مهمة وضرورية لغرض بدء المفاوضات وجلوس الطرفين وجها لوجه الى طاولة الحوار وليس من خلال المؤتمرات والتصريحات الصحفية فقط، وبما يبين الموقف القوي والمؤثر لتركيا ورئيسها ودورهم في حل النزاعات واحلال السلام من خلال المبادرات والافعال التي تتطابق مع التصريحات والاقوال.